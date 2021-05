Hà Nội tạm dừng hoạt động các quán bia để phòng dịch Covid-19

Lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa có Công văn hỏa tốc số 1408/UBND-KGVX gửi các sở, ngành, quận, huyện yêu cầu tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng chỉ đạo tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, để phòng chống dịch bệnh Covid-19, thành phố đã tạm dừng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, karaoke, trung tâm chiếu phim, các cơ sở dịch vụ massage, spa, phòng tập gym, sân vận động, trà đá vỉa hè...

Đặc biệt, tại Chỉ thị số 12/CT-UBND vừa ban hành ngày 11/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp y tế để phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Đồng thời, không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch. Người đứng đầu các cấp, các đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra vi phạm.

Hà Nội cũng yêu cầu siết chặt toàn bộ quy trình phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh và các hoạt động tại khu vực xung quanh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch. Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định về bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn theo quy đúng quy định của Bộ Y tế.

Tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, thực hiện nghiêm quy định: một bệnh nhân nặng chỉ cho phép 1 người chăm sóc, không thăm bệnh nhân . Tăng cường công tác khám chữa bệnh từ xa và tăng cường khám điều trị ngoại trú, hạn chế tiếp nhận điều trị nội trú nếu không cần thiết…