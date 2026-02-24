Dự báo khoảng 53 triệu người Việt có việc làm trong quý 1/2026
Thu Hằng
24/02/2026, 09:52
Bộ Nội vụ dự báo trong quý 1/2026, số người có việc làm có thể tăng khoảng 300.000 người so với quý 4/2025, nâng tổng số lao động có việc làm lên khoảng 53 triệu người. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm...
Cũng theo Bộ Nội vụ, một số ngành được dự báo
có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh. Đáng chú ý, ngành sản xuất, chế biến thực phẩm
dự kiến tăng 3,1%; sản xuất phương tiện vận tải tăng 2,6%; sản xuất phương tiện
vận tải khác tăng 2,6% và sản xuất xe có động cơ tăng 1,6%.
NHIỀU NGÀNH NGHỀ TĂNG MẠNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Những con số này
cho thấy động lực từ khu vực sản xuất – chế biến tiếp tục đóng vai trò chủ lực
trong tạo việc làm mới, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với xuất khẩu và chuỗi
cung ứng toàn cầu.
Ngược lại, một số ngành
có xu hướng giảm việc làm như sản xuất thuốc lá; sản xuất hóa chất và sản phẩm
hóa chất; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc và thiết bị.
Trước đó, vào tháng giáp Tết,
Bộ Nội vụ cho biết thị trường lao động, việc làm diễn
ra trong bối cảnh chuẩn bị Tết Nguyên đán, với những biến động mang tính thời vụ
rõ nét.
Trong
thời gian giáp Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp tục gia tăng, tập trung chủ
yếu vào các ngành nghề phục vụ sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ Tết. Cụ thể, các
ngành sản xuất, xuất khẩu như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ tiếp tục
có nhu cầu tuyển dụng lớn nhằm hoàn thành các đơn hàng cuối năm. Nhu cầu chủ yếu
là lao động phổ thông và lao động kỹ thuật làm việc theo ca, tăng ca.
Ngành
thương mại - dịch vụ và bán lẻ là nhóm ngành dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng
mạnh nhất, với các vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân, giao hàng, kho vận,
dịch vụ hậu cần nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao dịp Tết.
Ngành
du lịch - nhà hàng - khách sạn tiếp tục phục hồi và phát triển, phát sinh nhu cầu
tuyển dụng các vị trí phục vụ, lễ tân, buồng phòng, đầu bếp, hướng dẫn viên du
lịch và điều hành tour. Ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số duy trì nhu
cầu tuyển dụng ổn định đối với các vị trí kỹ sư phần mềm, an ninh mạng, dữ liệu,
AI, phản ánh xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong các doanh nghiệp.
Bên
cạnh đó, các ngành tài chính, bất động sản, vận tải - logistics, công nghiệp ô
tô, y tế và chăm sóc sức khỏe cũng tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng ở mức nhất định.
Trong
giai đoạn giáp Tết, có xu hướng dịch chuyển lao động ngắn hạn, trong đó một bộ
phận lao động phổ thông, sinh viên, lao động thời vụ chuyển sang các công việc
dịch vụ tạm thời để tăng thu nhập.
Ngoài
ra, một bộ phận người lao động có xu hướng nghỉ việc sớm hoặc tạm thời rút khỏi
thị trường để về quê đón Tết. Điều này làm gia tăng áp lực thiếu hụt lao động
ngắn hạn tại một số địa phương, khu công nghiệp.
DOANH NGHIỆP GIẢM NỖI LO THIẾU HỤT LAO ĐỘNG
Theo báo
cáo nhanh của 19/34 tỉnh, các doanh nghiệp đã có phương án bố trí lao động làm
việc xuyên Tết để đảm bảo cung ứng các dịch vụ cho người dân, đảm bảo tiến độ
cho các công trình, dự án.
Các doanh nghiệp tổ chức làm việc xuyên Tết là những
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải, xăng dầu,
khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, gang thép, nhiệt điện…
Cụ thể:
Cao Bằng 21 doanh nghiệp, 499 lao động; Thái Nguyên 28 doanh nghiệp, 2.380 lao
động; Phú Thọ 6 doanh nghiệp, 62 lao động; Bắc Ninh 57 doanh nghiệp, 33.518 lao
động; Thanh Hóa 16 doanh nghiệp, 6.138 lao động; Hà Tĩnh 23 doanh nghiệp, 3.364
lao động; Khánh Hòa 106 doanh nghiệp; Quảng Trị 9 doanh nghiệp, 548 lao động;
Thành phố Hồ Chí Minh 860 doanh nghiệp, 23.771 lao động; Đồng Tháp 3 doanh nghiệp,
94 lao động...
Về thiếu lao động sau Tết, Bộ Nội vụ đánh giá đây là hiện tượng có tính
chu kỳ. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nội vụ đã chủ động theo
dõi, nắm bắt tình hình lao động trước và sau Tết Nguyên đán năm 2026, tình hình
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức làm việc xuyên Tết ở các địa phương.
Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường tổ chức kết nối
cung - cầu lao động, đảm bảo không bị thiếu hụt lao động cho hoạt động sản xuất
kinh doanh những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Cùng với đó, theo dõi, hỗ trợ các địa phương sắp
xếp, tổ chức lại các Trung tâm dịch vụ việc làm; việc cấp, cấp lại, gia hạn,
thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ
việc làm; theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ việc
làm.
Bộ cũng đôn đốc các địa phương và
doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách về tiền lương, thưởng đối với người lao động
tại các doanh nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp, khu chế xuất.
Vì vậy,
dự báo tại
các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái
Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai… người lao động trở lại làm việc sau kỳ
nghỉ Tết, các địa phương đạt tỷ lệ 85% từ ngày 23-25/2, và đạt 95% ngay trong
tuần cuối tháng 2/2026.
Tình hình lao động nhảy việc dự báo không nhiều do các doanh
nghiệp đã quan tâm đến chính sách thu hút, hỗ trợ người lao động của mình từ
trước Tết.
