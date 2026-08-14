Hà Nội đẩy mạnh tìm kiếm nguồn nhân lực cho các siêu dự án hạ tầng

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/8/2026 (thứ Ba), tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, số 28, tổ 47, xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội.
Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động Hà Nội đang được hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt các siêu dự án bước vào giai đoạn thi công đại trà như: Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, Khu đô thị thể thao Olympic...
DOANH NGHIỆP VẪN "KHÁT" NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
Các dự án này đã tạo ra nhu cầu lớn đối với các vị trí kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ điện, cán bộ quản lý dự án, công nhân kỹ thuật và lao động vận hành máy móc.
Theo thống kê, một số doanh nghiệp tham gia các dự án này đã triển khai các kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với hàng chục nghìn lao động để phục vụ tiến độ thi công.
Đáng chú ý, ngành xây dựng (chiếm 7,1% tổng cầu) đang trở thành điểm nóng của thị trường. Sự bùng nổ của các đại dự án hạ tầng bước vào giai đoạn thi công đã tạo ra cơn khát nhân lực khổng lồ, kéo theo nguy cơ mất cân đối cung - cầu và sự cạnh tranh gay gắt để thu hút nhân sự.
Sức ép này buộc các tổng thầu lớn phải đẩy mặt bằng lương tăng thêm từ 10-20%. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là nguy cơ thiếu hụt đội ngũ kỹ sư và thợ kỹ thuật bậc cao. Nguồn lao động kỹ thuật có tay nghề - nhóm đang được doanh nghiệp tìm kiếm nhiều vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.
Trong bối cảnh nêu trên, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp để kết nối cung cầu lao động, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực phục vụ cho các dự án trọng điểm của thành phố.
Ngày 25/8, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông.
Phiên giao dịch việc làm được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án hạ tầng, giao thông, xây dựng trọng điểm của Thủ đô.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông, được tổ chức nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2026.
NỖ LỰC TÌM KIẾM, KẾT NỐI CUNG CẦU LAO ĐỘNG
Theo kế hoạch, phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông thu hút từ 30 – 50 doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, đơn vị sản xuất cơ khí, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia.
Các doanh nghiệp sẽ trực tiếp tuyển dụng nhiều vị trí việc làm từ lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật, công nhân cơ khí, thợ hàn, thợ vận hành máy móc đến cán bộ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, kỹ sư giao thông, quản lý dự án và nhiều vị trí chuyên môn khác.
Đây là cơ hội để người lao động tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm hiểu môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, mức thu nhập cũng như yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Từ đó, lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân.
Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, phiên giao dịch việc làm còn tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhằm giúp người lao động nâng cao khả năng tiếp cận việc làm và phát triển nghề nghiệp.
Người lao động tham gia phiên giao dịch sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm; tham gia phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp; tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và xu hướng phát triển nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông.
Đồng thời, người lao động còn được tư vấn về kỹ năng tìm việc, kỹ năng tham gia phỏng vấn, định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia chương trình sẽ trực tiếp giới thiệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển đổi nghề nghiệp và thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động.
Ngoài ra, người lao động còn được tư vấn miễn phí về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, pháp luật lao động và các chính sách hỗ trợ việc làm hiện hành; được hướng dẫn đăng ký hồ sơ tìm việc và khai thác hiệu quả các tiện ích trên Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội.
Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông không chỉ dành cho người lao động đang tìm kiếm việc làm, mà còn hướng tới các nhóm lao động cần được hỗ trợ.
Đơn cử, như người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động mất việc làm, bộ đội và công an xuất ngũ, lao động thuộc diện thu hồi đất, người khuyết tật, người hoàn thành chấp hành án phạt tù, hoặc cai nghiện bắt buộc, và các đối tượng lao động yếu thế khác trên thị trường lao động.
Thông qua các hoạt động tư vấn, kết nối tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nghề, chương trình góp phần tạo thêm cơ hội việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.
Ban tổ chức kỳ vọng phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông không chỉ mang ý nghĩa giải quyết nhu cầu tuyển dụng trước mắt của doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và các dự án phát triển hạ tầng của Thủ đô.
Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/8/2026 (thứ Ba), tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, số 28, tổ 47, xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội.
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