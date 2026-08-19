Hà Tĩnh chuẩn bị đấu giá 44 lô đất tại phường Thành Sen

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 44 lô đất ở thuộc các dự án hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt tại phường Thành Sen.

Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Oanh

Cụ thể, 27 lô đất thuộc dự án Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt, Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính, xã Thạch Hưng, giai đoạn 1, nay là tổ dân phố 24, phường Thành Sen. Tổng giá khởi điểm của 27 lô đất là hơn 67,66 tỷ đồng.

Cùng với đó, 17 lô đất thuộc dự án Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt, Khu N Quy hoạch trung tâm hành chính, xã Thạch Hưng, giai đoạn 1, nay thuộc tổ dân phố 24, phường Thành Sen, có tổng giá khởi điểm 43,94 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá khởi điểm của 44 lô đất được đưa ra lựa chọn tổ chức đấu giá lên tới hơn 111,6 tỷ đồng.

Các lô đất đều có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tham gia lựa chọn phải có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đấu giá.

Bên cạnh đó, tổ chức tham gia phải xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và đáp ứng các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

Việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá được thực hiện theo phương pháp chấm điểm, với tổng điểm tối đa 100. Tổ chức có tổng số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn thực hiện đấu giá. Trường hợp có từ 2 tổ chức trở lên cùng đạt số điểm cao nhất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét, quyết định lựa chọn theo quy định.

Việc đưa 44 lô đất tại phường Thành Sen ra đấu giá được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách và bổ sung nguồn cung đất ở tại khu vực đô thị trung tâm của Hà Tĩnh.