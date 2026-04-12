Hải Phòng xem xét kéo dài dự án đô thị động lực thành phố Hải Dương

Nam Khánh

12/04/2026, 15:35

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (trước đây) đang được đề nghị kéo dài đến hết năm 2026…

Hạng mục mục kè kênh T1 thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương.
Hạng mục mục kè kênh T1 thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương.

Ngày 12/4/2026, UBND TP. Hải Phòng thông tin UBND thành phố đang đề nghị HĐND thành phố cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (trước đây) đến hết năm 2026 nhằm hoàn tất các hạng mục còn dang dở và giải ngân phần vốn IDA chưa sử dụng.

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (trước đây) được UBND tỉnh Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng) phê duyệt với tổng vốn đầu tư 78.870.419 USD (tương đương hơn 1.774 tỷ đồng). Trong đó, vốn IDA từ Ngân hàng thế giới 59.118.507 USD (tương đương hơn 1.330 tỷ đồng), vốn đối ứng 19.751.912 USD (tương đương khoảng hơn 444 tỷ đồng).

Dự án có mục tiêu tăng cường quản lý đô thị, cải thiện hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường và nâng cao khả năng kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Hải Dương với 2 hợp phần chính. Đó là Hợp phần xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị tại 14 phường của thành phố Hải Dương (trước đây) cùng Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện. Dự án thực hiện từ năm 2019 đến ngày 30/6/2025.

Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, đến ngày 30/6/2025, 9 gói thầu xây lắp của Hợp phần xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị đã cơ bản hoàn thành. Đó là gói thầu hoàn thiện hạ tầng đường Nguyễn Lương Bằng và đường Thanh Bình, gói thầu kè kênh T1, gói thầu xây dựng 22 trạm bơm nước thải, gói thầu xây dựng hệ thống thu gom nước thải kết nối hộ gia đình khu vực phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng đến sông Thái Bình, gói thầu xây dựng hệ thống thu gom nước thải kết nối hộ gia đình khu vực phía Tây TP. Hải Dương, gói thầu kè sông Bạch Đằng, gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 12.000 m2/ngày đêm, gói thầu xây dựng trạm bơm Lộ Cương và gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước phía Bắc đường sắt. Tuy nhiên, một số hạng mục đầu tư gói thầu nhà máy xử lý nước thải chậm tiến độ, chưa được nghiệm thu.

Đối với 3 gói thầu tư vấn sử dụng vốn vay và 2 gói thầu hỗ trợ kỹ thuật thuộc Hợp phần 2, vẫn còn một số tồn tại cần xử lý. Gói thầu giám sát thi công và quản lý hợp đồng phải kéo dài thời gian do gói HD-PW-05 (xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và thiết bị) chậm tiến độ. Đồng thời, gói HD-CS-02 (tư vấn giám sát môi trường độc lập, giám sát tái định cư) cùng các gói thầu vốn đối ứng như bảo hiểm công trình và kiểm toán hoàn thành hiện vẫn đang triển khai.

Trong khi đó, kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 (vốn IDA) được giao hơn 111 tỷ nhưng đến 31/1/2026 mới giải ngân được hơn 60 tỷ đồng, chưa giải ngân hết 51,1 tỷ đồng. Từ thực tế này, UBND TP. Hải Phòng đề nghị HĐND thành phố cho dự án được kéo dài thời gian thực hiện, kéo dài thời gian giải ngân nguồn vốn đầu tư Trung ương đến hết năm 2026.

Hải Phòng cho phép giãn tiến độ dự án vườn hoa chợ Tam Bạc

10:58, 03/04/2026

Hải Phòng cho phép giãn tiến độ dự án vườn hoa chợ Tam Bạc

Hải Phòng dừng thực hiện dự án khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

20:35, 08/04/2026

Hải Phòng dừng thực hiện dự án khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Hải Phòng bãi bỏ nghị quyết phát triển logistics

14:22, 10/04/2026

Hải Phòng bãi bỏ nghị quyết phát triển logistics

Dự án phát triển đô thị Hải Dương giải ngân vốn đầu tư kéo dài thời gian thực hiện thời gian thực hiện dự án UBND TP. Hải Phòng vốn IDA Ngân hàng Thế giới

Đọc thêm

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn khoảng 23 phút...

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA), trong tổng thể quy hoạch phát triển, TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư mới 14 khu công nghiệp từ nay đến năm 2033 với tổng diện tích khoảng 3.833 ha…

Tận dụng các cơ chế và chính sách, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Tận dụng các cơ chế và chính sách, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Với mục tiêu tăng trưởng hơn 10% trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách để duy trì đà phát triển…

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026, mở rộng sân chơi STEM toàn quốc cho học sinh phổ thông, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Từ ngày 10/4, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ dịp hè, áp dụng cho các chuyến đi từ ngày 15/5 đến hết ngày 16/8, với nhiều tuyến và chính sách giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp cao điểm...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Nền tảng DataX: Bước tiến mới cho hạ tầng tài chính số tại Đà Nẵng

Kinh tế số

2

“Cơn sốt” pickleball đã lan đến đế chế kinh doanh của Tổng thống Trump

Giải trí

3

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/5

Tiêu điểm

4

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

Đầu tư

5

Chuyên gia: Nhiều nhà đầu tư nhìn biểu đồ đánh T+ nhưng lại "mơ" về câu chuyện tăng trưởng dài hạn

Đầu tư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

