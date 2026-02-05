Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Hà Nội kiện toàn báo chí Thủ đô theo mô hình hội tụ, hiện đại

Hà Lê

05/02/2026, 13:25

Thành lập Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội, gồm: Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Phụ nữ Thủ đô; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Lao động Thủ đô; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho Ban Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thành, Truyền hình Hà Nội.
Ngày 5/2, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập các cơ quan báo chí của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí Thủ đô trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và hệ thống chính trị, nhất là trong triển khai những chủ trương mới, việc khó, chưa có tiền lệ, phục vụ mục tiêu phát triển bứt phá của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Bí thư Thành ủy khẳng định việc thành lập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội là bước đi quan trọng nhằm xây dựng nền báo chí Thủ đô chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo đó, cơ quan báo chí mới cần sớm triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất trên tất cả các nền tảng, thể hiện rõ tầm nhìn và sứ mệnh của báo chí Hà Nội.

Giao 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả ngay từ đầu; hoàn thành trong quý 1 và gắn rõ trách nhiệm từng cá nhân với nhiệm vụ cụ thể. Việc đánh giá hiệu quả công việc cần chuyển từ mô hình chú trọng số lượng sang bộ tiêu chí KPI phù hợp với đặc thù báo chí hiện đại.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phát huy đoàn kết, sáng tạo, đột phá trong toàn cơ quan. Đoàn kết được hiểu là tranh luận thẳng thắn, xây dựng để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận thông tin, tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố tham dự buổi lễ.
Định hướng nội dung, Bí thư Thành ủy Hà Nội “đặt hàng” mỗi tuần có một chủ đề tiêu điểm, mỗi tháng có một tuyến bài chuyên sâu về Hà Nội văn hiến – bản sắc – sáng tạo, về những chuyển động của Đảng bộ và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, với mục tiêu phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển. Báo chí Hà Nội cần trở thành cơ quan báo chí chủ lực, dẫn dắt thông tin về Thủ đô, hòa chung nhịp phát triển của cả nước.

Nhấn mạnh yêu cầu gắn bó với nhân dân, Bí thư Thành ủy cho rằng niềm tin của nhân dân là thước đo thành công của báo chí. Mỗi tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình phải xuất phát từ trách nhiệm, phản ánh trung thực, khách quan đời sống xã hội. Đồng thời, cơ quan báo chí cần nghiên cứu, triển khai mô hình báo chí cộng đồng, bảo đảm mỗi xã, phường có phóng viên bám sát địa bàn, phản ánh kịp thời thực tiễn cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội quán triệt và thực hiện 12 chữ hành động: “Tiên phong – Đồng hành; Hiện đại – Hội tụ; Bản lĩnh – Chuyên nghiệp”.

Thành lập Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội, gồm: Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Phụ nữ Thủ đô; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Lao động Thủ đô; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 7 đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng Thư ký tổng hợp, Phòng Thời sự, Phòng Chuyên đề, Phòng Biên tập đa phương tiện, Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Trung tâm Quảng cáo - Dịch vụ - Phát hành.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội gồm: Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội. Các Phó Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội gồm các ông: Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới Nguyễn Minh Đức; Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi; Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm.

Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội gồm 7 người: Các Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới Lại Bá Hà, Lương Chí Công; các Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Anh Đức, Lê Hoàng Anh; các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Tiến Dũng.

Từ khóa:

báo chí Thủ đô Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội thành lập cơ quan báo chí Hà Nội

VnEconomy