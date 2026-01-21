Hà Nội: Giao quyền giải quyết 6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm về xã, phường

TP. Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết 6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn…

Theo quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn TP. Hà Nội, 6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm sẽ do cấp xã, phường giải quyết bao gồm: Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thời hạn giải quyết trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong trường hợp cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp không cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thủ tục gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam giải quyết trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, giải quyết trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với thủ tục cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong trường hợp cấp giấy giấy phép lao động; 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp không cấp giấy phép lao động.

Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam giải quyết trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội; qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Các thủ tục cấp; gia hạn; cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ không mất phí.

Với thủ tục cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, mức phí là 400.000 đồng/1 giấy phép.

Thủ tục gia hạn; cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, mức phí là 300.000 đồng/1 giấy phép. Riêng với trường hợp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thì không thu phí.