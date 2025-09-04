Hà Nội thay đổi nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Từ ngày 3/9/2025, người lao động trên địa bàn Hà Nội có nhu cầu nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp sẽ được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội…

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã thông báo về việc tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Theo đó, từ ngày 31/8/2025, dừng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Hà Đông, địa chỉ số 144 Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội. Từ ngày 3/9/2025, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Hà Đông thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập, khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, người lao động; tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động và các chính sách pháp luật lao động có liên quan.

Đồng thời, tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch; tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định…

Người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp sẽ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại tầng 1 + 2 nhà A, số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.

Luật Việc làm hiện hành quy định 4 chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là 60% mức lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, tối đa 12 tháng, tùy thuộc vào số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn TP. Hà Nội các tháng cuối năm 2025 ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết đơn vị tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày, đồng bộ từ sàn chính đến các sàn vệ tinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động, giao dịch việc làm; nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động để giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng bố trí các bàn giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngay trong Sàn giao dịch việc làm Hà Nội để người lao động kết nối được ngay với doanh nghiệp tuyển dụng.

Những người lao động khi trực tiếp đến Trung tâm thực hiện các thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn, giới thiệu việc làm. Hiện đơn vị cố gắng bố trí nơi giải quyết thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động tuyển dụng liền kề nhau, có tính chất liên thông.

Qua đó, để người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi khai báo tình trạng tìm kiếm việc làm hàng tháng thì được tư vấn để biết thông tin các vị trí việc làm và được giới thiệu tới doanh nghiệp tham gia phiên để phỏng vấn ngay. Theo ông Thành, mục tiêu là nhanh chóng giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường, có việc làm, thu nhập để ổn định cuộc sống.