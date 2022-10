Hà Nội: Thị trường căn hộ khởi sắc

Nguồn cung này đến từ 7 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 7 dự án hiện tại. Trong đó 80% là căn hộ hạng B, 13% là hạng A và 7% là căn hộ hạng C. Nguồn cung sơ cấp gồm 21.040 căn, tăng 17% theo quý và 7% theo năm. Hạng B chiếm 85% thị phần, theo sau là hạng C với 8%.

Savills cho biết, hiện có hai đại dự án đang chiếm 66% nguồn cung mới và 55% số lượng căn bán được của toàn thị trường trong quý này.

Bên cạnh nguồn cung được cải thiện, giao dịch căn hộ cũng khởi sắc khi đạt 3.605 giao dịch thành công, tăng 61% theo quý và 49% theo năm. Giao dịch căn hộ hạng B chiếm 64% thị phần. Tỷ lệ hấp thụ của các dự án mới mở bán đạt 33%. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 47 triệu VNĐ/m2, tăng 5% theo quý và 11% theo năm. Sau 15 quý liên tục tăng giá, giá sơ cấp hiện nay đã cao hơn 53% so quý 1/2019.

"Giá căn hộ là một câu chuyện cần phải nói tới khi nguồn cung – số lượng dự án ít đi, sự lựa chọn chỉ tập trung vào một số đại dự án, thì các dự án khác một khi tung ra sẽ tiếp tục có mức giá cao hơn so với mức trung bình trên thị trường. Ngoài nguyên nhân do chi phí đầu vào tăng cao, thì giá căn hộ tăng còn do chủ đầu tư phải đầu tư nhiều hơn để cạnh tranh về mặt tiện ích, chất lượng", bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn Savills nhìn nhận.

Theo thông tin từ các đơn vị khảo sát thị trường, đến 2025, Hà Nội cần có thêm 166.600 căn hộ để đáp ứng nguồn cầu. Tuy nhiên, thực tế sẽ chỉ có thêm khoảng 70.000 căn được mở bán trong giai đoạn này, do đó vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu.

Nhận định về những tháng cuối năm 2022, chuyên gia Savills cho rằng thị trường bất động sản nhìn chung sẽ còn khó khăn về nguồn cung mới sản phẩm, nhưng cũng đang có nhiều xung lực mới để mang đến cái nhìn lạc quan hơn, như kinh tế tăng trưởng trở lại; việc đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng thông qua cú huých về đầu tư công; sự chênh lệch cung - cầu ở thời điểm hiện tại với cầu lớn hơn cung, sẽ tác động tích cực đến tâm lý triển khai dự án của doanh nghiệp...

Tại Hà Nội, quý 4/2022, đâu đó còn khoảng 5.033 căn hộ cho thị trường, và 70% nguồn cung tương lai là các căn hộ hạng B, 80% đến từ các quận/huyện Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, và Gia Lâm.

Ngoài ra, với việc chủ đầu tư trong nước và nước ngoài tích cực tìm kiếm quỹ đất nhà ở tại các tỉnh lân cận, thì nguồn cung từ các tỉnh sẽ tăng mạnh. Riêng Hưng Yên và Bắc Ninh có thể cung cấp khoảng 104.800 căn hộ. Theo đó, cơ sở hạ tầng tốt, sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng và đa dạng các dịch vụ tiện ích là các yếu tố then chốt để dự án thành công trong việc thu hút khách hàng từ Hà Nội.