Hai dự án du lịch sinh thái ở Huế vướng nhiều sai phạm về đất đai, đầu tư

Hai dự án du lịch sinh thái Đá Bạc và Thác Trượt tại Huế chậm tiến độ sau thời gian dài triển khai. Kết luận thanh tra xác định nhiều sai sót trong quá trình tham mưu, thẩm định chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục về đất đai, đồng thời kiến nghị kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan.

Thác Trượt tại xã Khe Tre, TP Huế. Ảnh: KA

Thanh tra thành phố Huế vừa ban hành Thông báo số 2052/TB-TTr về kết luận thanh tra Dự án Khu du lịch sinh thái Đá Bạc (thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc cũ, nay là xã Lộc An) và Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thiên nhiên Thác Trượt (xã Hương Phú, huyện Nam Đông cũ, nay là xã Khe Tre). Kết luận chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng, khiến 2 dự án chậm tiến độ.

Hai dự án nhằm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các dịch vụ phụ trợ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, các nhà đầu tư đã phối hợp thực hiện một số thủ tục như lập hồ sơ địa chính, thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vướng mắc do cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư thực hiện chưa đầy đủ quy định pháp luật.

Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Đá Bạc, Thanh tra thành phố Huế xác định Sở Kế hoạch và Đầu tư không lấy ý kiến đầy đủ các cơ quan chuyên môn khi thẩm định hồ sơ. Cơ quan này cũng chưa lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Đáng chú ý, tại thời điểm thẩm định, dự án chưa thể hiện sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng vẫn được tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư. Việc trừ tiền thỏa thuận vào tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án cũng được xác định là chưa đúng quy định.

Thanh tra còn chỉ ra một số sai sót trong quản lý đất đai và tài sản công. Việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở nhà, đất giữa Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lộc cũ và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc cũ không được lập biên bản theo quy định. Một số nội dung xác nhận về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất cũng chưa chính xác.

Việc nhà đầu tư và người sử dụng đất thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng theo quy định cũng chưa bảo đảm trình tự, thủ tục. Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa kịp thời đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ xem xét lại quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thiên nhiên Thác Trượt, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng không lấy ý kiến đầy đủ các cơ quan chuyên môn. Hồ sơ dự án chưa thể hiện tiến độ huy động vốn; việc báo cáo về sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất chưa chính xác.

Thanh tra xác định tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư, dự án chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất nhưng vẫn được thẩm định, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quá trình thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nhà đầu tư và người dân kéo dài, đến nay vẫn còn một phần diện tích chưa hoàn tất. Nhà đầu tư thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là UBND thành phố Huế), chưa đúng quy định pháp luật đất đai.

Thanh tra cũng xác định UBND huyện Nam Đông cũ xác nhận hoàn thành giải phóng mặt bằng trong khi thực tế toàn bộ diện tích dự án chưa được giải phóng mặt bằng hoàn toàn.

Tại xã Hương Phú cũ, việc để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thôn sử dụng đất do UBND xã quản lý để trồng cây chưa đúng chức năng quản lý đất đai. UBND xã Hương Phú cũ và UBND xã Khe Tre cũng chưa quản lý chặt chẽ, để người dân tiếp tục canh tác trên một phần diện tích đã được thu hồi.

Theo Thanh tra thành phố Huế, trách nhiệm chính đối với các thiếu sót, vi phạm trước hết thuộc về cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tham mưu, thẩm định và chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm trong việc thực hiện chưa đúng trình tự, thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Khe Tre tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu căn cứ kết luận thanh tra và phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để rà soát, nghiên cứu và tham mưu UBND thành phố Huế hướng xử lý đối với 2 dự án theo đúng quy định pháp luật.