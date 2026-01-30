Thứ Sáu, 30/01/2026

Hà Nội nhận danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO

Bảo Châu

30/01/2026, 16:59

Việc gia nhập mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO giúp Hà Nội mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với 425 thành phố thành viên từ 91 quốc gia; đồng thời tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón nhận Chứng nhận danh hiệu thành phố Hà Nội là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón nhận Chứng nhận danh hiệu thành phố Hà Nội là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO

Tối ngày 29/1, tại Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO là mạng lưới quốc tế kết nối các đô thị cam kết thúc đẩy học tập suốt đời, phát huy hiệu quả các nguồn lực giáo dục, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc gia nhập mạng lưới này giúp Hà Nội mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với 425 thành phố thành viên từ 91 quốc gia; đồng thời tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, phát triển các mô hình học tập mới, khẳng định vai trò đầu tàu tri thức trong khu vực.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô.

Nghị quyết số 15-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô và Luật Thủ đô năm 2024 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, Hà Nội tập trung hoàn thiện cơ chế để trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao, gắn liền với chuyển đổi số và hội nhập. Thành phố đã ban hành Chương trình số 05, ngày 12/01/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục mũi nhọn, đổi mới cơ chế tài chính, và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy Thủ đô phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Hiện Hà Nội có gần 3.000 cơ sở giáo dục các cấp. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng cao; kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông duy trì ổn định, bền vững; thành tích học sinh giỏi quốc gia và quốc tế tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Thủ đô.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng việc Hà Nội gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu cũng giúp Thủ đô trở thành hình mẫu cho các thành phố khác trên cả nước. UNESCO mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và đồng hành cùng các địa phương khác, góp phần mở rộng phong trào Thành phố học tập để học tập suốt đời trở thành nền tảng chung cho phát triển bền vững.

Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

10:31, 23/01/2026

Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

Hà Nội: Giao quyền giải quyết 6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm về xã, phường

11:49, 21/01/2026

Hà Nội: Giao quyền giải quyết 6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm về xã, phường

Hà Nội tăng tốc làm sạch dữ liệu về sức khỏe

18:38, 20/01/2026

Hà Nội tăng tốc làm sạch dữ liệu về sức khỏe

chất lượng giáo dục chuyển đổi số trong giáo dục cơ sở giáo dục tại Hà Nội giáo dục và đào tạo tại Hà Nội Hà Nội gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu học tập suốt đời hợp tác quốc tế trong giáo dục Nghị quyết số 15-NQ/TW Phó Bí thư Thành ủy Vũ Đại Thắng UNESCO

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

