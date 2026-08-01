Khối ngoại lại bán ròng

Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.

Nay là phiên ETF hoàn tất cơ cấu danh mục vào ngày 31/7/2026 nên thị trường gặp biến động mạnh cuối phiên, VN-Index đợt ATC có lúc dự kiến rơi mất 25 điểm nhưng ngay sau đó nhanh chóng cân bằng và chốt phiên ở vùng 1.735,78. Với mức giá này, chỉ số đánh mất 8,88 điểm với độ rộng cũng tạm thời xấu đi khi 200 mã giảm chỉ còn lại 126 cổ phiếu tăng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục đứng lên làm trụ lực chính giữ thị trường, trong đó VCB tăng mạnh gần 5%, BID tăng 2% và CTG tăng hơn 1,15%. Chỉ riêng 3 cổ phiếu này gỡ lại 7 điểm cho thị trường chung. Trong khi đó hầu hết các cổ phiếu ngân hàng còn lại gặp áp lực bán ra điều chỉnh giảm trung bình 1-2% điển hình như TCB, LPB, ACB, HDB, SHB.

Chứng khoán do đó tác động tiêu cực theo như SSI, VND, VCI,HCM cũng có mức giảm trung bình tương tự như các cổ phiếu ngân hàng. Thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành, thậm chí giữa các cổ phiếu chung hệ sinh thái.

Đơn cử như nhóm Vingroup hôm nay VIC giảm 2,68% đánh bay 9,64 điểm của thị trường thì VHM lấy lại 0,17 điểm nhờ mức tăng không đáng kể 0,14%. Bên cạnh đó là VRE tiếp tục tăng 2,06% nhờ kết quả kinh doanh quý 2 lãi lớn, VPL tăng nhẹ 0,13%.

Các cổ phiếu bất động sản còn lại vẫn chịu sức ép bán ra trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao và các chính sách cho thị trường bất động sản ngày càng khó, như BCM, KBC, DXG, PDR, VPI... Nhóm đầu tư công có CTD lội ngược dòng tăng mạnh trên 3%, REE, HTN, HVH cũng tăng trên 3% trong khi VCG, THD, FCN quay đầu giảm.

Đối với các nhóm ngành còn lại, một số cổ phiếu hồi phục tăng nhẹ không đáng kể như MWG, FPT, VIC, SAB còn lại đa phần tiếp tục gặp áp lực chốt lời trong phiên cuối tuần.

Thanh khoản ba sàn tiếp tục neo ở vùng cao, khớp lệnh khoảng 20.000 tỷ đồng.

Áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 362,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 311,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Công nghệ thông tin, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VCB, FPT, VIC, VRE, FRT, VNM, BSR, MSB, LPB, CTG.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, TCB, VPB, NVL, ACB, NLG, GEX, HPG, GMD.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 123,6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 136,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, ACB, VPB, VJC, NVL, TCB, VIX, GEX, STB, POW.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu là nhóm Công nghệ thông tin, Bán lẻ. Top bán ròng có: VCB, VIC, FPT, VRE, BSR, GMD, MCH, VNM, REE.

Tự doanh mua ròng 121,5 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 149,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: GMD, MCH, REE, NLG, VCB, PNJ, TCX, BMP, CTD, VCK.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: FPT, VIC, MWG, MSN, HPG, BSR, LPB, VJC, VIX, E1VFVN30.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 312,8 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 26,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Ngân hàng. Top bán ròng gồm: VJC, ACB, VPB, MSB, GMD, PLX, FRT, STB, TPB, VRE.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIC, VHM, VCB, MWG, NLG, BID, HDB, HPG, BSR, DIG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.530,4 tỷ đồng, giảm 4,8%, chiếm 17,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở GEX với 352,9 tỷ đồng (hơn 15,9 triệu cổ phiếu), được trao tay giữa các cá nhân trong nước. Bên cạnh đó, HCM có giao dịch thỏa thuận trị giá 252,2 tỷ đồng, được cá nhân trong nước bán cho tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Dầu khí, Hàng cá nhân, Điện, Dịch vụ hàng không; trong khi giảm ở Chứng khoán, Thực phẩm, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Xây dựng, Kho bãi.