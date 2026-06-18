Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha

Nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên trên 10% giai đoạn 2026-2030, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha và bổ sung nhiều dự án hạ tầng chiến lược... là những nội dung nổi bật trong quy hoạch điều chỉnh vừa được Hà Tĩnh thông qua.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo quy hoạch điều chỉnh, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên đáng kể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 180-185 triệu đồng; tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP; chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,76 và tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1,5% mỗi năm trở lên.

Quy hoạch cũng bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược.

Ba khâu đột phá gồm: chuyển đổi số toàn diện, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Một trong những thay đổi lớn là việc điều chỉnh không gian phát triển của tỉnh thành 5 vùng kinh tế gồm vùng kinh tế trung tâm, vùng kinh tế phía Bắc, vùng kinh tế động lực tăng trưởng phía Nam, vùng kinh tế sinh thái - nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững và vùng kinh tế biển tổng hợp gắn với bảo tồn sinh thái biển.

Cùng với đó, Hà Tĩnh xác lập 4 hành lang kinh tế gồm hành lang động lực ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây, hành lang sinh thái và hành lang liên kết biên giới phía Nam nhằm tăng cường liên kết vùng và khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển.

Quy hoạch cũng bổ sung các nhóm ngành kinh tế động lực mới, trong đó đáng chú ý là định hướng phát triển Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của lần điều chỉnh này là việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha. Đồng thời, tỉnh nghiên cứu thành lập khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do Vũng Áng và khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolikhămxay (Lào) khi đủ điều kiện.

Về hạ tầng, Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu tuyến cao tốc kết nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; quy hoạch cảng hàng không tiềm năng tại các xã Yên Hòa và Thiên Cầm; cập nhật hệ thống điện lực theo quy hoạch quốc gia và đề xuất xây dựng nhà máy điện rác công suất từ 15-30 MW.

Ngoài ra, quy hoạch còn bổ sung nhiều định hướng mới về giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số như xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quốc tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại vị trí mới, phát triển các khu xử lý chất thải tập trung và hoàn thiện các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.