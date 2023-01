HAGL đã được chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ 162 triệu cổ phiếu

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được văn bản chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 14/10/2022, HĐQT HAGL đã thông qua Nghị quyết về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Cụ thể, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu với mức giá 10.500 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng, HAG sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Theo đó, HAGL dự kiến nâng số vốn lưu động bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên gần 800 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Đồng thời, HAGL giảm số vốn bổ sung cho CTCP Gia súc Lơ Pang xuống 400 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, HAG dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức, 7 cá nhân trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAGL.





Mới đây, HAG đã công bố tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tính đến ngày 1/1/2023 trong bối cảnh giá thịt heo tháng 12 thấp hơn so với tháng 11, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 12/2022 của Tập đoàn chỉ đạt khoảng 58% so với tháng 11/2022, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho cả năm 2022 của Tập đoàn vẫn vượt 5% so với kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể: doanh thu năm 2022 của HAG ước đạt 4.570 tỷ đồng - trong đó, mảng chăn nuôi chiếm hơn 35% đạt 1.600 tỷ đồng; cây ăn trái chiếm gần 50% đạt 2.277 tỷ đồng; và 677 tỷ đồng đến từ mảng phụ trợ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.181 tỷ đồng, tương ứng vượt 5% kế hoạch năm 2022 và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2011, HAG có lãi trên ngàn tỷ đồng.

Về sản lượng tiêu thụ từng ngành, HAG cho biết, ngành chăn nuôi tiêu thụ được hơn 292.800 con heo thịt; cây ăn trái tiêu thụ đạt 281.3 ngàn tấn, trong đó chuối xuất khẩu ước đạt hơn 160.000 tấn và 120.755 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc, với sản phẩm chủ đạo là “heo ăn chuối”.

Đóng cửa phiên 18/1, cổ phiếu HAG tăng 4% lên mức 9.430 đồng/cp, thấp hơn giá dự kiến chào bán khoảng 10%.