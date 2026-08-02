Xu thế dòng tiền: Hồi kỹ thuật, hay thị trường đã thực sự tạo đáy?

Suốt nhịp điều chỉnh từ vùng đỉnh cao lịch sử giữa tháng 5/2026 đến nay, lần đầu tiên thị trường có nhịp phục hồi liên tiếp 3 phiên mạnh mẽ như tuần qua. Tuy nhiên thanh khoản vẫn rất thấp và VN-Index gặp khó khăn khi kiểm định lại ngưỡng trung bình 200 ngày quanh mức 1770 điểm.

VN-Index và các đường MA200 ngày, MA20 ngày.

Sóng giảm 4 tuần liên tiếp đã kết thúc tuần qua khi VN-Index phục hồi mạnh mẽ quanh ngưỡng hỗ trợ 1650 điểm. Điểm thấp nhất chỉ số chạm tới tuần qua là 1651,2 điểm. Mặc dù chỉ có 3/5 phiên tăng điểm tuần qua nhưng cường độ phục hồi rất ấn tượng với 75,56 điểm chỉ trong 3 phiên này. Tuy phiên cuối tuần thị trường điều chỉnh nhẹ, mức tăng chung cuộc của tuần vẫn tới gần 50 điểm tương đương 2,9%, là biên độ mạnh nhất 12 tuần trở lại đây. Nhịp tăng này đã góp phần xác lập một đáy ngắn hạn tạm thời với biên độ chênh lệch 5,12% (khoảng 85 điểm).

Các chuyên gia cũng đánh giá tích cực nhịp hồi 3 phiên tuần qua, nhưng độ “chắc chắn” về sức mạnh khác nhau. Quan điểm thận trọng cho rằng chỉ nên nhìn nhận nhịp hồi này dưới góc độ phục hồi kỹ thuật, sau khi áp lực giải chấp chéo đã giảm đi. Khả năng tạo đáy phụ thuộc vào việc dòng tiền nối tiếp có mạnh lên hay không để hấp thụ khối lượng bán quanh ngưỡng kháng cự.

Quan điểm lạc quan hơn cho rằng việc thị trường quay đầu tăng trở lại sau khi giảm tới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật còn được hỗ trợ bởi yếu tố định giá, khi nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt quý 2/2026 đã giảm nhiều và trở nên hấp dẫn dòng tiền đầu tư.

Dù vậy trong ngắn hạn các chuyên gia đều cho rằng diễn biến phục hồi lần này khá tích cực với độ lan tỏa rộng ở cổ phiếu. Yếu tố thanh khoản sẽ được kiểm tra trong những phiên tới khi khối lượng bán tạo áp lực mới, bao gồm cả chốt lời ngắn hạn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã “ghi điểm” bằng 3 phiên tăng mạnh mẽ và vượt trở lại lên trên mốc 1700 điểm với phiên mua đuổi giá ấn tượng ngày 30/7. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu “đó có phải là tín hiệu nhịp điều chỉnh đã kết thúc?”. Quan điểm của anh chị thế nào?

Tôi vẫn nghiêng về kịch bản đây là nhịp hồi đầu tiên sau giai đoạn giảm mạnh, còn việc có chuyển thành xu hướng hồi phục bền vững hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì của dòng tiền và việc thị trường có tiếp tục giữ được vùng đáy vừa hình thành trong những nhịp kiểm định sắp tới hay không.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sau 4 tuần liên tiếp VN-Index giảm điểm mạnh từ vùng giá 1900 điểm về quanh 1650 điểm với áp lực bán mạnh khá đột biến, thị trường đã có tuần phục hồi tương đối tích cực khi nhiều doanh nghiệp hàng đầu công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. VN-Index đã kết thúc giai đoạn suy giảm mạnh, phục hồi tốt từ vùng giá 1650 điểm. Sau đó chỉ số chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần khi hướng đến kháng cự quanh 1770 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

