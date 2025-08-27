Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Dự án

Thi công nâng tĩnh không phần cầu chính cầu Bình Triệu 1

Thiên Ân

27/08/2025, 00:00

Cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 vừa chính thức cấm xe cộ lưu thông vào chiều 26/8/2025 nhằm phục vụ thi công dự án nâng tĩnh không, bảo đảm thông thuyền đường thủy sông Sài Gòn...

Ngày đầu cấm xe ô tô qua cầu Bình Triệu 1 và tổ chức lại giao thông để triển khai nâng tĩnh không cầu, tình trạng kẹt xe cục bộ đã diễn ra kéo dài. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Ngày đầu cấm xe ô tô qua cầu Bình Triệu 1 và tổ chức lại giao thông để triển khai nâng tĩnh không cầu, tình trạng kẹt xe cục bộ đã diễn ra kéo dài. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dài 770 m trên quốc lộ 13 nối hai phường Bình Thạnh và Hiệp Bình, TPHCM, có tổng mức đầu tư trên 132 tỷ đồng, được triển khai từ cuối tháng 12/2024 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Nhằm phục vụ thi công hàng mục quan trọng nhất là nâng tĩnh không phần cầu chính, từ ngày 26/8 đến 30/11/2025, ngành chức năng Thành phố đã cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1, hướng từ trung tâm Thành phố đi ngã tư Bình Phước.

Cụ thể, từ chiều 26/8, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Xây dựng TP.HCM chính thức điều chỉnh giao thông khu vực cầu Bình Triệu 1 và 2 để tổ chức thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Theo đó, các loại ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1, trừ xe máy được di chuyển bình thường. Các loại xe từ 4 bánh phải đi theo lộ trình thay thế qua cầu Bình Triệu 2 hoặc các tuyến Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng.

Ở cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh tổ chức giao thông hai chiều. Phần đường từ Đinh Bộ Lĩnh hướng về Phạm Văn Đồng dành riêng cho ô tô (rộng 3,5m), cấm xe máy. Ở chiều ngược lại, từ Phạm Văn Đồng về Đinh Bộ Lĩnh, xe máy và ô tô con được đi chung một làn, các loại ô tô khác lưu thông ở làn còn lại.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế từ chiều ngày 26/8 và sáng 27/8, lượng xe qua cầu do gia tăng áp lực đột biến từ cầu Bình Triệu 1 sang cầu Bình Triệu 2, nên tình trạng kẹt xe, va chạm xe và ùn ứ giao thông đã xảy ra. Hàng ngàn xe cộ các loại ở cả hai hướng (hướng đi từ Sài Gòn ra Thủ Đức đi cầu Bình Triệu 1 và ngược lại) đều dồn về cầu Bình Triệu 2, khiến cầu quá tải trở nên và gần như “tê liệt”. Một số tuyến đường kết nối như quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng, đường Đinh Bộ Lĩnh… cũng bị kẹt xe dầy chuyền, các loại xe buýt, xe ô tô, xe máy dừng san sát, nhích bánh từng chút một.

Bình thường, khu vực cầu Bình Triệu 1 đoạn quốc lộ 13 từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đi Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Bình Dương vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe do lưu lựng xe rất đông; trong khi hướng vào trung tâm Thành phố ở cầu Bình Triệu 2 có phần ổn hơn. Vậy nhưng, ghi nhận ngay ngày đầu lập chốt, cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1, tình trạng ún ứ giao thông lại tiếp diễn.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 được khởi công cuối tháng 12/2024, có điểm đầu cách mố cầu hiện hữu phía quận Bình Thạnh cũ khoảng 93,4 m hướng về bến xe Miền Đông; và điểm cuối tuyến cách mố cầu hiện hữu phía thành phố Thủ Đức cũ khoảng 92,4 m hướng về đại lộ Phạm Văn Đồng.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 được khởi công ngày 31/12/2024, đến nay đã cơ bản hoàn thành hạng mục thi công cọc khoan nhồi và dầm kích; việc nâng độ cao tĩnh không cầu được triển khai từ ngày 23/8 và dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 11 năm nay, với chiều cao nâng (+1,08 m) so với cao độ hiện hữu.

TP.HCM hiện có 14 cây cầu trên sông Sài Gòn; trong đó, 2 cầu có tĩnh không chưa đạt chuẩn là cầu Bình Phước 1 và cầu Bình Triệu 1. Cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 khởi công nâng tĩnh không cùng thời điểm với cầu Bình Triệu 1, là vào cuối tháng 12 năm ngoái. Cụ thể, cầu Bình Phước 1 có điểm đầu tuyến cách mố cầu hiện hữu phía quận 12 cũ khoảng 152 m hướng về nút giao Ngã Tư Ga; và điểm cuối tuyến cách mố cầu hiện hữu phía thành phố Thủ Đức cũ khoảng 128 m hướng về nút giao Bình Phước. Tổng chiều dài toàn dự án khoảng 759,69 m.

Việc nâng tĩnh không các cầu qua sông chưa đạt chuẩn về độ cao tĩnh không nhằm đáp ứng quy định theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các dự án nâng tĩnh không các cầu qua sông Sài Gòn cũng nhằm tạo điều kiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy, phát triển các cảng thủy nội địa TP.HCM và các địa phươg lân cận, giúp giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ.

Từ khóa:

cấm ô tô cầu Bình Triệu 1 Dự án hạ tầng Giao thông kẹt xe nâng tĩnh không Quốc lộ 13 thời gian thi công tình trạng ùn ứ TP.HCM

