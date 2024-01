Hải quan Hải phòng về đích sát nút, tiếp tục nỗ lực cho chặng đua mới

Từ đầu năm 2023, Cục Hải quan Hải Phòng đã được giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách 79.900 tỷ đồng, tăng tới 25,57% so với chỉ tiêu năm 2022. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, nên số thu ngân sách của toàn ngành đã bị sụt giảm.

Bà Trương Bình An, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, chia sẻ,trong năm 2023 có hàng loạt yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách của Hải Quan Hải Phòng như: Xung đột quân sự trên thế giới, lạm phát cao ở Hoa Kỳ và châu Âu, giá xăng dầu biến động, giá cước vận tải biển giảm sâu, các Hiệp định thương mại tự do, chính sách mới về quản lý kinh tế mới được ban hành...

Đặc biệt, cả năm có tới 3 nhóm hàng nhập khẩu trên địa bàn có số thu giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, gồm: Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm tới 4.438,3 tỷ đồng; máy móc thiết bị giảm 3.233,4 tỷ đồng; xăng dầu thu đạt 1.148 tỷ đồng, giảm 1.840,3 tỷ đồng…

Hết quý 3, trước bối cảnh nhiệm vụ thu ngân sách vẫn hết sức khó khăn, Văn phòng UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản điều chỉnh, yêu cầu Cục Hải quan thành phố tập trung có giải pháp để thu ngân sách năm 2023 đạt 60.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện nhiều phương án, tạo thêm thuận lợi trong hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu. Lãnh đạo Cục đã trực tiếp gặp gỡ, làm việc việc với trưởng các đơn vị để động viên, cán bộ, viên chức toàn ngành nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Tổng kết, hết năm 2023, có khoảng hơn 24.797 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại địa bàn Hải Phòng. Trong đó, số doanh nghiệp có mã số thuế đăng ký tại Cục Thuế Hải Phòng là hơn 2.475 doanh nghiệp, chiếm 10% tổng số doanh nghiệp làm thủ tục. Tổng số thuế xuất nhập khẩu thu từ doanh nghiệp Hải Phòng chiếm khoảng 10% số thu thuế của khu vực Hải Phòng, bằng khoảng 9,7% số thu thuế xuất nhập khẩu của toàn Cục Hải quan Hải Phòng.

Cùng với các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, công tác chống thất thu ngân sách cũng được Cục tăng cường triển khai, đạt kết quả tích cực với số thu trong giai đoạn nước rút đạt gần 400 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: Công tác trị giá hải quan (đạt 86,6 tỷ đồng); chính sách thuế (đạt 39,7 tỷ đồng); mã số (đạt 33 tỷ đồng); thuế suất (đạt 31 tỷ đồng); bán hàng tịch thu, xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tồn (đạt 59,3 tỷ đồng)…

“Nhờ đó, riêng trong chặng nước rút là quý 4/2023, kết quả thu toàn Cục có nhiều khởi sắc với con số đạt 17.738 tỷ đồng, tăng tới gần 22% so với quý 3 và chiếm 27% tổng thu cả năm ngoái. Nhiều năm gần đây, chưa khi nào số thu trong quý 4 so với quý 3 của đơn vị tăng cao như vậy” Bà Trương Bình An cho biết thêm.

Tổng kết cả năm 2023, số thu ngân sách toàn Cục Hải Quan Hải Phòng đạt hơn 65.523 tỷ đồng (riêng khu vực Hải Phòng thu được 57.410 tỷ đồng), cơ bản hoàn thành tốt theo chỉ tiêu phấn đấu cả năm do Tổng cục Hải quan và UBND TP Hải Phòng giao, đóng góp 55,4% vào tổng thu ngân sách của thành phố.

Dự báo, năm 2024 nền kinh tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn, tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới nhiệm vụ thu ngân sách. Tuy nhiên, Cục Hải quan Hải Phòng vẫn được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 66.490 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,7% chỉ tiêu dự toán toàn ngành, tăng 1,26% so với dự kiến thu năm 2023. Trong đó, khu vực Hải Phòng là 58.800 tỷ đồng, tăng 1,38% so với số phấn đấu thu năm 2023.

Nhận định rõ các khó khăn trong thực thi hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã quán triệt và triển khai nhiều hoạt động, chỉ đạo đến toàn thể cán bộ công chức về quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 2024.

Cụ thể, toản Cục đẩy mạnh thực hiện các nội dung về phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Các chi cục luôn bám sát, rà soát thực tế những nguồn thu, ngành hàng chủ lực thường xuyên làm thủ tục tại đơn vị, các mặt hàng có tần suất xuất nhập khẩu cao để có phương án tiếp cận kế hoạch kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Đảm bảo bố trí nhân lực kịp thời, tạo thuận lợi thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá nhanh chóng đúng pháp luật.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhanh chóng xử lý bán đấu giá các lô hàng tịch thu, tồn đọng, Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, chú trọng phối hợp trao đổi, thu thập thông tin người giữa nộp thuế với các cơ quan liên quan, áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi thuế nợ đọng nộp ngân sách nhà nước.

Đánh giá, rà soát toàn bộ các giải pháp thu ngân sách đã thực hiện trong giai đoạn 2021- 2023 để chọn lọc, tiếp tục thực hiện đối với các giải pháp có hiệu quả cao, bổ sung các giải pháp mới phù hợp, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai chuyển đổi số theo từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tế của từng đơn vị.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của cán bộ công chức về đạo đức công vụ và chuyên môn, nghiệp vụ.