Như vậy, xét về xu hướng giá, sau giai đoạn giảm mạnh khá đột biến có tính chất giải chấp, VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại các vùng giá trung bình quan trọng như vùng giá trung bình 200 phiên. Hiện tại, sau giai đoạn phục hồi, xu hướng VN-Index sẽ chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp, trên vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm và vùng kháng cự mạnh quanh 1770 điểm. Thị trường và nhiều cổ phiếu cần tích lũy, tạo mặt bằng giá mới sau giai đoạn giảm mạnh với mức độ phân hóa cao. Kỳ vọng của thị trường sẽ phụ thuộc vào triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2026, cũng như thị trường khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng vẫn còn sớm để khẳng định xu hướng điều chỉnh đã kết thúc. Điều tích cực là lực cầu đã chủ động hơn sau nhịp giảm mạnh trước đó, giúp tâm lý thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, để một xu hướng tăng được xác nhận, thị trường cần nhiều hơn một nhịp hồi ngắn, đặc biệt khi dòng tiền vẫn chưa thực sự lan tỏa trên diện rộng.

Điều tôi quan tâm lúc này là khả năng duy trì của dòng tiền sau nhịp phục hồi. Nếu thanh khoản tiếp tục cải thiện, áp lực chốt lời tại các vùng kháng cự được hấp thụ tốt và số lượng cổ phiếu xác nhận xu hướng tăng mở rộng, xác suất thị trường tạo đáy sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu dòng tiền suy yếu trở lại sau vài phiên hưng phấn, đây nhiều khả năng chỉ là nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng điều chỉnh.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Ba phiên tăng liên tiếp đưa VN-Index vượt lại 1700 điểm, phiên 30/7 thanh khoản và độ rộng đều cải thiện rõ với 277 mã tăng trên HoSE, nhưng có thể đây là những phiên kết thúc điều chỉnh. Chỉ số vẫn nằm dưới kháng cự MA200 quanh 1760-1780 điểm tương ứng đường hỗ trợ bị xuyên thủng trước đó, và đà tăng đã chững hẳn ngay sáng 31/7, chỉ còn +0,26%với 122 mã tăng, 175 mã giảm. Vì vậy có thể gọi đây là nhịp hồi kỹ thuật sau chuỗi giảm 4 tuần và cần thêm tín hiệu xác nhận qua vùng kháng cự trên.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đã giảm mạnh 4 tuần liên tiếp từ vùng 1900 điểm về 1650 điểm (đáy tương đương tháng 12/2025 và 4/2026). 3 phiên gần đây (28-30/7) thị trường hồi phục liên tục, đỉnh điểm là phiên 30/7 chỉ số tăng 39,98 điểm (+2,35%) lên 1744,66 điểm - mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2026. Thanh khoản phiên 30/7 vượt 21.500 tỷ đồng, cao hơn hẳn bình quân các tuần/tháng gần đây. Khối ngoại đảo chiều mua ròng 669 tỷ đồng sau 6 phiên bán ròng liên tục.

Tuy nhiên, đà tăng vẫn phụ thuộc khá nhiều vào nhóm vốn hóa lớn (riêng VHM đóng góp ~7 điểm cho chỉ số phiên 30/7, nhóm Vingroup là lực kéo chính). Dữ liệu lịch sử từ đầu quý 2/2026 đến nay cho thấy thị trường liên tục có các pha tăng/giảm đan xen, kém bền vững, nên một nhịp hồi 3 phiên tôi cho rằng chưa đủ để khẳng định xu hướng đảo chiều dài hạn.

