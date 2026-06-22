Hai doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng vì vi phạm trái phiếu

DIG bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.

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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, công ty này bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Cụ thể: công ty đã sử dụng số tiền 520.500 triệu đồng trong tổng số 600.000 triệu đồng thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (mã trái phiếu DIGH2326001, phát hành ngày 29/12/2023) để mua cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch DIC (với số tiền 200.000 triệu đồng) và sử dụng để thanh toán gốc đáo hạn và lãi trái phiếu DIGH2124003 (với số tiền 320.500 triệu đồng); không phù hợp với phương án phát hành được Hội đồng quản trị phê duyệt và công bố thông tin là để thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Đồng thời, DIG còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tương tự, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land cũng bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: Công ty có công văn số 45/CV-HTL/2022 ngày 14/3/2022 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu kỳ báo cáo năm 2021, có nêu: số tiền thu được từ phát hành trái phiếu H79CH2124019 sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành, cụ thể: Đặt cọc mua cổ phần công ty thực hiện dự án bất động sản; góp vốn vào công ty thực hiện dự án bất động sản; hợp tác đầu tư vào công ty thực hiện dự án bất động sản. Tuy nhiên, theo hồ sơ, tài liệu do công ty cung cấp và sao kê tài khoản do ngân hàng cung cấp cho thấy, trong số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, Công ty có sử dụng để: nộp thuế, mua trái phiếu do Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn phát hành, trả gốc lãi trái phiếu khác do Công ty phát hành, mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư... Như vậy, công ty công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu chưa phản ánh đúng thực tế về việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu;

Về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán theo kỳ báo cáo năm 2022, năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đã được kiểm toán theo kỳ báo cáo bán niên năm 2023, bán niên 2024 không trùng khớp nội dung về tình hình sử dụng tiền vốn thu được từ phát hành trái phiếu H79CH2124019. Theo sao kê tài khoản cho thấy: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán kỳ báo cáo bán niên năm 2023, bán niên 2024 chưa phản ánh đầy đủ thực tế sử dụng tiền thu được từ phát trái phiếu của Công ty.

SSC cũng đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả đối với Hưng Thịnh Land là buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Tiếp theo, Hưng Thịnh Land bị phạt 45 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: đối với các mã trái phiếu phát hành theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP) và còn dư nợ gồm: H79CH2124001, H79CH2123002, H79CH2123015, H79CH2223001, H79CH2123021, H79CH2123004, H79CH2123010, H79CH2124017, H79CH2225002 (đã phát hành trong năm 2021, 2022), Công ty phải thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống đăng ký, lưu ký trái phiếu chính thức vận hành (ngày 19/7/2023) theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP (Nghị định số 65/2022/NĐ-CP). Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện đăng ký, lưu ký các mã trái phiếu nêu trên theo quy định).

Cuối cùng là mức phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: đối với các mã trái phiếu phát hành theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và còn dư nợ gồm: H79CH2124001, H79CH2123002, H79CH2123015, H79CH2223001, H79CH2123021, H79CH2123004, H79CH2123010, H79CH2124017, H79CH2225002 (đã phát hành trong năm 2021, 2022), Công ty phải thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống giao dịch trái phiếu chính thức vận hành (ngày 19/7/2023) theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch các mã trái phiếu nêu trên theo quy định.

Cũng liên quan đến vi phạm về trái phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Tp.HCM) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể: công ty này có 03 mã trái phiếu đăng ký lưu ký trái phiếu chưa đúng thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định 153/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, cụ thể: Mã trái phiếu NLGB2429001: Công ty công bố thông tin kết quả chào bán ngày 20/6/2024, đăng ký, lưu ký ngày 07/8/2024; Mã trái phiếu NLGB2427002: Công ty công bố thông tin kết quả chào bán ngày 27/8/2024, đăng ký, lưu ký ngày 27/9/2024; Mã trái phiếu NLGB2427003: Công ty công bố thông tin kết quả chào bán ngày 27/8/2024, đăng ký, lưu ký ngày 27/9/2024), theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.