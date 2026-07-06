Hai tập đoàn bán lẻ hàng đầu Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sang Việt Nam tìm nhà cung ứng

Pagoda và Reliance Retail là hai tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trực tiếp sang Việt Nam tìm kiếm đối tác cung ứng, mở rộng thu mua đa ngành hàng, mở ra cơ hội vàng giúp doanh nghiệp nội địa bứt phá, thâm nhập trực tiếp vào các thị trường tỷ dân…

Nông sản, trái cây của Việt Nam có nhiều cơ hội hiện diện tại thị trường tỷ dân. Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, Việt Nam ngày càng được đánh giá là điểm đến sản xuất và cung ứng quan trọng tại khu vực.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, hai nhà bán lẻ hàng đầu là Pagoda (Trung Quốc) và Reliance Retail (Ấn Độ) đã xác nhận tham gia Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Vietnam International Sourcing 2026) từ ngày 03 - 05/09/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

"VUA TRÁI CÂY" TRUNG QUỐC LẦN THỨ 3 LIÊN TIẾP TÌM NGUỒN CUNG CHIẾN LƯỢC

Được thành lập năm 2001 tại Thâm Quyến, Pagoda là doanh nghiệp tiên phong và đã xây dựng một hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực phân phối trái cây tại Trung Quốc. Sau hơn 20 năm phát triển, tập đoàn sở hữu mạng lưới khổng lồ với hơn 6.000 cửa hàng tại trên 180 thành phố, phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng thành viên.

Nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất, Pagoda đã hoàn thiện mạng lưới thu mua toàn cầu tại 26 quốc gia, đầu tư đồng bộ từ vùng nguyên liệu, thu mua tại nguồn, sơ chế, phân loại cho đến hệ thống logistics lạnh.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Pagoda tham gia Vietnam International Sourcing để tìm kiếm cơ hội kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện tập đoàn đánh giá cao thị trường cung ứng Việt Nam nhờ lợi thế về điều kiện tự nhiên, khả năng sản xuất quanh năm cùng sự đa dạng phong phú của các loại trái cây nhiệt đới. Hiện tại, nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như sầu riêng, dừa xiêm, chuối, thanh long, mít, xoài, măng cụt... đang được Pagoda thu mua số lượng lớn để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Trung Quốc.

Trong khuôn khổ triển lãm tới đây, Pagoda đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng nhập khẩu các loại trái cây Việt Nam đã được phép xuất khẩu chính ngạch. Đồng thời, tập đoàn ưu tiên tìm kiếm các đối tác có năng lực cung ứng lâu dài, ổn định, có hệ thống sơ chế hiện đại và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc cũng như an toàn thực phẩm.

Đối với những dòng trái cây đặc sản, Pagoda kỳ vọng sẽ cùng doanh nghiệp Việt hợp tác chuẩn hóa sản xuất, phát triển thành các sản phẩm quà tặng cao cấp để định vị thương hiệu ở phân khúc giá trị gia tăng cao.

RELIANCE RETAIL: CỬA NGÕ ĐƯA HÀNG VIỆT THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HƠN 1,4 TỶ DÂN TẠI ẤN ĐỘ

Song song với phân khúc nông sản tươi, các ngành hàng tiêu dùng, dệt may và chế biến của Việt Nam cũng đón nhận cơ hội lớn từ thị trường Ấn Độ thông qua sự góp mặt của Reliance Retail. Đây là hệ thống bán lẻ lớn nhất Ấn Độ trực thuộc Tập đoàn Reliance Industries Limited (RIL) - tập đoàn tư nhân lớn nhất Ấn Độ và là một trong những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hàng đầu châu Á với lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1958.

Sở hữu mạng lưới hàng chục nghìn cửa hàng cùng nền tảng bán lẻ đa kênh phục vụ hàng trăm triệu người tiêu dùng, Reliance Retail đến với triển lãm nhằm tìm kiếm các nhà cung ứng ổn định và lâu dài.

Tập đoàn bày tỏ nhu cầu nhập khẩu đa dạng nhiều nhóm sản phẩm phù hợp với thế mạnh sản xuất của Việt Nam, bao gồm: nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, đồ gỗ, hàng gia dụng, dệt may, da giày và các mặt hàng tiêu dùng khác. Đây đều là những ngành hàng có dư địa tăng trưởng vượt trội tại Ấn Độ trong bối cảnh nhu cầu của tầng lớp trung lưu nước này đang bùng nổ mạnh mẽ.

Việc thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với Reliance Retail được nhận định là cơ hội vàng giúp các doanh nghiệp Việt cắt giảm các khâu trung gian, từ đó nâng cao giá trị biên lợi nhuận xuất khẩu và từng bước xây dựng chỗ đứng vững chắc tại thị trường Nam Á đầy tiềm năng này.

Bộ Công Thương nhận định sự hiện diện đồng thời của cả Pagoda và Reliance Retail tại Vietnam International Sourcing 2026 không chỉ đơn thuần là tìm kiếm đơn hàng, mà còn là thước đo và động lực thúc đẩy doanh nghiệp nội địa tự làm mới mình.

Là những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, cả hai đơn vị này đều áp dụng những quy chuẩn vô cùng khắt khe trong việc lựa chọn nhà cung cấp, từ chất lượng sản phẩm, quy trình bảo quản sau thu hoạch, logistics lạnh, cho đến trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Thông qua các hoạt động kết nối giao thương trực tiếp (B2B) tại triển lãm, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội trực tiếp giới thiệu năng lực sản xuất, lắng nghe và thấu hiểu các yêu cầu cụ thể từ nhà mua hàng quốc tế.

Việc đáp ứng và thích ứng thành công với tiêu chuẩn của các "ông lớn" này sẽ tạo ra một cú hích quan trọng, giúp các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, từ đó tham gia sâu và bền vững hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.