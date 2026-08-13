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Huế thu hút gần 9.300 tỷ đồng đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trong 7 tháng

N Nguyễn Thuấn

Huế đang duy trì đà thu hút đầu tư tích cực khi tổng vốn đăng ký vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trong 7 tháng đầu năm đạt gần 9.300 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đóng góp ngân sách tại các khu vực này cũng tiếp tục tăng trưởng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động...

Một góc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Văn Dinh
Một góc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Văn Dinh

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, đơn vị hiện quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt và 6 khu công nghiệp gồm Phong Điền, Tứ Hạ, Quảng Vinh, Phú Bài, La Sơn và Phú Đa.

Hạ tầng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp đang từng bước được đầu tư, nâng cấp. Riêng tại Chân Mây - Lăng Cô, các tuyến giao thông chính, hệ thống cảng, kho bãi, logistics, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và các khu tái định cư tiếp tục được triển khai.

Cảng Chân Mây hiện có 3 bến cảng với 4 cầu cảng đã đưa vào sử dụng. Các bến cảng, khu dịch vụ logistics và hạ tầng sau cảng tiếp tục được đầu tư, tạo nền tảng mở rộng năng lực tiếp nhận, lưu chuyển hàng hóa.

Trong 7 tháng đầu năm, Ban Quản lý đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 9.157 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án với số vốn tăng thêm gần 119 tỷ đồng. Tổng vốn thu hút đạt khoảng 9.275 tỷ đồng, tương đương 92,7% kế hoạch năm 2026.

Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 5.277 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn có 203 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 152.000 tỷ đồng, trong đó 139 dự án đã đi vào hoạt động.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 7 tháng, doanh thu đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước 730 triệu USD, nộp ngân sách khoảng 4.200 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 46.700 lao động.

Đối với các cụm công nghiệp, Huế đã thành lập 12 cụm với tổng diện tích hơn 405 ha. Trong đó, 5 cụm đang hoạt động đã thu hút 131 dự án, tỷ lệ lấp đầy hơn 73%, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo thêm quỹ đất sản xuất cho doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh, lợi thế lớn của Chân Mây - Lăng Cô là vị trí kết nối vùng, cảng nước sâu, quỹ đất rộng và khả năng phát triển đồng thời công nghiệp, logistics, dịch vụ và du lịch. Tuyến đường qua hầm Hải Vân cũng tăng khả năng liên kết Huế - Đà Nẵng, mở rộng không gian vận chuyển hàng hóa và sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu tập trung đầu tư hạ tầng Chân Mây - Lăng Cô theo hướng có trọng tâm, ưu tiên các tuyến giao thông phục vụ trực tiếp sản xuất, logistics và kết nối các khu chức năng. Hệ thống thoát nước được xác định là hạng mục ưu tiên nhằm hạn chế ngập úng; trong khi năng lực cấp điện, cấp nước phải được rà soát, xây dựng lộ trình đáp ứng nhu cầu của các dự án công nghiệp quy mô lớn đến năm 2030 và 2035.

Đáng chú ý, cảng Chân Mây được xác định là hạ tầng đầu mối chiến lược. Lãnh đạo thành phố Huế cũng yêu cầu đẩy nhanh các bến số 4, 5, hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư bến số 6 và tổ chức đấu thầu bến số 7, 8. Đồng thời, nghiên cứu bến chuyên dùng cho khí, nhiên liệu và bến tàu du lịch quy mô lớn, tách biệt với khu hàng hóa.

Cùng với phát triển cảng, Huế sẽ chủ động tạo quỹ đất cho công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ, đồng thời xây dựng phương án tái định cư tổng thể cho Chân Mây - Lăng Cô. Mục tiêu là hình thành cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, dịch vụ và du lịch của Huế và khu vực miền Trung.

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