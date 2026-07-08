Hải Phòng đứng đầu nhóm 7 thành phố trực thuộc Trung ương về tốc độ tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Hải Phòng đạt 11,33%, đứng đầu nhóm 7 thành phố trực thuộc Trung ương…

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 6 tháng đầu năm 2026 của Hải Phòng đạt 96,08 triệu tấn.

Ngày 8/7/2026, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố đạt 11,33%, cao nhất trong 5 năm gần đây, đưa Hải Phòng trở thành thành phố dẫn đầu nhóm 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Động lực tăng trưởng của Hải Phòng chủ yếu đến từ công nghiệp, thu hút vốn FDI, xuất nhập khẩu và khu vực dịch vụ.

CÔNG NGHIỆP VÀ FDI TIẾP TỤC TẠO LỰC KÉO CHO TĂNG TRƯỞNG

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên địa bàn Hải Phòng (theo giá so sánh năm 2020) ước tăng 11,33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, giúp Hải Phòng đứng đầu trong nhóm 7 thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ hai vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ ba cả nước.

Tăng trưởng được tạo nên từ sự đóng góp của cả bốn khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,46%, khu vực dịch vụ tăng 10,24%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,23%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,69%,

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực của nền kinh tế thành phố khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 14,79%, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng hai con số. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,25%. Nhiều sản phẩm công nghệ cao ghi nhận mức tăng mạnh như bảng điều khiển trò chơi video gấp 7,3 lần, loa gấp 15,34 lần, bộ sản phẩm tổ hợp kim loại tăng 154,3%, xe đạp và xe máy điện gấp 3,4 lần, ô tô điện dòng cao cấp tăng 30,7%.

Lĩnh vực xây dựng cũng duy trì đà tăng với giá trị tăng thêm 9,78%, nhờ tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu đô thị và nhà ở quy mô lớn trên địa bàn như các dự án Vinhomes Golden City, Nhà ở xã hội Tràng Cát, Hoàng Huy Green River, Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà, The Centric Masterise Homes...

Tính đến ngày 25/6/2026, Hải Phòng thu hút 3,135 tỷ USD vốn FDI, bằng 176,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 2,859 tỷ USD (chiếm 92,4% tổng vốn thu hút) tập trung vào các khu công nghiệp và khu kinh tế, chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp chế biến, chế tạo. Lũy kế đến nay, Hải Phòng có 1.853 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ USD.

DỊCH VỤ, THU NGÂN SÁCH CAO HƠN MỤC TIÊU ĐỀ RA

Cùng với công nghiệp, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm đạt 207.840,4 tỷ đồng, tăng 15,16% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực vận tải, kho bãi và logistics tiếp tục phát huy lợi thế của hệ thống cảng biển khi doanh thu đạt 100.116,7 tỷ đồng, tăng 18,11%. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 96,08 triệu tấn, tăng 11,42%. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ nhờ các chương trình kích cầu và chuỗi sự kiện Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, với 7,28 triệu lượt khách (tăng 15,04%), trong đó, khách quốc tế đạt 601.000 lượt.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục vượt kịch bản. Tổng thu ước đạt 113.552,14 tỷ đồng, đạt 53,6% kịch bản năm và tăng 12,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt đạt 59.843,14 tỷ đồng, tăng 2,5%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 47.441,09 tỷ đồng, tăng 14,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,95%, tiếp tục được kiểm soát trong ngưỡng ổn định.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 13% trở lên, trong 6 tháng cuối năm, Hải Phòng sẽ tiếp tục theo dõi sát hoạt động của doanh nghiệp, rà soát dư địa phát triển của các ngành công nghiệp chủ lực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện), cầu Nguyễn Trãi.

Đồng thời, Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế cảng biển, logistics và du lịch, đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng, hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong năm 2026.