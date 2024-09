Vì sao Hải Phòng thu hồi hơn 5.800m2 đất của doanh nghiệp trúng đấu giá?

Ngày 17/9, UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.800m2 đất của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao tại phường Kênh Dương (quận Lê Chân). Đây là diện tích mà doanh nghiệp này đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê để xây dựng công trình thương mại dịch vụ. Lý do thu hồi là vì doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai.

BỊ ĐỀ NGHỊ THU HỒI ĐẤT TRÚNG ĐẤU GIÁ

Trước đó, ngày 30/10/2020, UBND TP. Hải Phòng ra quyết định số 3311/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại khu đất ký hiệu 29-15B thuộc lô A29 phường Kênh Dương (quận Lê Chân), diện tích 5.862,16m2 cho Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao (trụ sở tại Hà Nội) với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, để xây dựng công trình dịch vụ thương mại. Sau khi có quyết định công nhận trúng đấu giá, Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời hạn 50 năm (từ năm 2020-2070).

Tuy nhiên, do Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao chưa xây dựng công trình như cam kết nên ngày 10/3/2022, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định số 752/QĐ-UBND cho phép doanh nghiệp này được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo điểm i khoản 1 điều 64 Luật Đất đai 2013 đối với hơn 5.862m2 đất đã trúng đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn – Văn phòng – Trung tâm thương mại dịch vụ Ba Sao.

Theo quyết định gia hạn sử dụng đất, UBND TP. Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện dự án theo thời hạn được gia hạn sử dụng đất thì lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định.

Cuối tháng 5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng phối hợp với các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, việc triển khai thực hiện dự án của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này mới san lấp mặt bằng, chưa xây dựng công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt, chưa đưa đất vào sử dụng sau khi hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất 24 tháng, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng đã đề nghị UBND thành phố thu hồi hơn 5.862m2 đất của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao, đồng thời, giao cho sở này hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đất theo điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013. Tháng 7/2024, UBND TP. Hải Phòng đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao.

“BÁC” ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN 2

Tuy nhiên, sau đó, tháng 8/2024, Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao tiếp tục có văn bản đề UBND TP. Hải Phòng được gia hạn sử dụng đất lần 2. Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao cho rằng sau khi có quyết định trúng đấu giá, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, doanh nghiệp này đã triển khai thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng tường rào, khoan cọc nhồi thí nghiệm…

Sau khi được gia hạn sử dụng đất, doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục thi tuyển phương án kiến trúc, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế để điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy, đấu nối điện nước, giao thông, trình hồ sơ để được Cục Quản lý hoạt động Bộ Xây dựng chấp thuận kết quả thẩm định nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Tổ hợp căn hộ dịch vụ, trung tâm hội nghị tiệc cưới.

Theo Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao, doanh nghiệp này đã tích cực triển khai các thủ tục nhưng do yếu tố khách quan dẫn đến việc hoàn tất thủ tục có phần chậm trễ. Việc chậm trễ này không phải do ý thức chủ quan của doanh nghiệp mà do những điều kiện khách quan đem lại (dịch bệnh, nhiều thủ tục hành chính có sự ràng buộc đối với nhiều cơ quan).

Cho rằng nếu thành phố Hải Phòng ban hành quyết định thu hồi đất sẽ gây thiệt hại rất lớn tới quyền lợi của mình, Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao đề nghị UBND TP. Hải Phòng ra quyết định gia hạn lần 2, đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng cấp phép xây dựng cho dự án.

Phúc đáp đề nghị của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao, ngày 26/8/2024, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản cho rằng Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trình tự thủ tục thu hồi đất của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện xong. Chủ tịch thành phố Hải Phòng phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường chậm thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, đồng thời, yêu cầu sở này khẩn trương thực hiện trình tự thủ tục thu hồi đất của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao theo quy định.

Tiếp đó, ngày 5/9/2024, UBND TP. Hải Phòng đã ra thông báo thu hồi khu đất ký hiệu 29-15B thuộc lô A29 (phường Kênh Dương, quận Lê Chân) có diện tích 5.862,16m2 do Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao đang quản lý, sử dụng. Theo thông báo, đây là trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại khoản 8 điều 81 Luật Đất đai 2024 (trước đây là điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013), Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao khẩn trương di dời các tài sản gắn liền với đất và tài sản trên khu đất 29-15B thuộc lô A29 (phường Kênh, quận Lê Chân) trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất. Quá thời hạn trên, các tài sản này không di dời ra khỏi khu đất thì được xác định là không còn nhu cầu sử dụng, UBND TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định và không chịu trách nhiệm về các tài sản nêu trên.