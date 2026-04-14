Hải Phòng đấu giá 6 mỏ cát tổng trữ lượng hơn 47 triệu m3

Ngày 14/4, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Hải Phòng vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 3 năm 2026 đối với 6 mỏ cát và 1 mỏ đất với tổng diện tích hơn 950ha, trữ lượng dự kiến hơn 48,5 triệu m3 nhằm chủ động nguồn vật liệu san lấp phục vụ các dự án hạ tầng và khu công nghiệp ven biển.

Theo quyết định của UBND TP Hải Phòng, trong số diện tích trên, có 6 mỏ cát với tổng diện tích hơn 943ha, tổng trữ lượng hơn 47 triệu m3 và 1 mỏ đất diện tích hơn 6,6ha trữ lượng hơn 1,3 triệu m3. Toàn bộ các mỏ cát, mỏ đất đá đưa ra đấu giá lần này đều chưa có kết quả thăm dò. Trong đó, mỏ đất đá làm vật liệu san lấp tại núi Tiền Nơi (xã An Lão) có diện tích 6,65 ha và trữ lượng hơn 1,3 triệu m3 đất đá.

Còn 6 mỏ cát có vị trí tại vùng cửa sông, cửa biển khu vực Nam Đình Vũ. Mỏ thứ nhất là mỏ cát làm vật liệu san lấp cửa sông Lạch Tray (phường Hải An và phường Dương Kinh) diện tích hơn 455ha trữ lượng khoảng hơn 22,7 triệu m3. Mỏ thứ hai là mỏ cát làm vật liệu san lấp cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ (phường Dương Kinh), diện tích 97ha, trữ lượng khoáng sản khoảng hơn 4,8 triệu m3. Mỏ thứ ba là mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ (phường Dương Kinh), diện tích hơn 96,8ha, trữ lượng khoáng sản khoảng hơn 4,8 triệu m3.

Mỏ thứ tư là mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ (phường Dương Kinh và phường Đồ Sơn), diện tích hơn 96,2 ha, trữ lượng khoảng hơn 4,8 triệu m3. Mỏ thứ năm là mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ (phường Dương Kinh), diện tích hơn 98,9 ha, trữ lượng khoảng hơn 4,9 triệu m3. Mỏ thứ sáu là mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông, ven biển phía Nam Đình Vũ (phường Dương Kinh), diện tích hơn 99 ha, trữ lượng khoảng hơn 4,9 triệu m3.

Theo chỉ đạo từ UBND TP. Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các Sở Tài chính, Xây dựng, Công thương, UBND các phường Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và xã An Lão lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ này trình UBND thành phố xong trước tháng 4/2026. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kế hoạch đấu giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các sở chức năng hoàn thiện thủ tục phê duyệt giá khởi điểm và bước giá để đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trước ngày 22/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành việc lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề đấu giá; hoàn thành quy chế đấu giá, thông tin về cuộc đấu giá. Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải hoàn thành trước ngày 29/5/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành việc trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kết quả trúng đấu giá trước ngày 5/6/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường còn có trách nhiệm chủ trì xác định, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản và chưa thăm dò khoáng sản.