Chốt phiên giao dịch 31/7 cuối tuần, thị trường diễn biến khá điển hình của kiểu “hụt hơi cuối phiên” - đầu phiên tăng khá tốt (có lúc lên tới 1754-1755 điểm, +9,4 điểm) nhờ nhóm ngân hàng (VCB, BID, CTG) dẫn dắt, nhưng áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên chiều khiến chỉ số đánh mất toàn bộ thành quả, đóng cửa giảm 8,88 điểm xuống 1735,78 điểm. Độ rộng nghiêng nhẹ về bên bán (347 mã giảm/295 mã tăng), nhóm bất động sản và chứng khoán chịu áp lực bán rõ rệt (VHM, VIC là các mã kéo điểm âm nhiều nhất), trong khi ngân hàng vẫn là điểm tựa chính.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã lùi xuống vùng hỗ trợ anh chị dự kiến quanh 1650 điểm. Diễn biến đảo chiều tuần qua không “đi kèm” thông tin hỗ trợ cụ thể nào, xung đột Trung Đông vẫn căng thẳng, giá dầu vẫn neo cao còn kết quả kinh doanh thì đã có từ tuần trước nữa mà không tạo ra hiệu ứng gì. Vậy có thể lý giải nhịp đảo chiều này đơn giản là “rẻ quá” thì tăng trở lại ở ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, hay chỉ mang dáng dấp của một nhịp hồi ngắn hạn, nhất là khi phiên cuối tuần đà tăng đã suy yếu?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, yếu tố “rẻ” đúng là một trong những động lực quan trọng của nhịp phục hồi vừa qua. Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, nhiều chỉ báo kỹ thuật đã rơi vào trạng thái quá bán, trong khi mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu cũng được chiết khấu về vùng thấp trong lịch sử. Khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ mạnh quanh 1650 điểm, lực cầu bắt đáy xuất hiện là phản ứng tương đối tự nhiên của thị trường.

Tuy nhiên, chỉ riêng yếu tố định giá hấp dẫn hay hỗ trợ kỹ thuật chưa đủ để xác nhận một xu hướng tăng mới. Tôi vẫn nghiêng về kịch bản đây là nhịp hồi đầu tiên sau giai đoạn giảm mạnh, còn việc có chuyển thành xu hướng hồi phục bền vững hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì của dòng tiền và việc thị trường có tiếp tục giữ được vùng đáy vừa hình thành trong những nhịp kiểm định sắp tới hay không.

Tôi cho rằng đây là một nhịp hồi kỹ thuật phát sinh từ việc áp lực cưỡng bức bán (margin, khối ngoại) tạm thời hạ nhiệt tại vùng định giá đã đủ rẻ để hấp dẫn dòng tiền bắt đáy ngắn hạn, không phải một sự tái định giá dựa trên thông tincơ bản mới.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Nhịp hồi phần nào bắt nguồn từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 1650-1670, vùng chỉ số đã giảm quá đà sau 4 tuần điều chỉnh liên tiếp nên thu hút lực cầu bắt đáy khi định giá trở nên hấp dẫn hơn. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thời điểm này cũng trùng với làn sóng công bố kết quả kinh doanh quý 2 khá tích cực từ một số nhóm ngành trụ cột, giúp giải tỏa phần nào tâm lý thận trọng vốn bao trùm thị trường trước đó, khác với giai đoạn đầu mùa báo cáo khi kết quả ra mà thị trường vẫn thờ ơ. Nổi bật nhất là nhóm ngân hàng và bất động sản với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, đóng góp lớn vào điểm số chung. Ngoài ra, nhóm bán lẻ, chứng khoán và dầu khí cũng ghi nhận diễn biến khả quan, tạo thêm sự lan tỏa cho đà tăng thay vì chỉ dựa vào một vài mã đơn lẻ. Dù vậy, đà tăng vẫn chưa được xác nhận chắc chắn về mặt xu hướng, khi cả thanh khoản lẫn độ rộng đã có dấu hiệu chững lại ngay trong phiên sáng 31/7.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đạt đỉnh 1936,55 điểm (15/5/2026), sau đó rơi về 1668-1669 điểm (22/7), mất khoảng -14% nhưng đây không phải là một đợt bán tháo vì tin xấu cơ bản, mà chủ yếu là hiệu ứng “call margin chéo”: Dư nợ margin toàn thị trường đạt kỷ lục 435.000 tỷ đồng cuối quý 2/2026, tăng 13 quý liên tiếp. Khi một số mã mất thanh khoản không bán được, các công ty chứng khoán buộc phải bán chéo sang cổ phiếu khác còn thanh khoản trong cùng tài khoản để thu hồi nợ khiến áp lực bán lan sang cả những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh ổn định một cách “vô tội vạ”. Đây chính là lý do vì sao đà giảm không đi kèm thông tin cụ thể nào.

