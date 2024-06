Hải Phòng xử phạt nhiều cơ sở khám chữa bệnh vi phạm quy định

Thanh tra Sở Y tế TP. Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần 1268 (chủ Phòng khám đa khoa Việt Hải) do có hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra sở Y tế TP. Hải Phòng, Công ty cổ phần 1268 là chủ Phòng khám đa khoa Việt Hải (tại phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã có hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nam khoa khi chưa được sở Y tế Hải Phòng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo khám bệnh chữa bệnh.

Theo Thanh tra sở Y tế Hải Phòng, do cơ sở này vi phạm lần đầu nên Thanh tra sở Y tế chỉ xử phạt bằng tiền với mức phạt 45 triệu đồng chứ chưa áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 1-3 tháng.

Không chỉ có Phòng khám đã khoa Việt Hải, trước đó, Thanh tra sở Y tế TP. Hải Phòng đã phát hiện các bà P.N.H. (trú xã Tân Tiến, huyện An Dương) và P.T.N.Q. (trú phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) có hành vi khám bệnh chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Thanh tra sở Y tế TP. Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 người này, mỗi người 35 triệu đồng về hành vi này.

Thanh tra sở Y tế TP. Hải Phòng cũng phát hiện, xử phạt ông Trần Công Minh là chủ Phòng khám chuyên khoa răng – hàm – mặt tại xã An Hoà (huyện An Dương) do có hành vi lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định. Tại Phòng khám răng – hàm – mặt trên địa bàn xã Thuỷ Đường (huyện Thuỷ Nguyên), Thanh tra sở Y tế TP. Hải Phòng cũng phát hiện xử phạt chủ phòng khám do không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh cho một điều dưỡng viên làm việc tại đây.

Thanh tra sở Y tế TP. Hải Phòng cũng lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh công ty cổ phần bệnh viện Tâm Phúc chủ cơ sở Trung tâm dịch vụ y tế phòng khám đa khoa quốc tế Tâm Phúc trên đường Hai Bà Trưng (phường Cát Dài, quận Lê Chân) do có các hành vi cung cấp sai lệch thông tin về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (chưa làm thiệt hại đến quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế) và lạm dụng dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (chỉ định dịch vụ y tế quá mức cần thiết so với quy định về chuyên môn kỹ thuật làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia và quỹ bảo hiểm y tế). Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã xử phạt cơ sở này số tiền 5,7 triệu đồng, buộc hoàn trả số tiền mà người tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại.

Ngoài ra, Thanh tra sở Y tế Hải Phòng cũng xử phạt Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Lô Hội tại Hải Phòng (trụ sở tại đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền) số tiền hơn 4,9 triệu đồng do có hành vi buôn bán lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm không phù hợp tiêu chuẩn.