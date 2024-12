Hải Phòng thu hồi 13 dự án vi phạm đất đai theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Tại hội nghị tổng kết Nghị quyết số 06/NQ-HĐND (ban hành ngày 29/4/2016) của HĐND thành phố về kiểm tra, rà soát đối với 40 dự án, địa điểm có dấu hiệu vi phạm về đất đai gây lãng phí tài nguyên đất, UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này đã ra quyết định thu hồi 13 địa điểm với tổng diện tích hơn 245ha, gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 6 dự án, đồng thời, đưa ra khỏi danh sách đối với 18 địa điểm khác, còn lại 3 địa điểm cần tiếp tục xử lý.

THU HỒI 13 DỰ ÁN TỔNG DIỆN TÍCH HƠN 245 HA

Trước đó, ngày 29/4/2016, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hải Phòng khoá XIV đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về nhiệm vụ giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất. Theo đó, giai đoạn 2016-2017, Hải Phòng sẽ rà soát thực hiện ngay các thủ tục thu hồi đất đối với 40 tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai.

Trong 40 dự án phải kiểm tra, thu hồi đất giai đoạn 2016-2017 với tổng diện tích 299,82ha theo Nghị quyết 06, UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi đất đối với 13 dự án, tổng diện tích 245,74ha. Trong đó, 12 dự án đã hoàn thành thu hồi đất, còn 1 dự án 40ha tại phường Tân Thành (quận Dương Kinh) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vạn Xuân (Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam), UBND thành phố đã phê duyệt phương án hoàn trả (10,9 tỷ đồng) và đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, trong số 12 dự án đã thực hiện thu hồi, khu đất nuôi trồng thuỷ sản của Công ty cổ phần thương mại Nam Mỹ (khu Bãi Giai, xã Phù Long, huyện Cát Hải) có diện tích lớn nhất, tới 183,5ha đã bị thu hồi vì không đưa đất vào sử dụng. Đứng sau là khu đất của Trường Đại học dân lập Hải Phòng (nay là Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng) có diện tích hơn 11,9ha (tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ) bị thu hồi do chậm tiến độ quá 24 tháng.

Tại các dự án đã bị thu hồi đất khác, khu đất bị thu hồi có diện tích nhỏ nhất là của Công ty cổ phần vật tư bao bì Hà Nội (Công ty cổ phần nhựa Việt Thành) tại số 4B (nay là số 7) Trần Phú (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) rộng 670m2. Các khu đất còn lại có diện tích từ vài nghìn đến vài chục nghìn m2 nằm tại địa bàn các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Kiến An. Các dự án này bị thu hồi vì lý do không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ, không còn nhu cầu sử dụng đất, hết thời hạn sử dụng đất mà không phù hợp quy hoạch, sử dụng trái mục đích, cho thuê không đúng mục đích.

Ngoài 13 dự án đã ra quyết định thu hồi đất, UBND TP. Hải Phòng cũng đã ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 6 dự án với tổng diện tích đất là 10,89ha. Đến nay, cả 6 dự án đã hết thời hạn gia hạn sử dụng đất, sau khi hết hạn, 6 dự án này đã cơ bản hoàn thành xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt và đưa đất vào sử dụng.

NHIỀU DỰ ÁN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH

Ngoài các dự án bị thu hồi, HĐND TP. Hải Phòng đã chấp thuận đưa ra khỏi Nghị quyết 06 đối với 1 dự án là dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, biệt thự cao cấp bán và cho thuê, khách sạn 5 sao và khu ẩm thực chợ đêm của Công ty TNHH Union Success Việt Nam (tại 2 xã Hoà Bình và Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên) với diện tích 29,45ha. Từ ngày 5/11/2018, dự án này đã được HĐND thành phố chấp thuận đưa ra khỏi Nghị quyết 06. Đến ngày 28/5/2024, UBND thành phố ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự án được điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện (hoàn thành trong quý IV năm 2027).

Ngoài dự án của Công ty TNHH Union Success Việt Nam, còn có 17 địa điểm khác với diện tích 12,56ha cũng được đề nghị đưa ra khỏi Nghị quyết 06. Trong số này, có 10 địa điểm sau khi kiểm tra, xử phạt, các doanh nghiệp đã chủ động khắc phục hành vi vi phạm. Và có 1 địa điểm diện tích hơn 1.250m2 tại phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) dự kiến thu hồi thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ, 3 địa điểm khác với diện tích hơn 2,63ha (tại các quận Kiến An và Hải An) được thành phố cho phép thực hiện dự án nhà ở vì phù hợp với quy hoạch đô thị hiện nay.

Còn lại 3 địa điểm (trong số 17 địa điểm được đề nghị đưa ra khỏi Nghị quyết 06) nằm trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư kết hợp bãi đỗ xe. Đó là khu đất hơn 2.247m2 của Công ty cổ phần Hoá chất vật liệu điện Hải Phòng tại số 32 Trần Khánh Dư (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), khu đất diện tích 11.045m2 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hải Phòng (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) và khu đất hơn 18.988m2 của Công ty cổ phần thương mại xây dựng 5 Hải Phòng (số 6 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền).

Ngoài ra, theo UBND TP. Hải Phòng, hiện vẫn còn 3 dự án thuộc Nghị quyết số 06/NQ-HĐND với tổng diện tích 1,19ha cần phải tiếp tục xử lý. Trong đó, khu đất của HTX xí nghiệp sản xuất giấy Đức Dương diện tích hơn 6.700m2 (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) nợ tiền phạt chậm nộp. Khu đất của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu TBH diện tích hơn 2.865m2 (số 23 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) đang chờ cơ quan chức năng xử lý tài sản công. Khu đất của Công ty cổ phần Matexim Hải Phòng – Animex diện tích hơn 2.325m2 thực hiện dự án trung tâm thương mại (số 20 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) đang chờ xử lý theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.