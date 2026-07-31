Xác suất 80% VN-Index tăng điểm cao trong tháng 8?

Chứng khoán MBS vừa có cập nhật vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán tháng 8 trong đó dự phóng xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Bối cảnh vĩ mô toàn cầu cho thấy, trong một quyết định đã được thị trường dự báo từ trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5-3,75%. Sau tuyên bố chính sách của Fed, các nhà giao dịch đặt cược khoảng 57% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group. Trước khi diễn ra cuộc họp của Fed, mức đặt cược vào một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 đã tăng lên gần 100%.
Thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm trong tháng 7 dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu chip và căng thẳng tại Trung Đông, khiến giá dầu tăng mạnh. Kết quả, chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm 2,4%, chỉ số S&P 500 của Mỹ giảm 2,2%. Giảm mạnh nhất là thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc, lần lượt giảm 12% và 33%. Ngược dòng thị trường chứng khoán thế giới là các thị trường Đông Nam Á, với Singapore tăng 11%, Malaysia tăng 3,5%, Indonesia tăng 7%, Thái Lan tăng 2,3%...
Ở trong nước, tính từ đầu tháng 7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hút ròng hơn 101 nghìn tỷ đồng. Qua đó, đưa lượng nghiệp vụ thị trường mở còn lưu hành về mức hơn 144,3 nghìn tỷ đồng, giảm 71% so với mức đỉnh thiết lập vào đầu tháng 2 và là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10/2025.
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm duy trì đà giảm ổn định trong tháng, hiện ở mức đáy của 13 tháng là 1,35%, giảm mạnh 5,9 điểm phần trăm so với cuối tháng trước. Điều này cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã ổn định trở lại sau giai đoạn 6 tháng đầu năm nhiều biến động. Các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng hiện dao động trong khoảng 4,3-6,6%, trong khi kỳ hạn 6 tháng duy trì ở mức 8,2%.
Với VN-Index, theo MBS, với mức giảm mạnh trong tháng 7 vừa qua và việc VN-Index đã giảm hơn 250 điểm (tương đương 13%) so với đỉnh gần nhất, thị trường được kỳ vọng sẽ phục hồi trong tháng 8 nhờ các yếu tố sau:
Yếu tố mùa vụ cho thấy xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI tập trung xem xét 24 dự án luật và nghị quyết, bao gồm các đạo luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai và thị trường bất động sản.
Ngày 21/8, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu trước khi nâng hạng trong tháng 9. Bên cạnh đó, dòng vốn nước ngoài đang có dấu hiệu giảm bán và quay trở lại mua ròng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chip).
Về định giá, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) dự phóng hiện ở mức 11,8 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm. Bên cạnh đó, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup từ đầu năm 2025, VN-Index hiện tương đương vùng 1.288 điểm.
Dựa trên những nhận định trên, MBS đưa ra danh mục cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 8 gồm: VHM, VCB, TCB, STB, FPT, GMD và PHP.
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