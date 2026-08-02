VN-Index dự báo dao động tích lũy, tìm điểm cân bằng mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 3-7/8/2026.

Theo VCSC, về mặt kỹ thuật, nhịp điều chỉnh phiên 31/07 mang tính chất củng cố cho giai đoạn hồi phục hiện tại và chưa làm suy yếu tín hiệu tạo đáy quanh vùng 1.650 điểm.

Trong tuần qua, VN-Index tăng 49,67 điểm, tương đương 2,95% lên 1735,78 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,74 điểm, tương đương 0,64% xuống 271,25 điểm.

Thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn dao động tích lũy để tìm kiếm điểm cân bằng mới trên mốc 1725 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với việc VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi tiếp cận vùng cản 1765 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn dao động tích lũy để tìm kiếm điểm cân bằng mới phía trên mốc 1725 điểm. Nhịp nghỉ ngơi này là cần thiết nhằm hấp thụ lượng cung chốt lời ngắn hạn và củng cố lại nền tảng giá.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh trạng thái mua đuổi trong các nhịp hồi phục kỹ thuật, đặc biệt khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1760 - 1770 điểm. Thay vào đó, chiến lược phù hợp hiện tại là kiên nhẫn quan sát và tận dụng các nhịp rung lắc lùi về quanh vùng hỗ trợ 1720 - 1730 điểm để giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu đang duy trì nền tích lũy tốt và có dòng tiền nâng đỡ.

Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô danh mục bằng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường đang tái cân bằng nên được kiểm soát chặt chẽ. Ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là quản trị rủi ro cho đến khi xu hướng bứt phá được xác nhận rõ ràng hơn”.

Thị trường chưa rõ xu hướng trong ngắn hạn, nhà đầu tư tiếp tục duy trì tâm thế giao dịch cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1730 – 1765, VN-Index giảm gần 9 điểm so với phiên hôm qua và đóng cửa tại mốc 1735,78 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng giảm hơn 2%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Nhịp hồi phục 3 phiên liên tiếp đã chững lại trong ngày hôm nay. Thị trường chưa rõ xu hướng trong ngắn hạn, nhà đầu tư tiếp tục duy trì tâm thế giao dịch cẩn trọng".

Dự báo VN-Index có thể xuất hiện thêm một vài phiên rung lắc hoặc giảm nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, nhịp điều chỉnh phiên 31/07 mang tính chất củng cố cho giai đoạn hồi phục hiện tại và chưa làm suy yếu tín hiệu tạo đáy quanh vùng 1.650 điểm. Hỗ trợ gần nằm tại khu vực 1700–1720 điểm. Dự báo VN-Index có thể xuất hiện thêm một vài phiên rung lắc hoặc giảm nhẹ trên vùng hỗ trợ này trước khi hướng lên khu vực 1770–1800 điểm”.

Chỉ số VN-Index sẽ cần tích lũy thêm trong vùng giá 1720-1730 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 8,9 điểm (-0,5%), đóng cửa ở mức 1735,8 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh lên vùng MA20 ngày vào đầu phiên sáng với động lực đến từ các cổ phiếu nhóm Ngân hàng (VCB, BID, CTG, …) và VHM. Tuy nhiên, áp lực bán ở nhiều nhóm ngành tại vùng giá này, đặc biệt sau hơn 3 phiên tăng điểm liên tiếp khiến cho chỉ số đóng cửa giảm điểm.

Áp lực bán tại MA20 ngày khiến cho chỉ số giảm điểm cho thấy chỉ số sẽ cần tích lũy thêm trong vùng giá 1720-1730 điểm. Chúng tôi cho rằng đây là nhịp tích lũy phù hợp đối với VN-Index trước khi hướng tới vùng giá 1770 – 1800 điểm. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng trong nhịp tích lũy này đối với các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong 12 tháng kế tiếp và có mặt bằng định giá hấp dẫn”.

Dòng tiền vẫn có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành cho thấy tâm lý thị trường vẫn ổn định

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Black Marubozu do lực cung dâng cao ở vùng kháng cự 1770.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung ghi nhận rung lắc ở vùng kháng cự 1765, đồng thời cũng là đường Tenkan và đang quay lại kiểm tra hỗ trợ 1730-1750. Tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn đang tạo đáy và đường +DI hướng lên trong khi đường -DI đi xuống cho thấy động lực chung vẫn đang ổn định. Do đó kỳ vọng VN-Index sẽ củng cố vùng hỗ trợ nêu trên và hồi phục trong tuần tới.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đang hướng xuống từ vùng cao và chỉ báo MACD cũng có tín hiệu hình thành đỉnh và đã ở vùng quá bán nên việc thị trường rung lắc điều chỉnh là khó tránh khỏi. Thêm vào đó, chỉ số đang vận động trong vùng mây dày kumo nên rủi ro rung lắc vẫn còn hiện hữu trong ngắn hạn. Với việc cả 2 chỉ báo RSI và MACD mới chỉ hình thành 1 đỉnh và CMF vẫn đang hướng lên nên có thể kì vọng VN-Index sẽ giữ vững khu vực 1730 tương ứng với đường Senkouspan B.

Thị trường ghi nhận vận động rung lắc do áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng vào phiên hôm nay. Điểm tích cực là dòng tiền vẫn có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành cho thấy tâm lý thị trường vẫn ổn định. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu đã khả dụng trong danh mục và có diễn biến củng cố lại vùng hỗ trợ cứng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể đi theo sự dịch chuyển của dòng tiền và giải ngân ở các mã có tín hiệu bật tăng từ vùng giá chiết khấu thấp tại các nhịp rung lắc của chỉ số cho mục tiêu lướt sóng T+ trong tuần tới ở các nhóm ngành đáng chú ý như Ngân hàng, Chứng khoán”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.