Hải Phòng mở rộng tiềm năng du lịch trong không gian phát triển mới

Mới bắt đầu mùa cao điểm du lịch hè, Hải Phòng đã ghi nhận những tín hiệu không chỉ “nóng” về lượng mà còn có chiều sâu hơn về chất. Doanh nghiệp không còn chỉ “đón khách” mà đã bắt đầu “dẫn dắt trải nghiệm”…

Sau sáp nhập, sự kết hợp giữa Hải Phòng và Hải Dương tạo ra một lợi thế bổ sung gần như hoàn hảo về nguồn lực, tiềm năng để phát triển du lịch. Một bên là hệ sinh thái biển đảo - đô thị cảng với Cát Bà, Đồ Sơn, Bạch Long Vĩ. Một bên là “kho tàng” di sản văn hóa, tâm linh, làng nghề với hàng nghìn di tích. Cùng với đó là khả năng tổ chức lại không gian du lịch theo trục Đông - Tây: từ biển đảo - nghỉ dưỡng - đô thị đến văn hóa tâm linh - nông nghiệp - sinh thái.

Một lợi thế khác là kết nối vùng và hạ tầng. Hải Phòng hiện hội tụ đầy đủ 5 loại hình giao thông, với hệ thống cao tốc, cảng biển, sân bay, đường sắt liên kết chặt chẽ với Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình. Điều này cho phép thành phố không chỉ đón khách trực tiếp mà còn trở thành điểm trung chuyển trong các hành trình liên vùng.

Tại hội thảo khoa học “Nhận diện du lịch Đồ Sơn trong không gian phát triển mới” vừa qua, ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, cho biết: Đồ Sơn đang trong một “không gian phát triển mới”, được định hình bởi các quyết sách chiến lược vĩ mô.

Trong không gian này, Đồ Sơn được quy hoạch để kết nối chặt chẽ với quần đảo Cát Bà và Vịnh Hạ Long, tạo thành một trục hành lang du lịch biển tầm quốc tế. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp Đồ Sơn từng bước chuyển mình từ mô hình du lịch nghỉ mát truyền thống sang trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí và hội nghị quốc tế.

Đồ Sơn có điều kiện thuận lợi để xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa và giá trị sức khỏe. Ảnh: Phường Đồ Sơn

Tối ngày 30/5 vừa qua, đúng dịp Rằm tháng Tư mùa Phật Đản, Phường Đồ Sơn đã phối hợp cùng Thiền Tour Việt Nam tổ chức thành công chương trình ra mắt tour Thiền đêm Đồ Sơn. Đây là lần đầu tiên loại hình du lịch Thiền đêm được triển khai tại Đồ Sơn, đánh dấu bước thử nghiệm quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gắn với xu thế du lịch sức khỏe, du lịch chữa lành đang ngày càng được du khách quan tâm.

Chương trình được tổ chức tại hai địa điểm giàu giá trị văn hóa, tâm linh và cảnh quan thiên nhiên là Tháp Tường Long và khu vực bãi biển Đền Bà Đế. Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, với hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú gồm biển, rừng, đồi núi; cùng các công trình văn hóa, tâm linh giàu giá trị lịch sử, địa phương có điều kiện thuận lợi để xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa và giá trị sức khỏe.

Ông Phạm Hoàng Tuấn cho biết, sau thành công của tour Thiền đêm, trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai thường xuyên các chương trình thiền đêm, thiền bình minh, các hoạt động dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, chữa lành dành cho nhiều nhóm đối tượng như doanh nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, người lao động và du khách. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch địa phương.

Cát Bà là điểm dừng chân lý tưởng để khám phá kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam.

