Lần đầu tiên kể từ năm 2011, HAG báo lãi trên 1.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tính đến ngày 1/1/2023.

Theo HAG trong bối cảnh giá thịt heo tháng 12 thấp hơn so với tháng 11, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 12/2022 của Tập đoàn chỉ đạt khoảng 58% so vói tháng 11/2022, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho cả năm 2022 của Tập đoàn vẫn vượt 5% so với kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể: doanh thu năm 2022 của HAG ước đạt 4.570 tỷ đồng - trong đó, mảng chăn nuôi chiếm hơn 35% đạt 1.600 tỷ đồng; cây ăn trái chiếm gần 50% đạt 2.277 tỷ đồng; và 677 tỷ đồng đến từ mảng phụ trợ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.181 tỷ đồng, tương ứng vượt 5% kế hoạch năm 2022 và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2011, HAG có lãi trên ngàn tỷ đồng.

Về sản lượng tiêu thụ từng ngành, HAG cho biết, ngành chăn nuôi tiêu thụ được hơn 292.800 con heo thịt; cây ăn trái tiêu thụ đạt 281.3 ngàn tấn, trong đó chuối xuất khẩu ước đạt hơn 160.000 tấn và 120.755 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc, với sản phẩm chủ đạo là “heo ăn chuối”.

Mới đây, HAG công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi với lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26. Theo đó, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có số tiền lãi phải thanh toán hơn 140,3 tỷ đồng và số tiền gốc phải thanh toán là 881 tỷ đồng.



Ngày thanh toán theo lịch trả nợ là 30/12/2022. Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu cần thanh toán hơn 1.021 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thanh toán là quý 2/2023.

Lý do chậm thanh toán được HAG đưa ra là do nguồn tiền thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Tập đoàn.

Về việc này ngày 4/1 vừa qua, HAG đã có văn bản giải trình cụ thể là tính đến thời điểm hiện nay, các trái phiếu HAGL vẫn đù tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, công ty đã có thỏa thuận với trái chủ về lộ trình trà nợ Trái phiếu;

Cũng theo HAG, trong năm 2023, HAGL sẽ sử dụng tiền từ nguồn thu hồi nợ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HNG”) và thanh lý một số tài sàn không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thoả thuận với trái chủ.



Từ năm 2024, HAGL sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến Trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026;

Cũng tính đến 31/12/2022, HAGL chắc chắn đã vượt được kế hoạch lợi nhuận đề ra của năm 2022, số liệu cụ thể sẽ được công ty công bố chính thức tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 trong tháng 1/2023 và tính đến hiện nay tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chỉ chiếm 40% so với tống tài sản cùa HAGL.