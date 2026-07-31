Chốt lời ngắn hạn tăng sức ép, thị trường điều chỉnh nhẹ

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.

VN-Index quay đầu điều chỉnh sau 3 phiên tăng liên tục rất mạnh.

VN-Index đóng cửa giảm 0,51% tương đương -8,88 điểm. Mặc dù từ sau 2h chiều chỉ số mới thực sự đỏ nhưng suốt thời gian trước đó, bao gồm cả phiên sáng, độ rộng đã nghiêng về phía đỏ. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 122 mã tăng/175 mã giảm và chỉ số vẫn tăng 0,26% (+4,52 điểm). Đến 1h30 còn 105 mã tăng/192 mã giảm, đến 2h là 103 mã tăng/206 mã giảm và đóng cửa là 126 mã tăng/200 mã giảm.

Hoạt động tái cơ cấu có gia tăng áp lực ở nhóm blue-chips. Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 21 cổ phiếu trượt giảm so với phiên sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. Khá nhiều mã lao dốc nặng ảnh hưởng tới chỉ số và không phải mã nào cũng chỉ bị ép xuống đợt ATC. VIC là ví dụ, trụ lớn nhất thị trường này chốt phiên sáng mới giảm nhẹ 0,18%, chiều nay lao dốc liên tục và đóng cửa bốc hơi 2,68%. ACB, TCB, LPB, HDB, MBB, TPB, VIB là các cổ phiếu ngân hàng trượt giảm mạnh buổi chiều, tất cả đều rơi thêm hơn 1% so với mức chốt phiên sáng. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng giảm mạnh đến mức thủng tham chiếu nhưng biên độ trượt này cũng khiến VN-Index yếu đi đáng kể.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,75% với 10 mã tăng/18 mã giảm, kém hơn phiên sáng (-0,11%). 12 cổ phiếu trong nhóm đỏ giảm quá 1% giá trị, dẫn đầu là VIC khiến VN-Index mất 9,4 điểm và VN30-Index mất gần 7 điểm. Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều giảm mạnh gần 18% so với buổi sáng cho thấy có yếu tố giảm sức mua.

Các cổ phiếu trụ cân bằng khá tốt giúp VN-Index chỉ giảm nhẹ hôm nay.

Với phần còn lại của thị trường, mặt bằng giá có suy yếu thêm nhưng không rõ rệt: Chốt phiên sáng sàn HoSE có 101 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên và đóng cửa là 117 mã. Số mã giảm vượt 2% từ 38 mã tăng lên 67 mã. Khá nhiều cổ phiếu thực sự chịu sức ép bán ra mạnh mẽ, thanh khoản cao đi kèm với giá giảm sâu.

Nhóm blue-chips ngoài VIC có MSN giảm 2,65%, SHB giảm 2,13%, SSI giảm 1,88%, ACB giảm 2,01%, HDB giảm 1,95%, TPB giảm 2,08%. Thanh khoản số này đều trên trăm tỷ đồng. Midcap xuất hiện PNJ giảm 4,62%, VND giảm 2,64%, DIG giảm 1,47%, PVD giảm 3,97% cũng giao dịch rất lớn. Tính chung nhóm 117 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE hôm nay chiếm 37,5% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn.

Ở phía tăng giá, khả năng trụ lại khá hạn chế vì tổng thể thị trường chịu áp lực bán ngay từ đầu trong khi bên mua giảm cường độ. Trong 126 cổ phiếu còn xanh, chỉ có 18 mã tăng giá từ 1% trở lên với thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Giao dịch xuất sắc nhất thuộc về VCB tăng 4,96% với 1.085,1 tỷ đồng; CTG tăng 1,15% với 477,3 tỷ; GEX tăng 1,81% với 400 tỷ; BID tăng 2,01% với 366,3 tỷ; VRE tăng 2,06% với 292,1 tỷ; VSC tăng 1,1% với 188,5 tỷ; FRT tăng 6,96% với 156 tỷ; MSB tăng 1,27% với 136,3 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch tích cực khi mua ròng 163,6 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa đủ bù cho phiên sáng bán ròng 470,4 tỷ. VCB được khối này hỗ trợ giá rất tốt với mức mua ròng 270,4 tỷ và lượng mua chiếm gần 30% tổng giao dịch. Thực ra VCB tăng mạnh chủ yếu là trong buổi sáng với đỉnh cao nhất lúc 10h08 tăng kịch trần và chốt phiên sáng chỉ còn +5,49%. Nói cách khác, phiên chiều VCB tăng khá kém. Các mã còn được mua ròng tốt là FPT +119,4 tỷ, VIC +82,5 tỷ, VRE +72,3 tỷ, FRT +62,7 tỷ, VNM +46,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -249,3 tỷ, TCB -71,7 tỷ, VPB -68,4 tỷ, NVL -65,4 tỷ, ACB -58,7 tỷ, VIX -57 tỷ, NLG -51,8 tỷ.

Theo ông Nguyễn Minh Khôi, CFA, Trưởng phòng phân tích MoneyGain JSC, thị trường hiện đang vận động trong trạng thái thận trọng. Gần đây, VN-Index phản ứng khá nhạy với các biến động từ bên ngoài như diễn biến của thị trường Mỹ, Hàn Quốc, nhịp chốt lời ở nhóm cổ phiếu AI toàn cầu hay các thông tin hồi phục ngắn hạn từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn là những dao động mang tính thời điểm. Nền vận động chính của thị trường trong nước vẫn là trạng thái lình xình, thiếu dòng tiền dẫn dắt rõ ràng. Điểm nổi bật hơn nằm ở việc thanh khoản suy giảm mạnh. Điều này phản ánh tâm lý nhà đầu tư có phần dè dặt và dòng tiền vẫn đang chờ thêm tín hiệu xác nhận xu hướng.

Ở góc nhìn trung và dài hạn, định giá thị trường thực chất đang hấp dẫn hơn so với chỉ số chung thể hiện. Khi loại bỏ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup, vốn đã tạo ra biến động méo đáng kể lên VN-Index cả về vốn hóa lẫn lợi nhuận. Nếu loại bỏ nhóm này khỏi phép tính định giá, P/E phần còn lại của thị trường chỉ quanh 11,3 - 11,5 lần, tiệm cận vùng rất rẻ trong giai đoạn thuế quan đầu tháng 4/2025. Với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm nay khoảng 15 - 20%, đặc biệt từ nhóm phi tài chính, P/E forward dự kiến chỉ còn khoảng 9,5 - 10 lần. Điều này cho thấy thị trường đã có nền định giá hấp dẫn, nhưng để cơ hội mở ra rõ hơn, vẫn cần sự xác nhận từ thanh khoản và dòng tiền lớn.