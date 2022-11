Hai phó chủ tịch rời Bkav mở công ty về an ninh mạng

Kèm thông báo này là hình ảnh với logo cùng dòng chữ SAFEGATE. Hai cựu Phó chủ tịch Bkav viết trên trang cá nhân: “Hành trình mới cùng với những người bạn đồng hành tin cậy, tràn đầy nhiệt huyết. Sản phẩm ấp ủ đầu tiên của chúng tôi sẽ được giới thiệu trong thời gian sắp tới với mong muốn góp phần tạo ra mạng Internet an toàn cho mọi gia đình và đặc biệt là bảo vệ toàn diện trẻ em trên môi trường không gian mạng Internet”.

Như vậy, có thể hiểu, ông Ngô Tuấn Anh và ông Vũ Thanh Thắng đã rời Bkav cách đây chưa lâu để lập công ty về an ninh mạng với tên gọi là SAFEGATE.

Theo tìm hiểu của VnEconomy, SAFEGATE sẽ tập trung vào ba mảng chính là an ninh mạng, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ được công ty công bố vào tháng 12 tới.

Cả ông Thắng và ông Tuấn Anh đều là những lãnh đạo kỳ cựu của Bkav. Ông Thanh Thắng có 20 năm làm việc tại Bkav, còn ông Tuấn Anh là 19 năm.

Ông Vũ Thanh Thắng.

Ông Vũ Thanh Thắng từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Bkav, như Giám đốc Công ty Nhà thông minh Bkav SmartHome (2005-2010); Phó chủ tịch phụ trách Phần cứng công ty Bkav (2010-2018), Phó chủ tịch phụ trách R&D công ty Bkav, Viện trưởng Viện Công nghệ AI (2018-2021).

Trong khi đó, ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Tập đoàn Bkav cũng đảm nhận rất nhiều vị trí, công việc, như: điều hành diễn đàn an ninh mạng Việt Nam Whitehat.vn; phụ trách dự án phát triển các thiết bị an ninh mạng của Bkav: Bkav IPS Firewall – BIF và Bkav SOC; phụ trách dự án cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số BkavCA, Thuế điện tử, hải quan điện tử, hóa đơn điện tử của Bkav…

Trước khi ông Tuấn Anh và ông Thanh Thắng rời Bkav, một phó chủ tịch khác cũng rời tập đoàn công nghệ này. Đó là ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng Chống mã độc của Bkav. Hiện ông Vũ Ngọc Sơn đang làm Giám đốc công nghệ Công ty công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam - NCS.