Sau 4 tuần giảm liên tục, phần lớn tin xấu (địa chính trị, lãi suất, kết quả kinh doanh kém của một số nhóm) đã được phản ánh vào giá qua quá trình bán tháo trước đó. Do đó không cần tin tốt mới để giá tăng, thị trường chỉ cần áp lực bán cạn kiệt và định giá đủ hấp dẫn để dòng tiền bắt đáy nhập cuộc.

Tôi cho rằng đây là một nhịp hồi kỹ thuật phát sinh từ việc áp lực cưỡng bức bán (margin, khối ngoại) tạm thời hạ nhiệt tại vùng định giá đã đủ rẻ để hấp dẫn dòng tiền bắt đáy ngắn hạn, không phải một sự tái định giá dựa trên thông tin cơ bản mới. Về bản chất, nó khác hẳn một nhịp tăng “khỏe” được dẫn dắt bởi cải thiện lợi nhuận hoặc môi trường vĩ mô thuận lợi hơn.

Vì vậy đây hoàn toàn có thể chỉ là nhịp hồi kỹ thuật trong một xu hướng điều chỉnh/tích lũy lớn hơn, đặc biệt khi: (1) rủi ro margin vẫn còn treo lơ lửng, (2) khối ngoại vẫn ở thế phòng thủ nhiều hơn là đổi chiều, và (3) các yếu tố vĩ mô bên ngoài (xung đột Trung Đông, giá dầu cao) chưa có tín hiệu hạ nhiệt thực sự.

Việc VN-Index kiểm định và thất bại tại vùng 1750-1765 (MA200/Fibo 50%) trong phiên 31/7 là dấu hiệu đầu tiên xác nhận điều này. Vùng kháng cự đó nhiều khả năng sẽ cần thêm 1-2 lần kiểm định nữa với thanh khoản/dòng vốn ngoại cải thiện thực chất hơn thì mới có thể xác nhận một nhịp tăng bền vững hơn là hồi kỹ thuật đơn thuần.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thực tế thị trường tuần qua có nhiều thông tin hỗ trợ khá tốt. Cụ thể như lãi suất ngân hàng các kỳ hạn ngắn đã giảm mạnh. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm mạnh về mức thấp trong nhiều năm qua. Đồng thời, Fed chưa tăng lãi suất có thể coi là một tín hiệu tích cực trong ngắn hạn bởi điều này sẽ không làm tăng thêm sức ép đối với tỷ giá trong bối cảnh 6 tháng cán cân thương mại nhập siêu 16,65 tỷ USD (cùng kỳ năm 2025 xuất siêu 7,95 tỷ USD).

Bên cạnh đó sau giai đoạn bán tháo, mức định giá đã tương đối hấp dẫn. Khi VN-Index ở vùng 1660 điểm, vốn hóa toàn thị trường (trừ VinGroup) khoảng 290+- tỉ USD, tương ứng mức P/E 10,3; P/B 1,52 trong khi kết quả kinh doanh quý 2/2026 vẫn tăng trưởng tốt. Như vậy thị trường phục hồi tốt dựa trên nhiều yếu tố hỗ trợ từ các thông tin vĩ mô; từ yếu tố kỹ thuật, áp lực cung giảm mạnh sau giải chấp, cũng như sau giai đoạn giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư.

Chỉ số vẫn nằm dưới kháng cự MA200 quanh 1760-1780 điểm tương ứng đường hỗ trợ bị xuyên thủng trước đó. Vì vậy có thể gọi đây là nhịp hồi kỹ thuật sau chuỗi giảm 4 tuần và cần thêm tín hiệu xác nhận qua vùng kháng cự trên.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thanh khoản vẫn duy trì khá thấp trong nhịp phục hồi tuần qua cho thấy dòng tiền vẫn chưa bị thuyết phục. Khối ngoại bất ngờ mua ròng một ngày nhưng cũng chỉ mang tính thời điểm. Đâu là những tín hiệu anh chị đánh giá tích cực và đáng tin cậy trong diễn biến phục hồi này?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi một trong những tín hiệu tích cực là thanh khoản phiên 30/7 vượt bình quân 20 phiên tới 16,5%, đạt hơn 21.500 tỷ đồng trên ba sàn, đi kèm độ rộng lan tỏa thay vì chỉ dựa vào một nhóm cổ phiếu như hai phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng gần 670 tỷ tập trung vào VIC, VNM, MSN, FPT, MCH cũng là điểm tích cực. Dù vậy đây mới là một phiên sau chuỗi bán ròng hàng nghìn tỷ suốt tháng 7 nên chưa đủ tin cậy. Đáng lưu ý, cả thanh khoản lẫn độ rộng đều yếu lại ngay sáng 31/7, cho thấy tín hiệu tích cực vẫn còn đơn lẻ.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo quan điểm của tôi, tín hiệu tích cực và đáng tin cậy trong diễn biến phục hồi này là sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh, có tình trạng bán chéo. Nhiều doanh nghiệp đầu ngành, chất lượng tốt đã chịu áp lực bán rất mạnh, các hệ số định giá cơ bản như P/E 4-8, P/B về mức thấp nhất trong lịch sử. Trong khi kết quả kinh doanh quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2026 công bố tăng trưởng vượt trội. Nhiều doanh nghiệp lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Điểm tích cực theo tôi là chất lượng của nhịp hồi. Độ rộng thị trường và đà lan tỏa đã cải thiện đáng kể, thay vì chỉ dựa vào một vài cổ phiếu trụ. Số lượng cổ phiếu thoát khỏi vùng đáy và xác lập trạng thái cân bằng đồng thời gia tăng. Điều này cho thấy áp lực bán đã phần nào được hấp thụ và mặt bằng cổ phiếu dần ổn định hơn.

Tuy nhiên, độ tin cậy của nhịp phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì của dòng tiền. Nếu thanh khoản tiếp tục cải thiện và các cổ phiếu có thể giữ vững vùng cân bằng hiện tại, không quay trở lại phá vỡ các vùng đáy vừa hình thành, xác suất thị trường bước vào một xu hướng hồi phục bền vững sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu dòng tiền nhanh chóng suy yếu và mặt bằng cổ phiếu quay lại phá đáy, nhịp phục hồi này nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi có 3 nhóm tín hiệu tích cực.

Thứ nhất, lợi nhuận doanh nghiệp Q2/2026 tăng trưởng tốt. Theo thống kê, lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 của 672 doanh nghiệp đã công bố tăng 25,6% YoY, với động lực chính đến từ khối phi tài chính (chứ không chỉ dựa vào ngân hàng như các mùa trước). Mùa kết quả kinh doanh quý 2 đang diễn ra đồng thời với nhịp hồi, và nếu đà tăng trưởng lợi nhuận này lan tỏa rộng, sẽ dần chuyển hóa nhịp hồi từ “kỹ thuật” sang có cơ sở cơ bản.

Thứ hai, dòng tiền ngoại có dấu hiệu chọn lọc. Việc khối ngoại mua ròng một phiên rồi lại bán đúng là chưa đủ tin cậy nếu nhìn ở cấp độ toàn thị trường. Tuy nhiên khối này có dấu hiệu mua gom trở lại ở một số mã cụ thể như VCB và STB – những cổ phiếu đã lùi về vùng định giá thấp sau đợt giảm.

Thứ ba, áp lực giải chấp đã giảm và chưa có làn sóng giải chấp diện rộng lần hai. Thị trường đã đi qua giai đoạn kiểm tra tại vùng hỗ trợ mà không kích hoạt lại vòng xoáy “call margin chéo” như hồi giữa tháng 7. Đây là bằng chứng cho thấy áp lực cưỡng bức bán đã hạ nhiệt thật, chứ không phải chỉ là một phiên hồi kỹ thuật ngẫu nhiên giữa cơn bán tháo còn tiếp diễn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Suốt thời gian dài anh chị vẫn duy trì tỷ trọng danh mục cổ phiếu thấp. Hiện tượng mua đuổi giá tuần qua cho thấy một bộ phận dòng tiền đã sốt ruột. Anh chị đã mua thêm hay chưa, tỷ trọng hiện tại là bao nhiêu?

Thị trường phục hồi tốt dựa trên nhiều yếu tố hỗ trợ từ các thông tin vĩ mô; từ yếu tố kỹ thuật, áp lực cung giảm mạnh sau giải chấp, cũng như sau giai đoạn giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử,mức hấp dẫn để xem xét đầu tư.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Đánh giá thị trường trên khía cạnh chỉ báo tâm lý, tôi cũng chưa nhận thấy hiện tượng dòng tiền hay tâm lý nhà đầu tư sốt ruột. Thực tế diễn biến tâm lý là chỉ mới phục hồi sau giai đoạn bi quan khi áp lực bán luân phiên gia tăng đột biến trong tuần trước. Trong tuần qua, tôi đã gia tăng tỉ trọng ở nhiều cổ phiếu đầu ngành, sau khi các doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Trong khi giá đã giảm rất mạnh, nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh vốn hóa thị trường về dưới vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Tỉ trọng duy trì trên mức trung bình.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Hiện tại tôi đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ngay khi mùa báo cáo tài chính quý 2/2026 mang lại nhiều tín hiệu tích cực từ các nhóm ngành trụ cột. Tỷ trọng danh mục hiện tại đang ở mức 40% cổ phiếu và 60% tiền mặt, tức vẫn ưu tiên sự thận trọng và duy trì dư địa quan sát thêm diễn biến thị trường trong giai đoạn tới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi chưa có sự thay đổi đáng kể về tỷ trọng danh mục. Nhịp phục hồi vừa qua diễn ra khá nhanh và phù hợp hơn với hoạt động giao dịch ngắn hạn, trong khi vẫn chưa tạo ra những tín hiệu đủ mạnh để làm thay đổi cấu trúc xu hướng của thị trường. Vì vậy, việc gia tăng tỷ trọng ở thời điểm này theo tôi vẫn còn khá sớm.

Chiến lược của tôi vẫn là chờ thêm các tín hiệu xác nhận, bao gồm khả năng duy trì của dòng tiền, sự lan tỏa của mặt bằng cổ phiếu và việc các vùng đáy mới hình thành không bị phá vỡ trong các nhịp kiểm định tiếp theo. Khi những điều kiện này được đáp ứng, việc nâng tỷ trọng sẽ có xác suất thành công cao hơn so với mua đuổi sau một nhịp hồi ngắn.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Chiến lược giải ngân nên từng phần, đặc biệt khi tín hiệu xác nhận xu hướng (thanh khoản và độ rộng) chưa rõ ràng. Ưu tiên nhóm có nền tảng lợi nhuận quý 2 thực sự cải thiện (theo mùa kết quả kinh doanh) thay vì đuổi theo các mã đã tăng nóng theo tâm lý. Giữ một phần tỷ trọng tiền mặt để phòng ngừa kịch bản “retest” vùng hỗ trợ 1650-1700 nếu rủi ro margin/vĩ mô (xung đột Trung Đông, giá dầu) chưa thực sự hạ nhiệt.