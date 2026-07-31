Chốt lời ngắn hạn tăng sức ép, thị trường điều chỉnh nhẹ

VN-Index đóng cửa giảm 0,51% tương đương -8,88 điểm. Mặc dù từ sau 2h chiều chỉ số mới thực sự đỏ nhưng suốt thời gian trước đó, bao gồm cả phiên sáng, độ rộng đã nghiêng về phía đỏ. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 122 mã tăng/175 mã giảm và chỉ số vẫn tăng 0,26% (+4,52 điểm). Đến 1h30 còn 105 mã tăng/192 mã giảm, đến 2h là 103 mã tăng/206 mã giảm và đóng cửa là 126 mã tăng/200 mã giảm.
Hoạt động tái cơ cấu có gia tăng áp lực ở nhóm blue-chips. Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 21 cổ phiếu trượt giảm so với phiên sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. Khá nhiều mã lao dốc nặng ảnh hưởng tới chỉ số và không phải mã nào cũng chỉ bị ép xuống đợt ATC. VIC là ví dụ, trụ lớn nhất thị trường này chốt phiên sáng mới giảm nhẹ 0,18%, chiều nay lao dốc liên tục và đóng cửa bốc hơi 2,68%. ACB, TCB, LPB, HDB, MBB, TPB, VIB là các cổ phiếu ngân hàng trượt giảm mạnh buổi chiều, tất cả đều rơi thêm hơn 1% so với mức chốt phiên sáng. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng giảm mạnh đến mức thủng tham chiếu nhưng biên độ trượt này cũng khiến VN-Index yếu đi đáng kể.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,75% với 10 mã tăng/18 mã giảm, kém hơn phiên sáng (-0,11%). 12 cổ phiếu trong nhóm đỏ giảm quá 1% giá trị, dẫn đầu là VIC khiến VN-Index mất 9,4 điểm và VN30-Index mất gần 7 điểm. Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều giảm mạnh gần 18% so với buổi sáng cho thấy có yếu tố giảm sức mua.
Với phần còn lại của thị trường, mặt bằng giá có suy yếu thêm nhưng không rõ rệt: Chốt phiên sáng sàn HoSE có 101 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên và đóng cửa là 117 mã. Số mã giảm vượt 2% từ 38 mã tăng lên 67 mã. Khá nhiều cổ phiếu thực sự chịu sức ép bán ra mạnh mẽ, thanh khoản cao đi kèm với giá giảm sâu.
Nhóm blue-chips ngoài VIC có MSN giảm 2,65%, SHB giảm 2,13%, SSI giảm 1,88%, ACB giảm 2,01%, HDB giảm 1,95%, TPB giảm 2,08%. Thanh khoản số này đều trên trăm tỷ đồng. Midcap xuất hiện PNJ giảm 4,62%, VND giảm 2,64%, DIG giảm 1,47%, PVD giảm 3,97% cũng giao dịch rất lớn. Tính chung nhóm 117 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE hôm nay chiếm 37,5% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn.
Ở phía tăng giá, khả năng trụ lại khá hạn chế vì tổng thể thị trường chịu áp lực bán ngay từ đầu trong khi bên mua giảm cường độ. Trong 126 cổ phiếu còn xanh, chỉ có 18 mã tăng giá từ 1% trở lên với thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Giao dịch xuất sắc nhất thuộc về VCB tăng 4,96% với 1.085,1 tỷ đồng; CTG tăng 1,15% với 477,3 tỷ; GEX tăng 1,81% với 400 tỷ; BID tăng 2,01% với 366,3 tỷ; VRE tăng 2,06% với 292,1 tỷ; VSC tăng 1,1% với 188,5 tỷ; FRT tăng 6,96% với 156 tỷ; MSB tăng 1,27% với 136,3 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch tích cực khi mua ròng 163,6 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa đủ bù cho phiên sáng bán ròng 470,4 tỷ. VCB được khối này hỗ trợ giá rất tốt với mức mua ròng 270,4 tỷ và lượng mua chiếm gần 30% tổng giao dịch. Thực ra VCB tăng mạnh chủ yếu là trong buổi sáng với đỉnh cao nhất lúc 10h08 tăng kịch trần và chốt phiên sáng chỉ còn +5,49%. Nói cách khác, phiên chiều VCB tăng khá kém. Các mã còn được mua ròng tốt là FPT +119,4 tỷ, VIC +82,5 tỷ, VRE +72,3 tỷ, FRT +62,7 tỷ, VNM +46,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -249,3 tỷ, TCB -71,7 tỷ, VPB -68,4 tỷ, NVL -65,4 tỷ, ACB -58,7 tỷ, VIX -57 tỷ, NLG -51,8 tỷ.
Theo ông Nguyễn Minh Khôi, CFA, Trưởng phòng phân tích MoneyGain JSC, thị trường hiện đang vận động trong trạng thái thận trọng. Gần đây, VN-Index phản ứng khá nhạy với các biến động từ bên ngoài như diễn biến của thị trường Mỹ, Hàn Quốc, nhịp chốt lời ở nhóm cổ phiếu AI toàn cầu hay các thông tin hồi phục ngắn hạn từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn là những dao động mang tính thời điểm. Nền vận động chính của thị trường trong nước vẫn là trạng thái lình xình, thiếu dòng tiền dẫn dắt rõ ràng. Điểm nổi bật hơn nằm ở việc thanh khoản suy giảm mạnh. Điều này phản ánh tâm lý nhà đầu tư có phần dè dặt và dòng tiền vẫn đang chờ thêm tín hiệu xác nhận xu hướng.
Ở góc nhìn trung và dài hạn, định giá thị trường thực chất đang hấp dẫn hơn so với chỉ số chung thể hiện. Khi loại bỏ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup, vốn đã tạo ra biến động méo đáng kể lên VN-Index cả về vốn hóa lẫn lợi nhuận. Nếu loại bỏ nhóm này khỏi phép tính định giá, P/E phần còn lại của thị trường chỉ quanh 11,3 - 11,5 lần, tiệm cận vùng rất rẻ trong giai đoạn thuế quan đầu tháng 4/2025. Với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm nay khoảng 15 - 20%, đặc biệt từ nhóm phi tài chính, P/E forward dự kiến chỉ còn khoảng 9,5 - 10 lần. Điều này cho thấy thị trường đã có nền định giá hấp dẫn, nhưng để cơ hội mở ra rõ hơn, vẫn cần sự xác nhận từ thanh khoản và dòng tiền lớn.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này...
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của nhu cầu vàng đang dần suy yếu...
Đồng yên Nhật Bản đã có một cú tăng giá mạnh mẽ vào thứ Năm (30/7), đạt mức tăng lớn nhất so với đồng USD trong một phiên giao dịch trong vòng gần 4 năm...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...