Hà Tĩnh: Xuất nhập khẩu đối diện nhiều khó khăn

Tình hình xuất - nhập khẩu của Hà Tĩnh trong tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2024 đang gặp nhiều khó khăn và ]chưa có dấu hiệu cải thiện. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 8/2024 ước đạt 455,5 triệu USD, giảm 6,0% so với tháng trước và giảm 6,37% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh này đạt 4.013,01 triệu USD giảm 5,92% so với cùng kỳ (giảm 252,55 triệu USD).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này trong tháng 8/2024 ước đạt 174,7 triệu USD, giảm 11,63% so với tháng trước và giảm 5,85% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những nguyên nhân của kết quả này này là do mặt hàng xuất khẩu thép, phôi thép ước đạt 152,3 triệu USD, chiếm 87,18% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, giảm 15,15% so với tháng trước và giảm 6,68% so với cùng kỳ. Các mặt hàng Dăm gỗ, Xơ sợi, May mặc… trong những tháng gần đây có tăng trưởng về xuất khẩu nhưng do giá trị xuất khẩu quá nhỏ so với mặt hàng thép nên mức độ đóng góp không nhiều vào kết quả chung và vì vậy kim ngạch xuất khẩu (phụ thuộc nhiều vào mặt hàng thép) vẫn giảm sâu so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.469,89 triệu USD, giảm 19,48% (giảm 355,65 triệu USD) so với cùng kỳ. Nguyên nhân do tình hình kinh tế toàn cầu chịu tác động tiêu cực từ lạm phát và tăng lãi suất, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thép trên thế giới giảm sút, nên mặt hàng thép và phôi thép của Formosa Hà Tĩnh gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu, 8 tháng năm 2024 chỉ tính riêng xuất khẩu của Formosa đã giảm đến 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 8 ước đạt 280,8 triệu USD, giảm 2,12% so với tháng trước và giảm 6,71% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được xác định là do trong tháng Formosa hạn chế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, các mặt hàng tiêu dùng cũng giảm nhập khẩu. Tính chung 8 tháng năm 2024 kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.543,12 triệu USD, vẫn tăng 4,23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị nhập khẩu của Formosa ước đạt 1.851,43 triệu USD, chiếm 72,80% kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh, tăng nhẹ 0,68% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD. Với 1,4 tỷ USD đạt được trong 8 tháng qua, kết quả này còn cách mục tiêu rất xa. Cộng thêm tín hiệu thị trường vẫn chưa cải thiện rõ rệt, cần thêm giải pháp quyết liệt hơn để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm.

Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất khẩu, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025, với nhiều chính sách hấp dẫn như: Hỗ trợ phương tiện vận tải biển bằng container qua cảng Vũng Áng; hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, các đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát tìm hiểu thị trường xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng gian hàng hóa để quảng bá, xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử. Hà Tĩnh kỳ vọng những tín hiệu tích cực trong những tháng cuối năm đối với hoạt động này.