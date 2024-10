Hải Phòng cưỡng chế thu hồi khu đất hơn 6.400m2 của doanh nghiệp may

UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo UBND quận Ngô Quyền thực hiện cưỡng chế thu hồi hơn 6.400m2 đất tại số 72 Lạch Tray do Công ty cổ phần May Hai quản lý sử dụng do đã hết thời hạn thuê đất 17 năm mà không thuộc trường hợp được gia hạn sử dụng đất nhưng Công ty May Hai không chấp hành quyết định thu hồi đất.

THU HỒI DO HẾT HẠN KHÔNG ĐƯỢC GIA HẠN

Theo UBND TP. Hải Phòng, năm 1997, UBND thành phố có quyết định cho Công ty May Hải Phòng thuê khu đất có diện tích 6.462,5m2 tại số 72A (nay là số 72) Lạch Tray (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền). Công ty May Hải Phòng đã được ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh theo hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đất 10 năm (đến 8/9/2007).

Đến ngày 19/9/2001, UBND TP. Hải Phòng có quyết định sáp nhập Công ty May Hải Phòng vào Công ty May số II Hải Phòng. Tiếp đó, ngày 16/2/2005, UBND thành phố lại có quyết định chuyển Công ty May số II Hải Phòng thành Công ty cổ phần May Hai.

Do doanh nghiệp sử dụng đất đã hết thời hạn từ năm 2007 (đến nay đã 17 năm) không thuộc trường hợp được nhà nước cho gia hạn, nên từ ngày 10/8/2022, UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi hơn 6.400m2 đất nêu trên theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. Theo UBND TP. Hải Phòng, về quy hoạch với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần May Hai, đến nay, địa điểm này không còn phù hợp với quy hoạch.

UBND quận Ngô Quyền cho biết sau khi bị ra quyết định thu hồi đất, ngày 18/10/2022, Công ty cổ phần May Hai đã kiến nghị với UBND TP. Hải Phòng cho rằng doanh nghiệp này không phải là đối tượng chịu tác động của quyết định thu hồi đất, đồng thời, đề nghị được tiếp tục làm việc tại khu đất. Công ty cổ phần May Hai cần ít nhất 1 năm tháo gỡ các vấn đề về việc làm, học nghề và tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống cho người lao động.

Theo UBND quận Ngô Quyền, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận đã nhiều lần có văn bản trả lời cho rằng các kiến nghị của Công ty cổ phần May Hai là không có cơ sở giải quyết. Mới đây, ngày 24/10/2024, UBND TP. Hải Phòng cũng ra thông báo thông tin về chủ trương chung của thành phố về việc thu hồi đất đối với doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả, hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được gia hạn sử dụng đất là do không phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

UBND quận Ngô Quyền thông tin sau khi UBND TP. Hải Phòng có công văn giao thực hiện các thủ tục, trình tự cưỡng chế quyết định thu hồi đất, ngày 22/12/2023, UBND quận này đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty May Hải Phòng (nay là Công ty cổ phần May Hai).

CẮT ĐIỆN NƯỚC KHI THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ

Ngày 23/10/2024, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của Công ty May Hải Phòng (nay là Công ty cổ phần May Hai). Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố đồng ý để UBND quận Ngô Quyền thực hiện cưỡng chế thu hồi hơn 6400m2 đất của Công ty cổ phần May Hai từ 9 giờ sáng ngày 31/10/2024 cho đến khi hoàn thành.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, sau khi cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế, Công ty cổ phần May Hai phải đăng ký với UBND quận Ngô Quyền để tháo dỡ nhà xưởng và di chuyển tài sản của doanh nghiệp ra khỏi khu vực đã cưỡng chế, hoàn thành di chuyển xong trước ngày 15/11/2024. Sau thời điểm này, nếu Công ty cổ phần May Hai không di chuyển tài sản thì coi như đã từ chối quyền nhận tài sản của mình, UBND TP. Hải Phòng và quận Ngô Quyền không chịu trách nhiệm.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng chỉ đạo dừng cung cấp điện nước cho khu vực này từ 9 giờ sáng 31/10/2024. Sau khi dừng cung cấp điện nước, nếu Công ty cổ phần May Hai có văn bản đề nghị UBND quận Ngô Quyền xin tự nguyện tháo dỡ và di chuyển hàng hóa, thiết bị thì có thể cung cấp điện nước trở lại (chỉ để phục vụ tháo dỡ và di chuyển).

Đối với Công ty cổ phần May Hai, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp này dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm số 72 Lạch Tray và thông báo cho người lao động của Công ty không được đến khu vực cưỡng chế kể từ 0 giờ ngày 31/10/2024. Đồng thời, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động trong thời gian ngừng việc theo quy định. Trường hợp Công ty cổ phần May Hai không tự tháo dỡ và di chuyển hàng hoá thiết bị thì phải chi trả cho UBND quận Ngô Quyền toàn bộ chi phí tháo dỡ, di chuyển và thuê kho lưu giữ.

Sau khi cưỡng chế, nếu Công ty cổ phần May Hai không bố trí được việc làm cho người lao động thì người lao động liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được giới thiệu nơi tuyển dụng lao động mới.