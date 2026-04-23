Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới hình mẫu hợp tác xanh

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17 thống nhất một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm và xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030...

Trong khuôn khổ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm Việt Nam, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc Kim Sungwhan, đồng chủ trì Hội nghị của với sự tham dự của đoàn công tác cấp cao hai nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng bày tỏ trân trọng trước sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong nâng cao năng lực quản lý môi trường tại Việt Nam. "Hội nghị là dịp để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác, đồng thời thống nhất định hướng mới theo hướng “thực chất hơn, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân hai nước”," .

Tại hội nghị, hai bên đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hợp tác môi trường kể từ sau kỳ họp lần thứ 16, đồng thời tập trung trao đổi sâu về 6 lĩnh vực trọng tâm.

Về biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành thị trường carbon, triển khai các dự án theo Điều 6 Thỏa thuận Paris, phát triển hệ thống kiểm kê khí nhà kính đạt chuẩn quốc tế, đồng thời hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn.

Ông cũng đề xuất thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phát triển công nghệ tái chế, điện rác, triển khai các mô hình công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) và chính sách mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất (EPR).

Trong khi đó, Bộ trưởng Kim Sungwhan cho biết Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ, chuyển giao công nghệ thu gom, phân loại và tái chế chất thải, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng nguyên liệu chịu tác động từ bất ổn toàn cầu.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác theo hướng quản lý tổng hợp, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ thống dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

Việt Nam cũng mong muốn triển khai các dự án phục hồi sông, nâng cao an ninh nguồn nước, đồng thời sớm thí điểm mô hình quản lý nước thông minh tại một số lưu vực sông trọng điểm, trước mắt là hệ thống sông Hồng - Thái Bình, tận dụng các công nghệ AI tiên tiến của Hàn Quốc trong cảnh báo sớm thiên tai.

Hai nước cùng nhất trí việc chú trọng các giải pháp quản lý ngập lụt thông minh. Phía Hàn Quốc cũng đã giới thiệu công nghệ Digital Twins kết hợp AI, cùng hệ thống cảm biến và camera giám sát (CCTV) nhằm xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.

Ở lĩnh vực công nghiệp xanh, Việt Nam đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp tuần hoàn, tăng cường liên kết giữa sản xuất và bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc vào công nghệ môi trường và sản xuất xanh.

Theo Bộ trưởng Kim Sungwhan, hợp tác công nghiệp xanh sẽ được thúc đẩy thông qua các dự án thí điểm và chương trình cụ thể. Về đa dạng sinh học, mỗi quốc gia cần có chính sách phù hợp, đồng thời tăng cường hợp tác xuyên biên giới để bảo tồn hệ sinh thái hiệu quả.

Đối với đa dạng sinh học, Việt Nam định hướng tăng cường nghiên cứu, đào tạo và phát triển các giải pháp bảo tồn bền vững.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030, thiết lập cơ chế điều phối, giám sát triển khai; đồng thời tăng cường đối thoại các cấp, thúc đẩy hợp tác công - tư và huy động nguồn lực từ KOICA, GGGI.

Bộ trưởng cũng tái khẳng định tầm nhìn chuyển từ “hợp tác truyền thống” sang “đồng kiến tạo giải pháp”, đồng thời tin tưởng hợp tác môi trường Việt Nam - Hàn Quốc sẽ trở thành hình mẫu xanh tiêu biểu trong khu vực, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Kim Sungwhan cũng bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc thí điểm và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam, đồng thời khuyến nghị giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chuyển sang năng lượng tái tạo.

Ông cũng cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ của KOICA. Không chỉ ở cấp độ doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc cũng ngày càng quan tâm và lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch.

Đồng quan điểm, Đại sứ Khí hậu Môi trường toàn cầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kumsil khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hợp tác môi trường song phương, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy các sáng kiến ở tầm khu vực và toàn cầu.