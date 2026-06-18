Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha

Nguyễn Thuấn

18/06/2026, 14:41

Nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên trên 10% giai đoạn 2026-2030, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha và bổ sung nhiều dự án hạ tầng chiến lược... là những nội dung nổi bật trong quy hoạch điều chỉnh vừa được Hà Tĩnh thông qua.

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng
Một góc Khu kinh tế Vũng Áng

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo quy hoạch điều chỉnh, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên đáng kể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 180-185 triệu đồng; tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP; chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,76 và tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1,5% mỗi năm trở lên.

Quy hoạch cũng bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược.

Ba khâu đột phá gồm: chuyển đổi số toàn diện, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Một trong những thay đổi lớn là việc điều chỉnh không gian phát triển của tỉnh thành 5 vùng kinh tế gồm vùng kinh tế trung tâm, vùng kinh tế phía Bắc, vùng kinh tế động lực tăng trưởng phía Nam, vùng kinh tế sinh thái - nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững và vùng kinh tế biển tổng hợp gắn với bảo tồn sinh thái biển.

Cùng với đó, Hà Tĩnh xác lập 4 hành lang kinh tế gồm hành lang động lực ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây, hành lang sinh thái và hành lang liên kết biên giới phía Nam nhằm tăng cường liên kết vùng và khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển.

Quy hoạch cũng bổ sung các nhóm ngành kinh tế động lực mới, trong đó đáng chú ý là định hướng phát triển Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của lần điều chỉnh này là việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha. Đồng thời, tỉnh nghiên cứu thành lập khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do Vũng Áng và khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolikhămxay (Lào) khi đủ điều kiện.

Về hạ tầng, Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu tuyến cao tốc kết nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; quy hoạch cảng hàng không tiềm năng tại các xã Yên Hòa và Thiên Cầm; cập nhật hệ thống điện lực theo quy hoạch quốc gia và đề xuất xây dựng nhà máy điện rác công suất từ 15-30 MW.

Ngoài ra, quy hoạch còn bổ sung nhiều định hướng mới về giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số như xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quốc tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại vị trí mới, phát triển các khu xử lý chất thải tập trung và hoàn thiện các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Nghệ An: Kiểm tra toàn diện các dự án nhà ở xã hội có tình trạng thu tiền đặt cọc, giữ chỗ

10:47, 12/06/2026

Nghệ An: Kiểm tra toàn diện các dự án nhà ở xã hội có tình trạng thu tiền đặt cọc, giữ chỗ

Nghệ An nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP lên trên 12%/năm

17:13, 27/05/2026

Nghệ An nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP lên trên 12%/năm

Từ khóa:

chuyển đổi số Hà Tĩnh định hướng phát triển kinh tế hành lang kinh tế biên giới hệ thống hạ tầng Hà Tĩnh Khu kinh tế Vũng Áng quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh 2021-2030 tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Bài 2] Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ giao đất cho 32 dự án đô thị

[Bài 2] Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ giao đất cho 32 dự án đô thị

32 dự án nhà ở dự kiến đem lại 22.540 tỷ đồng tiền sử dụng đất đang được Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ giao đất cho chủ đầu tư…

[Bài 1] Hải Phòng Thu hơn 8.000 tỷ đồng từ 18 dự án đã giao đất

[Bài 1] Hải Phòng Thu hơn 8.000 tỷ đồng từ 18 dự án đã giao đất

Nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, Hải Phòng đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, xác định giá và thu tiền sử dụng đất đối với 72 dự án bất động sản dự kiến sẽ đem lại nguồn thu hơn 80.984 tỷ đồng cho ngân sách...

Đồng Nai điều chỉnh vốn 2 dự án cầu kết nối với TP. Hồ Chí Minh

Đồng Nai điều chỉnh vốn 2 dự án cầu kết nối với TP. Hồ Chí Minh

Đồng Nai vừa thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), nâng tổng mức đầu tư của cả hai công trình lên hơn 36.750 tỷ đồng...

Bắc Ninh: Thị trường bất động sản ghi nhận diễn biến mới

Bắc Ninh: Thị trường bất động sản ghi nhận diễn biến mới

Trong bối cảnh xuất hiện các yếu tố tích cực như dòng vốn đầu tư, hạ tầng và xu hướng phát triển đô thị, bất động sản Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận một số chuyển động…

TP.Hồ Chí Minh tồn đọng hơn 11 ngàn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

TP.Hồ Chí Minh tồn đọng hơn 11 ngàn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Hơn 11 ngàn hồ sơ của người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở tại TP.Hồ Chí Minh đang chờ hoàn tất nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận. Lãnh đạo Thành phố đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường bất động sản: Xuất hiện những xu hướng khác nhau về giá và nhu cầu

Bất động sản

2

Đà Nẵng thí điểm ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại chi nhánh

Bất động sản

3

Cải cách thủ tục nông nghiệp và môi trường, khơi thông nguồn lực phát triển

Kinh tế xanh

4

Quảng Trị: Quy hoạch mở rộng đồng bộ cảng biển, hình thành trung tâm logistics vùng

Địa phương

5

Ngày hội Khuyến mại hàng hiệu tại Đà Nẵng: Một trải nghiệm mua sắm và du lịch độc đáo

Tiêu & Dùng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy