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Hà Tĩnh: Đưa hơn 60 ha đất ra đấu thầu (đợt 2), đón sóng đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh

N Nguyễn Thuấn

Hà Tĩnh vừa thông qua danh mục 3 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất (đợt 2) năm 2026 với tổng diện tích khoảng 60,35 ha. Các dự án tập trung phát triển đô thị, khu dân cư kết hợp thương mại, dịch vụ, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo động lực thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026-2028.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, thông qua Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (đợt 2) năm 2026. 

Nghị quyết được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua tại Kỳ họp thứ 5 trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, các nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ cùng Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Theo danh mục được phê duyệt, giai đoạn 2026-2028 sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 3 khu đất có quy mô lớn.

Đáng chú ý là Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An tại xã Nghi Xuân với diện tích dự kiến khoảng 27 ha. Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, bổ sung nguồn cung bất động sản, đồng thời hình thành khu đô thị sinh thái theo định hướng phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó là Khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại, dịch vụ thôn Bình Yên, xã Cẩm Bình, có diện tích khoảng 9 ha. Dự án hướng đến phát triển khu dân cư đồng bộ hạ tầng, kết hợp các hoạt động thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Khu đất thứ ba là Khu dân cư nông thôn tại nút giao đường tránh Quốc lộ 1A, xã Cẩm Bình, với diện tích khoảng 24,35 ha. Vị trí nằm tại khu vực kết nối giao thông thuận lợi được kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian dân cư mới, khai thác hiệu quả lợi thế hạ tầng giao thông.

Tổng diện tích của ba khu đất dự kiến đưa ra đấu thầu đạt khoảng 60,35 ha. Diện tích cụ thể của từng dự án sẽ được xác định trong quá trình triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Mỗi dự án dự kiến thực hiện các trình tự, thủ tục đấu thầu trong thời gian khoảng 180 ngày.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp tổ chức thực hiện các bước đấu thầu, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Việc bổ sung thêm các khu đất vào danh mục đấu thầu được kỳ vọng sẽ tạo thêm quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, góp phần phát triển các khu đô thị, khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản và kinh tế địa phương trong những năm tới.

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