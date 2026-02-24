Thứ Ba, 24/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội: Số lao động trở lại làm việc cao ngay sau Tết

Phúc Minh

24/02/2026, 09:58

Theo Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, hiện tỷ lệ doanh nghiệp và người lao động trở lại làm việc ở mức cao ngay tuần đầu sau Tết Nguyên đán, là tín hiệu tích cực cho thị trường lao động Hà Nội năm 2026…

Liên đoàn Lao động Hà Nội kiểm tra tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp sau Tết. Ảnh: N.Ánh.
Liên đoàn Lao động Hà Nội kiểm tra tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp sau Tết. Ảnh: N.Ánh.

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã đến thăm, động viên tình hình sản xuất đầu năm tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Công ty Cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường, lãnh đạo công ty cho biết hiện đơn vị có 6 nhà máy sản xuất với tổng số 538 lao động. Ngay từ mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, 95% công nhân lao động đã quay trở lại làm việc. 

Tại các xưởng cơ khí, từng tốp công nhân tập trung cao độ cho những đơn hàng đầu năm. Nhiều tổ, đội đã đăng ký thi đua hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay từ quý 1. Không khí lao động khẩn trương nhưng vẫn trật tự, an toàn; các quy định về an toàn vệ sinh lao động được tuân thủ nghiêm túc.

Đại diện doanh nghiệp thông tin, để giữ chân và tạo động lực cho người lao động, công ty luôn chú trọng chăm lo toàn diện đời sống, việc làm và điều kiện làm việc. Bếp ăn tập thể được tổ chức bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm; 100% người lao động được đóng bảo hiểm thân thể và bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24 giờ. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cam kết đồng hành lâu dài với người lao động.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty thưởng Tết với mức trung bình 15,8 triệu đồng/người. Ngoài ra, mỗi lao động còn được nhận quà hiện vật trị giá 750 nghìn đồng. Với 17 lao động có hoàn cảnh khó khăn, công ty và Công đoàn đã hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao việc đơn vị đã quan tâm chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết – thời điểm nhạy cảm dễ phát sinh những biến động về quan hệ lao động nếu quyền lợi không được đảm bảo.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội nhấn mạnh, khí thế sản xuất đầu năm chính là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng nâng cao thu nhập, phúc lợi cho người lao động.

Theo báo cáo, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn TP. Hà Nội cơ bản ổn định. Tính đến 9h ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại Hà Nội có 93,63% doanh nghiệp mở cửa hoạt động, 96,39% công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Nhiều lao động chủ động quay lại từ mùng 4, mùng 6 Tết để chuẩn bị sản xuất, kiểm tra máy móc, bảo đảm tiến độ đơn hàng; một số đơn vị xây dựng làm việc xuyên Tết.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, dịp Tết không phát sinh vụ việc mất an ninh trật tự tại các khu công nghiệp; doanh nghiệp thực hiện nghỉ Tết đúng quy định, bố trí trực bảo đảm an toàn sản xuất. Trước, trong và sau Tết, quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Tỷ lệ doanh nghiệp và người lao động trở lại làm việc ở mức cao ngay tuần đầu năm là tín hiệu tích cực cho thị trường lao động Hà Nội năm 2026.

Đánh giá về tình hình quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Bộ Nội vụ cũng cho biết nhìn chung được duy trì ổn định, không có biến động.

Các doanh nghiệp đã chủ động lập kế hoạch thu hút người lao động quay trở lại làm việc để duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định trong những tháng đầu năm thông qua nhiều biện pháp.

Đơn cử như tổ chức xe đón người lao động về quê ăn Tết trở lại làm việc; lì xì, bốc thăm trúng thưởng, du xuân đầu năm; có chế độ thưởng chuyên cần đặc biệt khi người lao động đi làm đúng theo lịch, hoặc tính ngày đầu tiên theo lịch người lao động đi làm sẽ tính lương như ngày Tết; thưởng khích lệ thêm nếu người lao động đi làm đủ công tháng 2.

Bên cạnh đó, điều chỉnh thu nhập, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ thêm tiền thuê trọ; công bố lộ trình đào tạo và cơ hội thăng tiến ngay trong quý 1/2026. 

Về tiền thưởng, các doanh nghiệp đã chi trả tiền thưởng dịp Tết cho người lao động theo đúng kế hoạch đã đặt ra, trong đó mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025 (7,72 triệu đồng/người.

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy