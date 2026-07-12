Hai thập kỷ kiến tạo nền móng cho thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đại
KKhánh Hà
Chọn cỡ chữ
Sau hai thập kỷ phát triển, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của thị trường vốn, đóng vai trò bảo đảm cho dòng chảy giao dịch diễn ra an toàn, thông suốt và minh bạch.
Hai mươi năm trước, khi thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn
còn ở giai đoạn sơ khai với quy mô khiêm tốn, việc hình thành một thiết chế
chuyên trách về đăng ký, lưu ký và thanh toán chứng khoán được xem là bước đi
chiến lược nhằm xây dựng hạ tầng tài chính hiện đại. Sau hai thập kỷ phát triển,
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã trở thành một
trong những trụ cột quan trọng của thị trường vốn, đóng vai trò bảo đảm cho
dòng chảy giao dịch diễn ra an toàn, thông suốt và minh bạch.
Tối ngày 11/7 tại Hà Nội, VSDC long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm
20 năm hoạt động, đánh dấu chặng đường phát triển từ Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam đến mô hình Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam,
đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng sau
giao dịch và hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế.
ĐẶT NỀN MÓNG TRỌNG YẾU CHO THỊ TRƯỜNG VỐN
Được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/7/2006, tiền thân của VSDC
là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thời điểm đó, thị trường chứng khoán
mới hình thành với số lượng doanh nghiệp niêm yết còn hạn chế, hạ tầng sau giao
dịch chủ yếu đang trong quá trình xây dựng.
Suốt 20 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của thị trường chứng
khoán Việt Nam, VSDC đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng. Năm 2009, đơn vị
chuyển đổi từ mô hình đơn vị sự nghiệp có thu sang doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,
tạo bước ngoặt trong tư duy quản trị và vận hành. Đầu năm 2023, VSDC chính thức
chuyển đổi thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đánh dấu
bước phát triển mới của hệ thống hạ tầng sau giao dịch theo hướng chuyên nghiệp,
hiện đại và tiệm cận các thông lệ quốc tế.
Nếu như những ngày đầu hoạt động, VSDC chỉ phục vụ 44 tổ chức
đăng ký chứng khoán với khoảng 3,2 tỷ chứng khoán đăng ký lưu ký và giá trị
thanh toán hơn 60 nghìn tỷ đồng trên thị trường cơ sở, thì sau hai thập kỷ, quy
mô hoạt động đã tăng trưởng vượt bậc.
Đến ngày 30/6/2026, VSDC quản lý 106 thành viên lưu ký gồm
các công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký trong nước, nước ngoài; phục vụ 19
tổ chức mở tài khoản lưu ký trực tiếp; quản lý 2.110 tổ chức đăng ký chứng
khoán với tổng khối lượng 327 tỷ chứng khoán đăng ký tập trung.
Tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua hệ thống
VSDC trong suốt 20 năm đạt khoảng 66 triệu tỷ đồng, trong khi số lượng tài khoản
nhà đầu tư được quản lý đã vượt 13 triệu tài khoản. Những con số này không chỉ
phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn cho
thấy vai trò không thể thiếu của hệ thống hạ tầng sau giao dịch trong việc bảo
đảm an toàn cho toàn bộ thị trường.
Một trong những dấu ấn nổi bật của VSDC là quá trình không
ngừng nâng cấp hệ thống thanh toán chứng khoán. Trong giai đoạn 2012-2022, đơn
vị đã ba lần rút ngắn chu kỳ thanh toán từ 15 giờ ngày T+3 xuống sáng T+2, góp
phần tăng tốc độ luân chuyển dòng vốn, cải thiện thanh khoản và đưa thị trường
chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn với các chuẩn mực thanh toán quốc tế.
Song song với thị trường cổ phiếu, VSDC cũng từng bước hoàn
thiện hạ tầng cho nhiều phân khúc mới. Đơn vị xây dựng hệ thống thanh toán
chuyên biệt cho thị trường trái phiếu Chính phủ; từ năm 2017 đảm nhiệm vai trò
đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán phái sinh; năm 2023
phối hợp vận hành thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thứ cấp;
đồng thời phát triển các dịch vụ dành cho chứng quyền có bảo đảm, quỹ ETF và
tài khoản hưu trí cá nhân.
Đáng chú ý, ngày 29/6/2026, sàn giao dịch các-bon trong nước
chính thức đi vào hoạt động với VSDC là đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh
toán giao dịch, mở thêm một dấu mốc mới trong quá trình phát triển thị trường
tài chính xanh tại Việt Nam.
ĐỒNG HÀNH CÙNG MỤC TIÊU NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG
Không chỉ thực hiện chức năng vận hành hệ thống sau giao dịch,
VSDC còn là một trong những đơn vị tiên phong tham gia tháo gỡ các nút thắt kỹ
thuật phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Các giải pháp như cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch
đối với nhà đầu tư nước ngoài (Non Pre-Funding), phương án kết nối thẳng giữa
công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký (STP), cùng nhiều đề xuất hoàn thiện
khung pháp lý đã góp phần đáp ứng các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng quốc tế.
Song song đó, công tác quản lý thành viên được tăng cường cả
về quy mô lẫn chất lượng, trong khi hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng
thông qua việc tham gia các hiệp hội chuyên ngành và thiết lập quan hệ với nhiều
tổ chức lưu ký, thanh toán, bù trừ hàng đầu thế giới.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn
ghi nhận những đóng góp quan trọng của VSDC đối với sự phát triển của thị trường
chứng khoán Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua. Theo Thứ trưởng, trong thời
gian tới, VSDC cần tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực và phối hợp với các tổ chức thị trường nhằm thúc đẩy thị trường
chứng khoán phát triển bền vững.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cũng
đánh giá cao vai trò của VSDC trong thành công của quá trình nâng hạng thị trường
và bày tỏ kỳ vọng Tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là thiết chế hạ tầng
trọng yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế.
Đại diện VSDC, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Sơn khẳng
định Tổng công ty sẽ tập trung hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, nâng
cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ
trung tâm (CCP) trên thị trường cơ sở để vận hành chính thức trong quý I/2027.
Đồng thời, VSDC sẽ tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới, phối hợp chặt
chẽ với cơ quan quản lý và các thành viên thị trường nhằm triển khai hiệu quả lộ
trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động, VSDC đã tổ chức nhiều hoạt
động tri ân, vinh danh các tập thể, cá nhân và tổ chức thị trường có nhiều đóng
góp trong quá trình phát triển. Đặc biệt, với những thành tích xuất sắc và đóng
góp quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, tập thể
VSDC và Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Sơn vinh dự được Chủ tịch nước trao
tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.