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Nghệ An đưa kho dữ liệu dùng chung vào vận hành, nâng chất lượng điều hành

N Nguyễn Thuấn

Nghệ An vừa ra mắt, đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh, tạo nền tảng chuyển phương thức quản trị sang dựa trên dữ liệu...

Các đại biểu ấn nút vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh. Ảnh: Phan Quỳnh
Các đại biểu ấn nút vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh. Ảnh: Phan Quỳnh

Ngày 30/9/2026, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt, đưa vào vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh.

Sau thời gian thử nghiệm từ ngày 7 - 30/9/2026, hệ thống đã hình thành 4 cấu phần gồm kho dữ liệu dùng chung, Sổ tay điều hành iNgheAn, Nền tảng điều hành thời gian thực và Dữ liệu mở, chia sẻ mở.

Đến nay, 8 lĩnh vực trong tỉnh đã xây dựng kho dữ liệu với 148 tập dữ liệu; Kho dữ liệu của tỉnh có 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục. Dữ liệu được làm sạch, đánh giá chất lượng trước khi đưa vào hệ thống và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia ngành Tài chính.

Nền tảng điều hành đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng, 9 trục dữ liệu trọng tâm. Ứng dụng iNgheAn trên iOS và Android hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi; đồng thời từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Cổng dữ liệu mở cũng được thiết lập để chia sẻ những dữ liệu được phép công khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh xây dựng kho dữ liệu dùng chung không chỉ là tập hợp dữ liệu để lưu trữ mà phải khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển.

Tỉnh yêu cầu dữ liệu phải bảo đảm “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, được cập nhật thường xuyên, kết nối và chia sẻ hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tạo lập, quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và khả năng chia sẻ của dữ liệu.

Đại diện các doanh nghiệp công nghệ trình bày cấu trúc kho dữ liệu chung của tỉnh. Ảnh: Phan Quỳnh
Đại diện các doanh nghiệp công nghệ trình bày cấu trúc kho dữ liệu chung của tỉnh. Ảnh: Phan Quỳnh

Trước mắt, Nghệ An tập trung hoàn thiện các nhóm dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu là giảm thời gian tổng hợp báo cáo, tăng thời gian phân tích, xử lý công việc và nâng cao chất lượng quyết định.

Tỉnh cũng yêu cầu hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, danh mục, từ điển dữ liệu và quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ; tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Kho dữ liệu dùng chung được xác định không phải một hệ thống hoàn thành sau lễ ra mắt, mà là nền tảng để Nghệ An từng bước hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, hướng tới điều hành nhanh hơn, chính xác hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn.

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