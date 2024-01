Hải Phòng quản chặt chất lượng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2024

Theo thông tin từ Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, dịp Tết Nguyên đán 2024 công tác chống buôn lậu, đảm bảo an toàn thực phẩm các tháng cuối năm đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Ông Lê Minh Sơn Phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, để bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá dịp Tết Nguyên đán 2024, Sở thường xuyên theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn thành phố thời gian qua. Từ đó, chủ động có phương án hoặc đề xuất các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra “sốt” giá cục bộ hoặc tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, thường xuyên liên hệ với hệ thống phân phối bán lẻ như các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ hạng 1, chợ đầu mối… kịp thời có giải pháp phối hợp các cơ quan chức năng để bảo đảm lưu thông hàng hóa, khuyến khích bán hàng bằng hình thức trực tuyến.

Đến thời điểm hiện tại, giá các mặt hàng thiết yếu tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng, cũng như nguồn cung từ các doanh nghiệp đầu mối lớn trên địa bàn thành phố không tăng đột biến. Tại các chợ truyền thống hàng hóa phong phú dồi dào, mỗi ngày các chợ đầu mối nhập khoảng 220 - 250 tấn rau củ quả các loại.

Để chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết Nguyên Đán, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất lớn tại Hải Phòng đều chủ động xây dựng nguồn cung từ rất sớm.

Căn cứ theo số liệu thống kê nhu cầu tiêu thụ hằng năm và sức mua hiện tại, hệ thống siêu thị, doanh nghiệp đầu mối phân phối đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng trung bình 20 - 25% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, một số siêu thị tổng hợp xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa tăng mạnh so với cùng kỳ, như Go! tăng 50%, MM Mega Market Hồng Bàng tăng 30- 40%, Winmart tăng 35%, Co.opmart tăng 40%, AEON MALL Hải Phòng - Lê Chân tăng 30%.

Thế mạnh của phương thức bán hàng online được các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng dịp Tết phát huy tối đa, 100% số siêu thị triển khai việc bán hàng trực tuyến thông qua nhiều hình thức như đặt hàng qua mạng xã hội, website, số hotline, các ứng dụng điện thoại... Ước tính doanh số bán hàng qua các hình thức thương mại điện tử sẽ tăng 20 - 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với công tác bảo đảm bình ổn nhu cầu giá cả thị trường, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm cũng được các cơ quan chức năng trên địa bàn Hải Phòng tích cực triển khai.

Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã và đang tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm liên quan hàng hoá, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như bánh kẹo, rượu bia, nước, giải khát, thuốc lá, các mặt hàng thực phẩm tươi sống... không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Cùng với đó, Cục cũng tăng cường triển khai công tác thông tin tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá và người tiêu dùng để nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh và tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khoẻ người tiêu dùng.

Sở Công thương Hải Phòng cũng phối hợp các ngành chức năng liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là các mặt hàng pháo nổ, may mặc, mỹ phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh, kẹo, thực phẩm, nước ngọt, đồ uống có ga...

Nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm được đặc biệt chú trọng. Mới đây, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc kiểm tra Liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố sẽ thành lập 3 Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện các quy định, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm. Thời hạn kiểm tra là 23 ngày ( từ ngày 10/1 đến ngày 1/2/2024)

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn thành phố như: Thịt, sản phẩm từ chế biến từ thịt; thủy sản và các sản phẩm chế biến từ thủy sản; bia, rượu, nước giải khát; bánh, mứt, kẹo; rau, củ, quả; nước mắm, gia vị...