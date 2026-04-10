Hải Phòng bãi bỏ nghị quyết phát triển logistics

Đỗ Hoàng

10/04/2026, 14:22

Hải Phòng xem xét chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics do không còn phù hợp…

Hải Phòng đã hình thành nền tảng logistics gắn với lợi thể cảng biển.

UBND TP. Hải Phòng đã có Tờ trình đề nghị HĐND thành phố chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Toàn bộ định hướng, cấu trúc không gian và nhu cầu phát triển hệ thống logistics sẽ được tích hợp đồng bộ trong điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố.

HỆ THỐNG LOGISTICS GẮN VỚI LỢI THẾ CẢNG BIỂN

Trước đó, ngày 10/12/2018, HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu là phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics hiện đại của cả nước, gắn với vai trò thành phố cảng biển, đồng thời, củng cố vị thế đầu mối giao thương trong nước và quốc tế, phát triển doanh nghiệp logistics có năng lực cạnh tranh cao.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics của Hải Phòng đạt 25-35%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt 15-25%, tỷ lệ dịch vụ logistics thuê ngoài đạt 40-60%. Định hướng đến năm 2030, Hải Phòng sẽ hoàn thiện mạng lưới trung tâm logistics, nâng tỷ lệ hàng hóa thông qua các trung tâm logistics lên 60-65% nhu cầu trên địa bàn.

Quy hoạch hệ thống trung tâm logistics gồm 4 trung tâm hiện hữu gồm Lạch Huyện, VSIP, Tràng Duệ, Nam Đình Vũ và 2 trung tâm quy hoạch mới là Tiên Lãng và Cát Bi. Đến năm 2030, tổng công suất hệ thống trung tâm logistics đạt 140,35 triệu tấn/năm, trong đó, container khoảng 7,86 triệu TEUs/năm. Cùng với đó, hình thành 3 hành lang logistics chính kết nối với các vùng kinh tế, phát triển đầy đủ các loại hình dịch vụ logistics, tập trung vào vận tải đa phương thức, kho bãi, giao nhận, logistics thương mại điện tử, logistics hàng không và dịch vụ hỗ trợ cảng biển.

Theo UBND TP. Hải Phòng, nhờ có nghị quyết về quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics, bước đầu Hải Phòng đã hình thành nền tảng logistics gắn với lợi thế cảng biển. Hệ thống cảng biển được đầu tư nâng cao năng lực khai thác với 5 khu bến chính gồm 51 cảng biển thuộc danh mục cảng biển Việt Nam (98 cầu cảng tổng chiều dài 14.178,5m), nổi bật là Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải trên 200.000 DWT. Sản lượng hàng hóa qua cảng ngày càng tăng cao, giai đoạn 2021 – 2024 tổng sản lượng hàng hóa qua cảng hơn 678 triệu tấn thì riêng năm 2024 đã là 190 triệu tấn.

Trên địa bàn Hải Phòng có 250 doanh nghiệp logistics, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có 85 dự án đầu tư lĩnh vực logistics (30 dự án FDI, 55 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư trên 900 triệu USD. Hệ thống kho bãi phục vụ logistics gồm 60 kho bãi lớn với tổng diện tích hơn 700ha tập trung chủ yếu tại các khu vực cảng biển trọng điểm như Đình Vũ, Tân Vũ, Chùa Vẽ, Hoàng Diệu và quận Hải An. Thành phố đã có 2 trung tâm logistics được đưa vào khai thác, 4 trung tâm logistics mới đang được triển khai đầu tư.

Hải Phòng cũng đã triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược như tuyến đường ven biển, các tuyến kết nối cảng – khu công nghiệp – cửa khẩu, mở rộng các bến cảng tại Lạch Huyện, các tuyến vành đai và trục giao thông khu công nghiệp. Các dự án này đã góp phần nâng cao năng lực thông qua hàng hóa của hệ thống cảng biển, cải thiện kết nối vùng, liên vùng và quốc tế, tạo thuận lợi cho sự phát triển dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng.

CHẤM DỨT VÌ TÍCH HỢP TRONG QUY HOẠCH CHUNG

Tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND còn không ít hạn chế. Một số trung tâm logistics theo quy hoạch chưa được triển khai hoặc triển khai chậm do gặp khó khăn về quỹ đất, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và cơ chế chính sách liên quan.

Một số nhiệm vụ, nội dung quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND chưa được hoàn thành hoặc không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Quy hoạch theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND đã không còn phù hợp với các quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt như quy hoạch chung thành phố, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành quốc gia, phát triển mở rộng địa giới hành chính.

UBND TP. Hải Phòng đánh giá, đến nay, Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị xác định đưa Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc gia vào năm 2025 và trung tâm logistics quốc tế hiện đại vào năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa qua cảng năm 2030 đạt 380 triệu tấn. Trong khi, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa qua cảng năm 2030 đạt 208,9 triệu tấn, không còn phù hợp định hướng của Trung ương và thành phố.

Từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng và Hải Dương đã hợp nhất thành thành phố Hải Phòng (mới), các đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại đã làm thay đổi đáng kể phạm vi không gian phát triển, địa giới hành chính, định hướng quy hoạch logistics của Nghị quyết số 38/NQ-HĐND đã không còn phù hợp. Hải Phòng đang lập điều chỉnh quy hoạch chung, toàn bộ định hướng, cấu trúc không gian, nhu cầu phát triển hệ thống logistics sẽ được cập nhật, tích hợp đồng bộ.

Trong giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng triển khai các đề án, chiến lược phát triển logistics ở tầm cao hơn. Do đó, UBND TP. Hải Phòng cho rằng việc đề xuất chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 38/NQ-HĐND là cần thiết và phù hợp các quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch và định hướng phát triển của thành phố.

Hải Phòng: Chấp thuận dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới, mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Hải Phòng thu hút FDI quý 1/2026 đạt hơn 915 triệu USD

Hải Phòng hình thành tứ giác phát triển kinh tế chiến lược

cảng biển Hải Phòng điều chỉnh quy hoạch chung hợp nhất Hải Phòng Hải Dương Nghị quyết 38/NQ-HĐND quy hoạch logistics Hải Phòng

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, đầu tư 6,5 tỷ USD tại Ấn Độ

TP. Hồ Chí Minh triển khai miễn vé xe buýt, khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng

Chuyển đổi nhà máy thông minh: "Cuộc đua" tư duy số và kết nối chuỗi giá trị

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

