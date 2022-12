Hải Quan Quảng Ninh thu ngân sách vượt xa chỉ tiêu được giao

Hiện tại, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu thông qua Cục đạt 15,05 tỷ USD tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, hàng xuất khẩu chủ yếu là than, clanke, xi măng...

Trong đó, xăng dầu vẫn là mặt hàng có đóng góp lớn vào số thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh. Một mặt hàng khác cũng có số thu cao là than với sản lượng than nhập khẩu tăng từ 2 - 3 lần so với năm 2021 (phục vụ nhu cầu sử dụng của các nhà máy luyện thép, nhà máy nhiệt điện, xi măng…)

Đơn vị này đã tiếp nhận và trả kết quả xử lý hơn 4.217 hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến; 3.235 lượt phương tiện xuất nhập khẩu được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-Manifest; 3.501 tờ khai nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được trả trên hệ thống một cửa quốc gia; tiếp nhận 495 C/O from D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN.

Cùng với đó 2 cảng biển và toàn bộ 26 kho ngoại quan và 1 địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã được triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (VASSCM).

Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện theo lộ trình của Tổng cục Hải quan và tỉnh Quảng Ninh cũng đã được Cục triển khai hiệu quả, hiện 100% thủ tục xuất nhập khẩu đều được thực hiện qua phương thức điện tử.

Khảo sát mới đây cho thấy đã có trên 98% doanh nghiệp hài lòng về chất lượng phục vụ của các Chi cục. Hiện đã có hơn 1.239 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn Quảng Ninh gồm khoảng 332 doanh nghiệp trong tỉnh và 913 doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Năm 2022, nhiệm vụ giám sát gian lận thương mại cũng được hải quan Quảng Ninh thực hiện rất hiệu quả, từ đầu năm đến nay các đơn vị của hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ và xử lý 195 vụ buôn lậu trị giá 5,6 tỷ đồng. Phối hợp bắt giữ 25 vụ, trị giá 7,8 tỷ đồng. Xử lý hành chính 592 vụ, tiền phạt 4,4 tỷ đồng…

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiên phong là 1 trong 7 đơn vị được lựa chọn thí điểm triển khai Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Hải quan Quảng Ninh đã hoàn thành trước 60 ngày chỉ tiêu Tổng Cục Hải Quan giao về thu thập thông tin doanh nghiệp, thu thập thông tin bổ sung đối với 1097 doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2021 và 101 doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng…

Đến thời điểm hiện tại Cục đã có số thu ngân sách khoảng 15.650 tỷ đồng, đạt 148% chỉ tiêu UBND tỉnh giao và đạt 119% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu. Ước thu hết năm 2022, Cục Hải Quan Quảng ninh sẽ đạt 16.100 tỷ đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách của nhà nước giao.