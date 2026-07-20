Hải Phòng có 10 khoản thu ngân sách vượt kế hoạch

6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu ngân sách đạt 115.695 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán, trong đó, có 10 khoản thu đạt và vượt 50% dự toán…

Hải Phòng dự báo hết năm 2026 sẽ có 15 khoản thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách. Nguồn: Báo Hải Phòng

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết 6 tháng đầu năm 2026, tổng tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt 115.695 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, với 10 khoản thu đạt và vượt 50% dự toán năm và 10 khoản thu chưa đạt tiến độ.

10 KHOẢN THU ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH

Theo đó, dự toán thu ngân sách năm 2026 được HĐND TP. Hải Phòng giao là 194.935,654 tỷ đồng, gồm 103.166 tỷ đồng thu nội địa (trong đó thu tiền sử dụng đất 36.200 tỷ đồng), 84.000 tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và 7.569,654 tỷ đồng từ các khoản thu còn lại.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 115.695 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 49.149 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán và tăng 18,9%. Thu nội địa đạt 60.277 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán và tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Theo tiến độ thu ngân sách, có 10/20 khoản thu đã đạt hoặc vượt 50% dự toán. Trong nhóm này, có nhiều khoản đạt kết quả tích cực như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 82,4%, khu vực đầu tư nước ngoài đạt 72,5%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 82,8%, lệ phí trước bạ đạt 54,6%, thuế thu nhập cá nhân đạt 51,8%, thu tiền sử dụng khu vực biển đạt 339,4%, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 181,8%...

Tuy nhiên vẫn còn 10/20 khoản thu chưa đạt tiến độ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất mới đạt 15.480 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán, tiền thuê đất đạt 32,7%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 28,4%, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 3,6%, thuế bảo vệ môi trường đạt 34,3%, thu khác ngân sách đạt 46,7%. Đặc biệt, thu từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý chưa phát sinh số thu.

So với cùng kỳ năm trước, có 10/20 khoản thu tăng trưởng, nổi bật là thu tiền sử dụng khu vực biển tăng 511,5%, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế tăng 109,9%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương tăng 80,9%, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 57,6% và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 44,6%.

DỰ BÁO CÓ 5 KHOẢN THU KHÔNG ĐẠT DỰ TOÁN

Các khoản thu có tiến độ thu chưa đảm bảo kế hoạch chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai. Cơ quan chức năng cho rằng việc tạo nguồn thu từ đất tại nhiều dự án vẫn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất cũng như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách của những khoản thu liên quan.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng một số khoản thu chưa đạt tiến độ còn có nguyên nhân do tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, chính sách thuế quan đã tác động đến sản xuất, xuất nhập khẩu, ảnh hưởng đến nguồn thu nội địa. Bên cạnh đó, chính sách miễn giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất cũng làm giảm nguồn thu trong ngắn hạn, trong khi nguồn bù đắp chưa hình thành tương ứng.

Thành phố Hải Phòng đề ra mục tiêu tổng thu ngân sách năm 2026 đạt khoảng 208.480 tỷ đồng (tăng 6,4% so với năm trước), bằng 107% dự toán Trung ương giao, bằng 106,9% dự toán HĐND giao. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 91.000 tỷ đồng, thu nội địa đạt 108.800 tỷ đồng, còn thu tiền sử dụng đất phấn đấu đạt đủ 36.200 tỷ đồng, hoàn thành 100% dự toán.

Theo dự báo, đến hết năm 2026 sẽ có 15/20 khoản thu đạt và vượt dự toán. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 132,9%, khu vực đầu tư nước ngoài 120,2%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 111,6%, lệ phí trước bạ 109,5%. Các khoản phí, lệ phí đạt 101,6%, thu tiền sử dụng khu vực biển đạt 342,9%, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 286,5%, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 113,8%.

Các khoản thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu hoa lợi công sản và quỹ đất công ích tại xã đều đạt 100% dự toán.

Tuy nhiên, Hải Phòng cũng dự báo đến hết năm 2026 vẫn có 5/20 khoản thu không đạt dự toán. Đó là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương dự báo đạt 95,7%, thuế bảo vệ môi trường dự báo đạt 75%, tiền thuê đất dự báo đạt 73,7%, thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đạt 6,9%. Các nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý tiếp tục không có phát sinh.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, địa phương bám sát kế hoạch, thường xuyên theo dõi tiến độ từng nguồn thu, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp, logistics, cảng biển và hạ tầng khu công nghiệp.

Đồng thời, tăng cường quản lý thu thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, bất động sản, chuyển nhượng vốn và hoạt động xuyên biên giới, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất. Bên cạnh đó, cần nâng cao kỷ luật tài chính nhằm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.