HNX cảnh báo lừa đảo mạo danh, nhà đầu tư cần cẩn trọng

HNX cho biết thời gian gần đây có hiện tượng một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu và thông tin hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ảnh minh họa từ HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo lưu ý các nhà đầu tư về hình thức lừa đảo mạo danh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo HNX luật Chứng khoán hiện hành quy định ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

Song thời gian gần đây có hiện tượng một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu và thông tin hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Qua đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khẳng định website chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đề nghị công chúng đầu tư lưu ý và cẩn trọng lựa chọn kênh giao dịch hợp pháp và uy tín để tránh bị lừa đảo và tổn thất trong hoạt động giao dịch chứng khoán.