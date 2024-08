Hải Phòng trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp Trung Quốc

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của Thành phố Hải Phòng tại Trung Quốc năm 2024, tổ chức vào ngày 7/8 tại TP. Thâm Quyến (Trung Quốc), đoàn lãnh đạo TP. Hải Phòng do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dẫn đầu, đã tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Cụ thể, lãnh đạo TP. Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 doanh nghiệp Trung Quốc với tổng số vốn đầu tư 190 triệu USD. Bao gồm: Dự án sản xuất kính năng lượng mặt trời của Công ty TNHH Flat Việt Nam tại KCN DEEP C Hải Phòng với vốn đầu tư tăng thêm 50 triệu USD; Dự án sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao của Công ty TNHH Công nghệ Ways Việt Nam tại KCN DEEP C Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD; Dự án sản xuất sàn nhựa của Công ty CFL Holdings Limited tại KCN DEEP C Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD; Dự án sản xuất và gia công phụ tùng ô tô của Công ty TNHH Chế tạo máy Yuekai tại KCN An Dương với vốn đầu tư tăng thêm 35 triệu USD.

Dự án sản xuất túi khí an toàn cho xe ô tô của Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT Hải Phòng tại KCN An Dương với vốn đầu tư tăng thêm 12 triệu USD; Dự án sản xuất cơ khí và thiết bị phụ tùng công nghiệp của Công ty Finework International tại KCN Nam Đình Vũ với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD; Dự án sản xuất thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô của Công ty TNHH Autel Việt Nam tại KCN An Dương với vốn đầu tư tăng thêm 58 triệu USD.

Ngoài việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 4 biên bản ghi nhớ hợp tác cũng được ký kết giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Hải Phòng.

Trong đó có Biên bản ghi nhớ giữa Tổ hợp KCN DEEP C và Công ty CFL Holdings Limited về việc mở rộng dự án đầu tư hiện hữu lên 100 triệu USD tại KCN DEEP C Hải Phòng; Biên bản ghi nhớ giữa KCN Nam Cầu Kiền và Công ty TNHH Khởi Nguyên về dự án đầu tư sản xuất linh kiện điện thoại trị giá 12 triệu USD tại KCN Nam Cầu Kiền; Biên bản ghi nhớ giữa Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Công ty TNHH Exquisite Power Việt Nam về việc mở rộng dự án lắp ráp pin cho điện thoại di động và máy tính xách tay tại KCN Nam Đình Vũ với vốn đầu tư tăng thêm gần 100 triệu USD; Biên bản ghi nhớ giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Công ty TNHH Liên hợp Đầu tư Thâm Việt về việc tăng cường thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tại TP. Hải Phòng và công bố thành lập Trung tâm tư vấn bất động sản công nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Thâm Việt tại Hải Phòng.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu cho biết đây là lần đầu tiên TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đúng vào thời điểm hai nước tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Nhiều năm qua, TP. Hải Phòng đã kết nghĩa với các thành phố Thiên Tân, Nam Ninh, Côn Minh của Trung Quốc và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị rất tốt đẹp.

Chính vì vậy, TP. Hải Phòng luôn coi trọng các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Thâm Quyến, và xác định Trung Quốc là thị trường ưu tiên hàng đầu, trọng điểm và chiến lược trong quá trình hợp tác, thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác đầu tư với doanh nghiệp, thành phố Hải Phòng cũng mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với thành phố Thâm Quyến, thúc đẩy giao lưu giữa Thành ủy và các cơ quan Đảng hai địa phương, làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực như: công tác Đảng; công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; quản lý báo chí, mạng xã hội; các mô hình trong công tác dân vận; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá cán bộ; tổ chức đại hội đảng các cấp...

Đến nay, TP. Hải Phòng có 405 dự án đầu tư từ Trung Quốc với tổng vốn đạt 6,14 tỷ USD (bao gồm Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc)). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng hàng năm xuất khẩu 5,34 tỷ USD, sử dụng 58.000 lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.