Hải Phòng đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho hai kỳ thi quan trọng

Theo ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được tổ chức vào tháng 6/2025.

Đây là năm đầu tiên các kỳ thi thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với cấu trúc đề thi và hình thức thi có nhiều đổi mới.

Việc chuyển đổi sang chương trình mới đặt ra yêu cầu cao về sự thích ứng của toàn bộ hệ thống giáo dục, từ cơ quan quản lý, các nhà trường, giáo viên cho đến học sinh, đồng thời đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, minh bạch về thông tin và hỗ trợ kịp thời để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực, tối đa hóa cơ hội cho thí sinh.

Để kỳ thi diễn ra hiệu quả, an toàn và đúng quy chế, thành phố Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp thành phố và cụ thể hóa chỉ đạo thành hệ thống văn bản hướng dẫn, tập huấn đội ngũ cán bộ thi và quán triệt nghiêm túc nguyên tắc "6 rõ", bao gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả trong toàn bộ quy trình tổ chức thi.

Ban Chỉ đạo thi thành phố đã phân công lãnh đạo và cán bộ thường trực tại tất cả Hội đồng thi/Điểm thi. Mỗi Hội đồng thi/Điểm thi đều có cán bộ thanh tra cắm chốt, lực lượng công an địa phương bảo vệ vòng ngoài, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn phòng thi.

Công tác phòng chống gian lận, tiêu cực được đặc biệtchú trọng. Thành phố đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề đến các Hội đồng thi/Điểm thi, cũng như thu bài thi về Hội đồng chấm.

Tất cả quy trình đều đặt dưới sự giám sát của lực lượng an ninh và thanh tra. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng trang bị các thiết bị kỹ thuật cần thiết (như máy dò kim loại, camera giám sát tại nơi in sao đề) nhằm ngăn ngừa gian lận công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra thi cho gần 250 cán bộ, giáo viên cơ sở trên địa bàn. Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo thi được công bố rộng rãi để tiếp nhận phản ánh, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, thể hiện cam kết về tính minh bạch và nghiêm minh của kỳ thi.

Ngoài ra, các đội “tiếp sức mùa thi” của Đoàn Thanh niên ở Hội đồng thi/Điểm thi sẵn sàng hỗ trợ thí sinh về hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ đi lại, động viên tinh thần,...

“Hải Phòng đã chủ động, sẵn sàng cho các Kỳ thi năm 2025 với phương châm: an toàn - nghiêm túc - công bằng - minh bạch - thuận lợi tối đa. Các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, y tế, điện lực, giao thông được bảo đảm đầy đủ; công tác truyền thông được đẩy mạnh; các điểm mới của kỳ thi đã được công bố công khai, kịp thời để tạo môi trường thi công bằng, thuận lợi và nhân văn cho học sinh”, ông Bùi Văn Kiệm khẳng định.

Được biết, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập (không chuyên) trên địa bàn thành phố là 25.977 thí sinh. Ngoài ra, có 1.899 thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Trần Phú, với tổng cộng 2.170 lượt bài thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại thành phố Hải Phòng (khối không chuyên) sẽ diễn ra trong 2 ngày 3-4/6, bao gồm 43 Hội đồng coi thi, tương ứng với 1.102 phòng thi. Kỳ thi vào lớp 10 chuyên Trần Phú được tổ chức từ ngày 5-7/6/2025 với 1 Hội đồng coi thi, baogồm 97 phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã huy động khoảng 3.400 cán bộ, giáo viên tham gia ở các khâu coi thi và chấm thi.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (diễn ra từ ngày 26-29/6), thành phố Hải Phòng có tổng cộng 29.339 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 98,5% thí sinh đăng kí thi chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, 1,5% thí sinh đăng kí thi chương trình Giáo dục Phổ thông 2006.

Tổng số phòng thi trên địa bàn thành phố là 1.350 phòng, với mỗi phòng không quá 24 thí sinh. Thành phố huy động hơn 4.200 cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi, khoảng gần 700 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.