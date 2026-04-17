Nghệ An: Du lịch tỉnh tìm “chất riêng” nâng cao sức cạnh tranh, tránh lối mòn đại trà

Nguyễn Thuấn

17/04/2026, 11:02

Dù duy trì đà tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu, du lịch Nghệ An vẫn đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận phát triển. Những hạn chế về sản phẩm, hạ tầng và tính chuyên nghiệp được chỉ rõ, đặt ra bài toán tìm “chất riêng” để nâng cao sức cạnh tranh trong năm 2026...

Khách du lịch châu Âu tham gia một hoạt động văn hóa ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Chiều 16/4/2026, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch nhằm đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Cuộc họp được tổ chức trong thời điểm ngành du lịch địa phương đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, không chỉ duy trì đà tăng trưởng mà còn nâng cao chất lượng phát triển. Nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành để định hình lại hướng đi cho du lịch Nghệ An trong giai đoạn tới.

NHẬN DIỆN NHỮNG “ĐIỂM NGHẼN” TRONG PHÁT TRIỂN

Theo báo cáo, trong hai năm 2024 – 2025, du lịch Nghệ An tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2024, toàn tỉnh đón 9,45 triệu lượt khách, tổng thu đạt 11.160 tỷ đồng; năm 2025 tăng lên 9,9 triệu lượt khách, doanh thu đạt 11.900 tỷ đồng.

Các điểm đến như Kim Liên, thành phố Vinh, biển Cửa Lò và khu vực miền Tây tiếp tục thu hút đông đảo du khách, nhất là vào mùa cao điểm. Tuy vậy, phía sau những con số tăng trưởng, nhiều hạn chế của ngành du lịch tiếp tục được chỉ ra tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, một số dự án trọng điểm như Khu nghỉ dưỡng cầu Cau, Resort Bắc đảo Lan Châu triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến việc hình thành các sản phẩm du lịch quy mô lớn.

Đáng chú ý, Nghệ An vẫn thiếu các sản phẩm du lịch chất lượng cao, chưa tạo được trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách và gia tăng chi tiêu. Tính mùa vụ còn rõ rệt, trong khi vào thời điểm cao điểm lại xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân lực phục vụ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại sự kiện.

Để tạo điểm nhấn trong năm 2026, ngành du lịch dự kiến tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”, đồng thời đưa vào vận hành show diễn thực cảnh “MôTê Show – Chuyện làng Sen” tại Nam Đàn, dự kiến khai trương ngày 19/5/2026.

Bên cạnh đó, đề xuất mở tuyến xe buýt du lịch kết nối Cửa Lò – Vinh – Nam Đàn cũng được đưa ra nhằm tạo thuận lợi cho du khách tham gia các hoạt động ban đêm và kéo dài thời gian lưu trú. Một hướng đi đáng chú ý khác là xây dựng đội ngũ lái xe taxi trở thành “đại sứ du lịch”, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về việc tăng cường nguồn lực cho xúc tiến quảng bá, hoàn thiện hạ tầng kết nối và đặc biệt là giải pháp nâng tỷ lệ khách lưu trú – yếu tố quyết định hiệu quả kinh tế của ngành.

TẬP TRUNG XÂY DỰNG SẢN PHẨM VÀ TẠO “CHẤT RIÊNG”

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, phát triển du lịch là nhiệm vụ khó khi Nghệ An chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, trong khi nhận thức làm du lịch của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, để thoát khỏi lối mòn phát triển đại trà, Nghệ An cần thay đổi tư duy, xác định rõ chiến lược sản phẩm và thị trường. Việc phát triển phải gắn với thị hiếu từng nhóm khách, tránh đầu tư dàn trải, đồng thời lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là xây dựng hình ảnh con người Nghệ An thân thiện, văn minh tại các điểm đến. Từ lái xe taxi, xe ôm đến người dân tham gia dịch vụ đều phải có thái độ phục vụ chuyên nghiệp, góp phần tạo nên trải nghiệm tích cực cho du khách.

Toàn cảnh cuộc họp.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như “chặt chém”, làm ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương; đồng thời có cơ chế khuyến khích các mô hình làm tốt.

Về định hướng thị trường, Nghệ An tiếp tục chú trọng các thị trường tiềm năng như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, homestay và xây dựng một số thương hiệu du lịch có thế mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng lưu ý, nếu không có giải pháp đủ mạnh, đến năm 2030 du lịch khó có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, việc tìm ra “chất riêng” từ sản phẩm, dịch vụ đến con người được xem là yếu tố then chốt để tạo bước chuyển thực chất.

Trong năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu đón 10,4 triệu lượt khách, trong đó có 6,5 triệu lượt khách lưu trú, tổng thu đạt 12.500 tỷ đồng. Các khu vực trọng điểm như Cửa Lò – Đảo Song Ngư, miền Tây và Nam Đàn với hạt nhân là Kim Liên sẽ tiếp tục được ưu tiên phát triển, cùng với tăng cường liên kết mở rộng thị trường khách trong và ngoài nước.

