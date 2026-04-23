Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới hình mẫu hợp tác xanh

Linh Ngọc

23/04/2026, 10:22

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17 thống nhất một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm và xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030...

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17 diễn ra tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: mae.gov.vn

Trong khuôn khổ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm Việt Nam, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc Kim Sungwhan, đồng chủ trì Hội nghị của với sự tham dự của đoàn công tác cấp cao hai nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng bày tỏ trân trọng trước sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong nâng cao năng lực quản lý môi trường tại Việt Nam. "Hội nghị là dịp để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác, đồng thời thống nhất định hướng mới theo hướng “thực chất hơn, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân hai nước”," .

Tại hội nghị, hai bên đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hợp tác môi trường kể từ sau kỳ họp lần thứ 16, đồng thời tập trung trao đổi sâu về 6 lĩnh vực trọng tâm.

Về biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành thị trường carbon, triển khai các dự án theo Điều 6 Thỏa thuận Paris, phát triển hệ thống kiểm kê khí nhà kính đạt chuẩn quốc tế, đồng thời hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn.

Ông cũng đề xuất thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phát triển công nghệ tái chế, điện rác, triển khai các mô hình công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) và chính sách mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất (EPR).

Trong khi đó, Bộ trưởng Kim Sungwhan cho biết Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ, chuyển giao công nghệ thu gom, phân loại và tái chế chất thải, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng nguyên liệu chịu tác động từ bất ổn toàn cầu.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác theo hướng quản lý tổng hợp, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ thống dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

Việt Nam cũng mong muốn triển khai các dự án phục hồi sông, nâng cao an ninh nguồn nước, đồng thời sớm thí điểm mô hình quản lý nước thông minh tại một số lưu vực sông trọng điểm, trước mắt là hệ thống sông Hồng - Thái Bình, tận dụng các công nghệ AI tiên tiến của Hàn Quốc trong cảnh báo sớm thiên tai.

Hai nước cùng nhất trí việc chú trọng các giải pháp quản lý ngập lụt thông minh. Phía Hàn Quốc cũng đã giới thiệu công nghệ Digital Twins kết hợp AI, cùng hệ thống cảm biến và camera giám sát (CCTV) nhằm xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.

Ở lĩnh vực công nghiệp xanh, Việt Nam đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp tuần hoàn, tăng cường liên kết giữa sản xuất và bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc vào công nghệ môi trường và sản xuất xanh.

Theo Bộ trưởng Kim Sungwhan, hợp tác công nghiệp xanh sẽ được thúc đẩy thông qua các dự án thí điểm và chương trình cụ thể. Về đa dạng sinh học, mỗi quốc gia cần có chính sách phù hợp, đồng thời tăng cường hợp tác xuyên biên giới để bảo tồn hệ sinh thái hiệu quả.

Đối với đa dạng sinh học, Việt Nam định hướng tăng cường nghiên cứu, đào tạo và phát triển các giải pháp bảo tồn bền vững.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030, thiết lập cơ chế điều phối, giám sát triển khai; đồng thời tăng cường đối thoại các cấp, thúc đẩy hợp tác công - tư và huy động nguồn lực từ KOICA, GGGI.

Bộ trưởng cũng tái khẳng định tầm nhìn chuyển từ “hợp tác truyền thống” sang “đồng kiến tạo giải pháp”, đồng thời tin tưởng hợp tác môi trường Việt Nam - Hàn Quốc sẽ trở thành hình mẫu xanh tiêu biểu trong khu vực, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Kim Sungwhan cũng bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc thí điểm và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam, đồng thời khuyến nghị giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chuyển sang năng lượng tái tạo.

Ông cũng cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ của KOICA. Không chỉ ở cấp độ doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc cũng ngày càng quan tâm và lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch.

Đồng quan điểm, Đại sứ Khí hậu Môi trường toàn cầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kumsil khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hợp tác môi trường song phương, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy các sáng kiến ở tầm khu vực và toàn cầu.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ hợp tác an ninh nguồn nước, đánh dấu bước tiến mới trong tăng cường phối hợp song phương. Bên cạnh đó, cơ quan hai nước đã ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

Từ khóa:

biến đổi khí hậu Bộ trưởng Kim Sungwhan Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng công nghiệp xanh Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác môi trường Việt Nam Hàn Quốc Kinh tế xanh môi trường tài nguyên nước Thị trường carbon Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Việt Nam - Hàn Quốc

Đọc thêm

TP. Hà Nội dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ thí điểm "vùng phát thải thấp" tại phường Hoàn Kiếm, trong 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Trong phạm vi này, xe máy sử dụng xăng sẽ bị cấm đi lại theo khung giờ: từ 18h- 24h ngày thứ Sáu và từ 6h- 24h trong hai ngày cuối tuần...

Trong bối cảnh ngành thời trang ngày càng chịu nhiều áp lực từ tác động môi trường và xã hội, câu hỏi không còn là liệu ngành này có cần thay đổi hay không, mà là thay đổi như thế nào...

Trong kịch bản giá dầu thế giới biến động cực đoan, việc đẩy mạnh phối trộn Ethanol ở tỷ lệ 10% (E10) được xác định là một trong những công cụ kỹ thuật và thị trường quan trọng để giảm áp đối với giá mặt hàng xăng dầu trong nước, đồng thời nâng cao tự chủ năng lượng...

Chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu trong đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, gắn với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến đổi khí hậu...

Chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế tất yếu nhằm hướng tới phát triển bền vững, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy