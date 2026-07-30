Bộ Xây dựng làm rõ cơ chế điều tiết cung - cầu liên tỉnh và quản lý giá vật liệu xây dựng

Cụ thể, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Theo đó, cử tri đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế điều tiết vĩ mô và chính sách liên kết vùng; chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, quản lý quy hoạch và cấp phép khai thác khoáng sản, vật liệu san lấp; đồng thời, chỉ đạo Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính phối hợp quy hoạch nhu cầu sử dụng cũng như xây dựng cơ chế điều tiết cung - cầu liên tỉnh.
Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các địa phương, nêu rõ Luật Địa chất và khoáng sản số 147/2025/QH15 đã phân cấp và giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh tổ chức đánh giá tiềm năng khoáng sản đối với khoáng sản nhóm III và nhóm IV. Đồng thời, đề nghị địa phương tổng hợp những mỏ còn hiệu lực, thăm dò các mỏ có tiềm năng, làm cơ sở cấp phép khai thác, xác định nhu cầu vật liệu của các dự án, ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm quốc gia và điều phối nguồn cung cho những địa phương không có hoặc tiềm năng khoáng sản ít, không đáp ứng đủ nhu cầu.
Thực hiện Quyết định 527/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới, Bộ Xây dựng đang phối hợp với một số bộ, ngành và địa phương xây dựng cơ chế đặc thù bảo đảm nguồn vật liệu san lấp cho công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.
Ngoài ra, liên quan đến hướng dẫn, quản lý quy hoạch và cấp phép khai thác khoáng sản, vật liệu san lấp, Bộ Xây dựng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các địa phương về việc triển khai cơ chế chính sách, nhằm tăng nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án, trong đó đã hướng dẫn cụ thể về các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý quy hoạch và cấp phép khai thác khoáng sản.
Trong khi đó, tại Văn bản số 11681/BXD-KTQLXD gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng, Bộ Xây dựng cũng trả lời kiến nghị của cử tri về việc có giải pháp kiểm soát, bình ổn giá vật liệu xây dựng.
Theo Bộ Xây dựng, giá vật liệu xây dựng không thuộc danh mục nhà nước định giá, bình ổn giá theo quy định của Luật Giá số 16/2023/QH15. Giá vật liệu xây dựng được khảo sát, thu thập, để phục vụ việc công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại địa phương theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã báo cáo, tham mưu Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ về công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu tới giá vật liệu xây dựng và chi phí đầu tư xây dựng công trình; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các Công điện số 25/CĐ-TTg, Công điện số 28/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá.
Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 1966/BXD-KTQLXD, văn bản số 4385/BXD-KTQLXD và văn bản số 10426/BXD-KTQLXD hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình các giải pháp, nhằm tăng cường công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng; chủ động theo dõi, dự báo diễn biến giá vật liệu xây dựng; sát sao trong việc rà soát, kiểm soát, kịp thời có giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng.
Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của giá vật liệu xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng công trình để kịp thời có giải pháp, biện pháp tham mưu Chính phủ và hướng dẫn địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khi cần thiết.
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