Trong khi đó, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler mới đây đã đưa Việt Nam vào danh sách 15 điểm đến trăng mật tiết kiệm nhất thế giới. Ngoài các điểm đến quen thuộc như Đà Lạt, Hội An, TP.HCM hay Đà Nẵng, Condé Nast Traveler còn gợi ý đảo Cát Bà là điểm dừng chân lý tưởng để khám phá kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Cát Bà được báo chí quốc tế ca ngợi. Hồi tháng 3 năm nay, Condé Nast Traveler từng xếp bãi tắm Cát Cò 3 vào nhóm những bãi biển “tuyệt vời nhất”. Trước đó, tháng 11/2025, tạp chí National Geographic cũng gọi Cát Bà là “sân chơi” dành cho những người yêu thích leo núi, khám phá hang động và chinh phục các vách đá vôi hướng biển.

Ngoài các hoạt động mạo hiểm, du khách đến Cát Bà còn có thể trekking đỉnh Ngự Lâm hoặc chèo kayak vào ban đêm để ngắm hiện tượng sinh vật phù du phát sáng trên mặt nước. Sức hút của Cát Bà cũng được phản ánh qua các nền tảng du lịch trực tuyến. Trên Tripadvisor, Cát Bà thường xuyên nhận được đánh giá tích cực nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của vịnh Lan Hạ, hệ sinh thái phong phú của Vườn quốc gia Cát Bà và không gian nghỉ dưỡng yên bình.

Hải Phòng muốn biến mùa quả chín thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch vùng. Ảnh: Xứ Đông Media

Mặt khác, nếu như trước đây, thị trường du lịch Hải Phòng chủ yếu phụ thuộc vào phân khúc du lịch biển với tính chất ngắn ngày, thì hành trình "Mùa vải chín Xứ Đông" mới ra mắt đã mở rộng không gian khám phá cho du khách. Mô hình này không chỉ đa dạng hóa sản phẩm lữ hành, kéo dài thời gian lưu trú mà còn tận dụng tối đa chuỗi cung ứng logistics sẵn có để kết hợp giữa phát triển kinh tế vườn và quảng bá văn hóa bản địa.

Tại đây, hành trình khám phá không chỉ dừng lại ở việc hái vải, mà du khách còn được cùng người dân bản địa thu hoạch mật ong hoa vải nguyên chất, học cách làm vải sấy khô theo phương pháp thủ công truyền thống, cho đến việc thưởng thức thực đơn ẩm thực đặc sắc được chế biến kỳ công từ sản vật địa phương như gỏi vịt vải thiều, chè vải hạt sen... Những sản phẩm du lịch sáng tạo này hứa hẹn sẽ biến mùa quả chín thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch vùng.

Bên cạnh đó, du lịch mùa vải chín còn được kết nối chặt chẽ với các điểm di tích tâm linh tại vùng Xứ Đông như Côn Sơn - Kiếp Bạc hay đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Một hành trình khép kín, sáng hái vải Thanh Hà, trưa vãn cảnh chùa cổ Xứ Đông, chiều ngắm hoàng hôn trên vịnh Lan Hạ... Đây chính là công thức tiềm năng hứa hẹn giúp du lịch Hải Phòng bứt phá, xóa bỏ tính mùa vụ và tạo ra sức hút quanh năm.

Những năm gần đây, foodtour luôn là thế mạnh tạo nên sức hút của du lịch Hải Phòng.

Tại trung tâm thành phố, Hải Phòng liên tục đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch đêm với các tour văn hóa tâm linh như “Dấu thiêng Hàng Kênh”, phố đi bộ ven hồ Tam Bạc và các sự kiện sôi động tại Vinhomes Royal Island… Tại đây, du khách sẽ được thỏa sức trải nghiệm ẩm thực, ngắm cảnh thành phố và check in các địa điểm văn hóa nổi bật.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, sự chuyển mình của du lịch đêm tại Hải Phòng dần được định hình với những sản phẩm chuyên sâu. Từ foodtour đến citytour, từ hát xẩm, nhạc lễ đến nhảy hiện đại, ảo thuật đường phố... Hải Phòng đang dần xây dựng một diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm du lịch lớn trong nước.