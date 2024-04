Hải Phòng tăng trưởng khá trong quý I/2024

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1/2024 đạt hơn 53.693 tỷ đồng, tăng 13,39% so với quý 1/2023, bằng 24,13% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2024 đặt mục tiêu đạt 222.550 tỷ đồng).

Trong đó, bán lẻ hàng hóa cả quý 1/2024 ước đạt hơn 45.157 tỷ đồng, tăng 14,03% so với cùng kỳ ở hầu hết các ngành hàng như lương thực, thực phẩm tăng 14,20%, hàng may mặc tăng 13,66%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 14,18%, vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 13,35%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,43%, ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tăng 14,00%, xăng dầu các loại tăng 14,10%, doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 14,19%. Bình quân cả quý 1/2024 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hải Phòng tăng 3,36% so với quý 1/2023.

Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ lưu trú ăn uống và dịch vụ khác trên địa bàn Hải Phòng trong quý I/2024 cũng đều tăng so với cùng kỳ, cụ thể như dịch vụ lưu trú ước đạt 488,5 tỷ đồng, tăng 13,31%, dịch vụ ăn uống đạt 5.433 tỷ đồng, tăng 13,52%.

Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt hơn 1.601 nghìn lượt, tăng 10,92 % với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt gần 241 nghìn lượt, tăng 1,43% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hải Phòng quý 1/2024 tăng 12,59% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các ngành kinh tế cấp 1 đều có tăng trưởng dương như ngành khai khoáng tăng 16,84%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,22%, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 23,61%, ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,97%...

Sản xuất một số sản phẩm công nghiệp đạt giá trị tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 như: sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng tăng 103,63%; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 91,87%; đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 76,17%; sản xuất máy chuyên dụng khác tăng 65,81%; sản xuất đồ chơi, trò chơi tăng 63,70%; sản xuất đồ gỗ xây dựng tăng 58,68%...

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp cũng tăng cao so với quý I/2023 như máy tính xách tay sản xuất đạt 100.000 chiếc, tăng 157,28%, sản phẩm gỗ ốp lát sản xuất đạt 10.391,7 m3, tăng 134,96%, bao bì và túi bằng giấy sản xuất đạt 41,9 triệu chiếc, tăng 87,88%, thiết bị ngoại vi của máy vi tính sản xuất đạt 7,2 triệu sản phẩm, tăng 84,45%, tủ lạnh sản xuất đạt 65.057 chiếc, tăng 48,71%...

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, một số sản phẩm cũng giảm sản lượng so với cùng kỳ như sản xuất máy chơi game đạt hơn 186.000 chiếc, giảm 41,40%, thuốc lá có đầu lọc sản xuất đạt 14,5 triệu bao, giảm 27,02%, cà phê đen hòa tan sản xuất đạt 345 tấn, giảm 14,94%, bia đóng chai sản xuất đạt 423,9 nghìn lít, giảm 11,74%...

Năng lực vận chuyển và chất lượng hoạt động vận tải của Hải Phòng trong quý I/2024 tiếp tục duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Tổng khối lượng vận chuyền hàng hóa đạt 79,2 triệu tấn, tăng 11,27%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt hơn 33.811 triệu tấn.km, tăng 14,74%, doanh thu ước đạt 15.579,6 tỷ đồng, tăng 11,77%. Vận chuyển hành khách 3 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 20,4 triệu lượt, tăng 24,60%, doanh thu ước đạt trên 1.071 tỷ đồng, tăng 24,59% so với quý I/2023.

Quý I/2024, ngành ngân hàng trên địa bàn Hải Phòng huy động vốn ước đạt 332.630 tỷ đồng, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng dư nợ cho vay đến 31/3/2024 ước đạt 209.037 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hải Phòng trong quý 1/2024 đạt hơn 26.472 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố và bằng 110,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa đạt hơn 12.904 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 12.627 tỷ đồng, bằng 21,05% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 86,35% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 664,7 tỷ đồng, bằng 90,46% so với cùng kỳ năm trước, thu từ khu vực FDI đạt hơn 1.947 tỷ đồng, bằng 162,64%, thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 2.319,3 tỷ đồng, bằng 99,39%, các khoản thu về nhà, đất đạt hơn 4.963 tỷ đồng, bằng 414,33%, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 12.356 tỷ đồng, bằng 128,86% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn thành phố Hải Phòng tính từ đầu năm đến ngày 20/3/2024 đạt 212,45 triệu USD, trong đó vốn đăng ký cấp mới có 22 dự án đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đầu tư đạt 156,19 triệu USD, gồm cấp mới trong khu công nghiệp, khu kinh tế 13 dự án, đạt 154,5 triệu USD, (chiếm 98,92%); cấp mới ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế 9 dự án đạt 1,69 triệu USD (chiếm 1,08%).

Kết quả điều tra dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh quý 2/2024 so với quý 1/2024 được 48,96% số doanh nghiệp đánh giá tốt lên, 34,89% số doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định và 16,15% số doanh nghiệp cho rằng khó khăn hơn. Trong đó khu vực nhà nước đánh giá lạc quan nhất với 90% số doanh nghiệp đánh giá tốt lên và giữ ổn định, khu vực FDI có 81,82% số doanh nghiệp đánh giá tốt lên và giữ ổn định, khu vực ngoài nhà nước có 85,11% số doanh nghiệp đánh giá tốt lên và giữ ổn định…