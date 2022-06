Hải Dương thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng điều hành thảo luận phiên họp.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN

Kỳ họp đã nghe tờ trình, thảo luận về nhiều vấn đề như: Đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư các Dự án đầu tư: Phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương; xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, TP Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn; Xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390); Trường THPT Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới, giai đoạn 2)…

Điều hành thảo luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng, nhấn mạnh những vấn đề xem xét tại kỳ họp rất quan trọng, thảo luận 2 nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách và quy trình thủ tục đầu tư công.

Về tờ trình đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Xuân Thăng cho rằng đây là việc cần thiết.

Theo ông Thăng, kinh phí đầu tư cho công an cấp xã, thị trấn đã được Bộ Công an quan tâm hỗ trợ nhưng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là về trụ sở làm việc, song nhiều công an cấp xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc riêng biệt.

Tỉnh có 21 đơn vị đã chủ động bố trí nguồn vốn, thi công xây dựng trụ sở công an cấp xã dù chưa được phê duyệt cơ chế hỗ trợ. Trong đó, 8 trụ sở công an cấp xã đã bàn giao, 11 trụ sở công an cấp xã đang xây dựng, 2 trụ sở công an cấp xã đang cải tạo.

Về nhóm vấn đề liên quan đến đầu tư công, ông Thăng đánh giá Dự án Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương từ nguồn ngân sách Trung ương đã bảo đảm "rõ người, rõ địa chỉ, rõ dự án"; 3 dự án còn lại đều phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

CƠ CHẾ HỖ TRỢ DO ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Liên quan đến ý kiến thảo luận về mức đầu tư, Bí thư Phạm Xuân Thăng cho biết HĐND tỉnh đưa lên khung chung để địa phương căn cứ vào nguồn lực để đầu tư trụ sở công an cấp xã. Mức đầu tư này chỉ là mức căn cứ hỗ trợ, còn mức đầu tư ở địa phương có thể cao hơn. HĐND tỉnh khuyến khích xây dựng trụ sở công an cấp xã khang trang, phục vụ mục tiêu lâu dài, cơ chế hỗ trợ do địa phương quyết định.

Về vấn đề quy hoạch, ông Thăng cho rằng nếu khuôn viên trụ sở UBND xã còn đất có thể sử dụng thì có thể bố trí trụ sở công an xã trong khuôn viên đó để thuận tiện, gắn liền với trụ sở đầu não của xã, tiện lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy. Việc triển khai xây dựng trụ sở công an cấp xã có thể gặp nhiều vướng mắc, các cơ quan chức năng cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Bế mạc kỳ họp, ông Phạm Xuân Thăng khẳng định việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần này sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; đồng thời nhanh chóng đưa nguồn lực đầu tư công vào thực hiện, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chủ đề của năm 2022 là: Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 là những tín hiệu khả quan và động lực để tỉnh tiếp tục phát triển đúng hướng. Tuy nhiên, giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng... tăng cao sẽ tạo những khó khăn, áp lực lớn đối với các mục tiêu phát triển năm 2022 của tỉnh, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành.

Trong bối cảnh đó, ông đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 và việc thực hiện đầu tư đối với những dự án đã được HĐND tỉnh thông qua.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án, các lĩnh vực đầu tư được HĐND tỉnh thông qua được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.