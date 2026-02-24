Dự báo khoảng 53 triệu người Việt có việc làm trong quý 1/2026

Bộ Nội vụ dự báo trong quý 1/2026, số người có việc làm có thể tăng khoảng 300.000 người so với quý 4/2025, nâng tổng số lao động có việc làm lên khoảng 53 triệu người. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm...

Cũng theo Bộ Nội vụ, một số ngành được dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh. Đáng chú ý, ngành sản xuất, chế biến thực phẩm dự kiến tăng 3,1%; sản xuất phương tiện vận tải tăng 2,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 2,6% và sản xuất xe có động cơ tăng 1,6%.

NHIỀU NGÀNH NGHỀ TĂNG MẠNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Những con số này cho thấy động lực từ khu vực sản xuất – chế biến tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong tạo việc làm mới, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngược lại, một số ngành có xu hướng giảm việc làm như sản xuất thuốc lá; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc và thiết bị.

Trước đó, vào tháng giáp Tết, Bộ Nội vụ cho biết thị trường lao động, việc làm diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị Tết Nguyên đán, với những biến động mang tính thời vụ rõ nét.

Trong thời gian giáp Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp tục gia tăng, tập trung chủ yếu vào các ngành nghề phục vụ sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ Tết. Cụ thể, các ngành sản xuất, xuất khẩu như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lớn nhằm hoàn thành các đơn hàng cuối năm. Nhu cầu chủ yếu là lao động phổ thông và lao động kỹ thuật làm việc theo ca, tăng ca.

Ngành thương mại - dịch vụ và bán lẻ là nhóm ngành dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh nhất, với các vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân, giao hàng, kho vận, dịch vụ hậu cần nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao dịp Tết.

Ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn tiếp tục phục hồi và phát triển, phát sinh nhu cầu tuyển dụng các vị trí phục vụ, lễ tân, buồng phòng, đầu bếp, hướng dẫn viên du lịch và điều hành tour. Ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số duy trì nhu cầu tuyển dụng ổn định đối với các vị trí kỹ sư phần mềm, an ninh mạng, dữ liệu, AI, phản ánh xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các ngành tài chính, bất động sản, vận tải - logistics, công nghiệp ô tô, y tế và chăm sóc sức khỏe cũng tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng ở mức nhất định.

Trong giai đoạn giáp Tết, có xu hướng dịch chuyển lao động ngắn hạn, trong đó một bộ phận lao động phổ thông, sinh viên, lao động thời vụ chuyển sang các công việc dịch vụ tạm thời để tăng thu nhập.

Ngoài ra, một bộ phận người lao động có xu hướng nghỉ việc sớm hoặc tạm thời rút khỏi thị trường để về quê đón Tết. Điều này làm gia tăng áp lực thiếu hụt lao động ngắn hạn tại một số địa phương, khu công nghiệp.

DOANH NGHIỆP GIẢM NỖI LO THIẾU HỤT LAO ĐỘNG

Theo báo cáo nhanh của 19/34 tỉnh, các doanh nghiệp đã có phương án bố trí lao động làm việc xuyên Tết để đảm bảo cung ứng các dịch vụ cho người dân, đảm bảo tiến độ cho các công trình, dự án.

Nhiều doanh nghiệp bố trí lao động làm việc xuyên Tết. Ảnh minh họa: TH.

Các doanh nghiệp tổ chức làm việc xuyên Tết là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải, xăng dầu, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, gang thép, nhiệt điện…

Cụ thể: Cao Bằng 21 doanh nghiệp, 499 lao động; Thái Nguyên 28 doanh nghiệp, 2.380 lao động; Phú Thọ 6 doanh nghiệp, 62 lao động; Bắc Ninh 57 doanh nghiệp, 33.518 lao động; Thanh Hóa 16 doanh nghiệp, 6.138 lao động; Hà Tĩnh 23 doanh nghiệp, 3.364 lao động; Khánh Hòa 106 doanh nghiệp; Quảng Trị 9 doanh nghiệp, 548 lao động; Thành phố Hồ Chí Minh 860 doanh nghiệp, 23.771 lao động; Đồng Tháp 3 doanh nghiệp, 94 lao động...

Về thiếu lao động sau Tết, Bộ Nội vụ đánh giá đây là hiện tượng có tính chu kỳ. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nội vụ đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình lao động trước và sau Tết Nguyên đán năm 2026, tình hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức làm việc xuyên Tết ở các địa phương.

Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường tổ chức kết nối cung - cầu lao động, đảm bảo không bị thiếu hụt lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, theo dõi, hỗ trợ các địa phương sắp xếp, tổ chức lại các Trung tâm dịch vụ việc làm; việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ việc làm.

Bộ cũng đôn đốc các địa phương và doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách về tiền lương, thưởng đối với người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp, khu chế xuất.

Vì vậy, dự báo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai… người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, các địa phương đạt tỷ lệ 85% từ ngày 23-25/2, và đạt 95% ngay trong tuần cuối tháng 2/2026.

Tình hình lao động nhảy việc dự báo không nhiều do các doanh nghiệp đã quan tâm đến chính sách thu hút, hỗ trợ người lao động của mình từ trước Tết.