Hải Phòng xem xét kéo dài dự án đô thị động lực thành phố Hải Dương

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (trước đây) đang được đề nghị kéo dài đến hết năm 2026…

Ngày 12/4/2026, UBND TP. Hải Phòng thông tin UBND thành phố đang đề nghị HĐND thành phố cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (trước đây) đến hết năm 2026 nhằm hoàn tất các hạng mục còn dang dở và giải ngân phần vốn IDA chưa sử dụng.

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (trước đây) được UBND tỉnh Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng) phê duyệt với tổng vốn đầu tư 78.870.419 USD (tương đương hơn 1.774 tỷ đồng). Trong đó, vốn IDA từ Ngân hàng thế giới 59.118.507 USD (tương đương hơn 1.330 tỷ đồng), vốn đối ứng 19.751.912 USD (tương đương khoảng hơn 444 tỷ đồng).

Dự án có mục tiêu tăng cường quản lý đô thị, cải thiện hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường và nâng cao khả năng kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Hải Dương với 2 hợp phần chính. Đó là Hợp phần xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị tại 14 phường của thành phố Hải Dương (trước đây) cùng Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện. Dự án thực hiện từ năm 2019 đến ngày 30/6/2025.

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, đến ngày 30/6/2025, 9 gói thầu xây lắp của Hợp phần xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị đã cơ bản hoàn thành. Đó là gói thầu hoàn thiện hạ tầng đường Nguyễn Lương Bằng và đường Thanh Bình, gói thầu kè kênh T1, gói thầu xây dựng 22 trạm bơm nước thải, gói thầu xây dựng hệ thống thu gom nước thải kết nối hộ gia đình khu vực phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng đến sông Thái Bình, gói thầu xây dựng hệ thống thu gom nước thải kết nối hộ gia đình khu vực phía Tây TP. Hải Dương, gói thầu kè sông Bạch Đằng, gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 12.000 m2/ngày đêm, gói thầu xây dựng trạm bơm Lộ Cương và gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước phía Bắc đường sắt. Tuy nhiên, một số hạng mục đầu tư gói thầu nhà máy xử lý nước thải chậm tiến độ, chưa được nghiệm thu.

Đối với 3 gói thầu tư vấn sử dụng vốn vay và 2 gói thầu hỗ trợ kỹ thuật thuộc Hợp phần 2, vẫn còn một số tồn tại cần xử lý. Gói thầu giám sát thi công và quản lý hợp đồng phải kéo dài thời gian do gói HD-PW-05 (xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và thiết bị) chậm tiến độ. Đồng thời, gói HD-CS-02 (tư vấn giám sát môi trường độc lập, giám sát tái định cư) cùng các gói thầu vốn đối ứng như bảo hiểm công trình và kiểm toán hoàn thành hiện vẫn đang triển khai.

Trong khi đó, kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 (vốn IDA) được giao hơn 111 tỷ nhưng đến 31/1/2026 mới giải ngân được hơn 60 tỷ đồng, chưa giải ngân hết 51,1 tỷ đồng. Từ thực tế này, UBND TP. Hải Phòng đề nghị HĐND thành phố cho dự án được kéo dài thời gian thực hiện, kéo dài thời gian giải ngân nguồn vốn đầu tư Trung ương đến hết năm 2026.