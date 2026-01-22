Thật giả lẫn lộn tại thị trường bánh mứt kẹo Tết

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng tại các thành phố lớn, những mặt hàng đồ khô, đồ trang trí, đặc biệt là bánh mứt kẹo đã được bày bán ngập tràn tại các siêu thị và trên khắp các phố phường...

Thay vì chen chúc những ngày giáp Tết, nhiều gia đình hiện nay lựa chọn sắm Tết từ sớm. Do đó, ngay từ cuối tháng 12, nhiều siêu thị cũng đã ngập hàng Tết. Ngay cả tại các cửa hàng chuyên doanh và chợ dân sinh, bánh mứt kẹo Tết cũng được bố trí thành khu vực riêng, với mẫu mã phong phú, bao bì bắt mắt, phục vụ nhiều phân khúc tiêu dùng khác nhau.

Theo ghi nhận, ở phân khúc tiêu dùng gia đình, các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết có mức giá phổ biến từ khoảng 80.000 - 250.000 đồng, tùy theo chủng loại và thương hiệu. Trong khi đó, thị trường quà biếu Tết ghi nhận sự đa dạng rõ nét hơn, với các hộp quà tiêu chuẩn dao động từ 250.000 - 2.000.000 đồng. Riêng những giỏ quà được thiết kế riêng, kết hợp bánh kẹo, trà, cà phê, hạt dinh dưỡng hoặc sản phẩm nhập khẩu, mức giá có thể lên tới 2.500.000 đồng.

Xu hướng tiêu dùng cho thấy người mua ngày càng quan tâm đến thương hiệu, bao bì và nguồn gốc sản phẩm, thay vì chỉ lựa chọn theo giá. Đại diện nhiều chuỗi siêu thị lớn cho biết, đã có kế hoạch bán hàng Tết từ quý 4/2025, tập trung vào nhóm bánh mứt kẹo và đồ uống để đảm bảo nguồn cung ổn định, tránh tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến sát Tết.

Đại diện Công ty Bánh mứt kẹo Hữu Nghị cho biết, để chuẩn bị cho mùa Tết Bính Ngọ, Hữu Nghị đã kích hoạt tối đa công suất tại các nhà máy hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế về An toàn thực phẩm. Năm nay, Hữu Nghị Food đã ra mắt bộ sưu tập Tết Bính Ngọ 2026 với danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng trọn vẹn 4 nhu cầu thiết yếu của người Việt: biếu - lễ - khách - nhà.

Đại diện Công ty Happro cho biết, để phục vụ nhân đón tết công ty đã huy động hết nguồn nhân lực cho các hệ thống siêu thị, lượng hàng hóa bổ sung tăng từ 10 đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có các sản phẩm bánh mứt kẹo Tết bán theo kg, có giá từ 80.000 - 200.000 đồng/kg. Loại sản phẩm này rất thu hút khách vì có thể mua ít để tiết kiệm chi phí.

Năm nay, Orion mở rộng danh mục bánh kẹo Tết theo hướng đa dạng hóa, tiếp cận quà Tết từ hành vi tiêu dùng thay vì một công thức chung. Một số dòng sản phẩm được giới thiệu như bộ “Vị Xuân đong đầy”; bộ sản phẩm “Đậm chất Xuân”; cùng các hộp thiếc mang phong cách thanh nhã.

Theo đại diện Orion Việt Nam, thay vì dàn trải sản phẩm cho toàn thị trường, doanh nghiệp tập trung thiết kế sẵn các lựa chọn phù hợp với từng kênh mua sắm và từng hoàn cảnh tặng quà, nhằm giúp người tiêu dùng dễ quyết định hơn trong mùa mua sắm lớn nhất năm.

Tại siêu thị Go! Thăng Long, sắc màu rực rỡ của ngày Tết tràn ngập siêu thị, phủ khắp các ngành hàng. Ngay lối ra vào đại siêu thị, đảo giỏ quà Tết, mứt Tết và bánh kẹo với màu sắc đỏ, vàng là chủ yếu đã sẵn sàng để phục vụ người dân. Thời điểm này, ở tất cả các ngành hàng, nhân viên các nhãn hàng đều được tăng cường để sắp xếp, trưng bày, bổ sung hàng hóa tại các kệ.

Tương tự, đại diện hệ thống bán lẻ WinMart cho biết, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ tăng 25% so với ngày thường, trong khi sức mua toàn hệ thống dự kiến tăng 20 – 25% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục hàng hóa Tết tập trung vào các ngành hàng chủ lực như: Bánh kẹo, đồ uống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn gia đình.

“WinMart nhận định sức mua Tết 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, tuy nhiên hành vi tiêu dùng có sự dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm có chất lượng đảm bảo, thương hiệu uy tín và giá cả hợp lý”, đại diện WinMart cho hay. Đáng chú ý, hệ thống bán lẻ này đang có chương trình khuyến mãi dịp Tết kéo dài 49 ngày, từ ngày 7/1 – 24/2 với hàng nghìn sản phẩm được ưu đãi lên tới 50%.

Tại các chợ đầu mối và khu vực kinh doanh bánh kẹo sầm uất, không khí mua sắm cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, xen lẫn những gian hàng uy tín là sự đổ bộ của vô số loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Đặc điểm chung của các loại này là bao bì sặc sỡ nhưng thông tin sản phẩm mập mờ, thường chỉ ghi chung chung là "kẹo trái cây", "bánh quy bơ" mà không có tên nhà sản xuất hay hạn sử dụng cụ thể.

Nhiều cơ sở gia công nhỏ lẻ đã nhái lại bao bì của các thương hiệu lớn với độ giống lên tới 90%, chỉ thay đổi một vài ký tự nhỏ trong tên gọi khiến người mua nếu không quan sát kỹ rất dễ bị nhầm lẫn. Thậm chí, trên "chợ mạng" và các sàn thương mại điện tử, tình trạng sử dụng hình ảnh hàng thật nhưng giao hàng giả, hàng kém chất lượng cũng đang khiến người tiêu dùng đau đầu.

Đơn cử như bánh Goszy cũng có tên na ná thương hiệu bánh quy Cosy; bánh Huran Delin có tên gần giống thương hiệu Hura Deli; bánh APC gần giống AFC; kẹo KisKat giống thương hiệu KitKat… Các chuyên gia an toàn thực phẩm liên tục cảnh báo, những sản phẩm trôi nổi này tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe khôn lường do sử dụng phẩm màu công nghiệp, đường hóa học vượt mức cho phép và quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh.

Trước tình hình này, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM kêu gọi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần chủ động phản hồi thông qua các kênh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc báo cáo trực tiếp cho lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết Chi cục đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đại diện thương hiệu và các đơn vị luật pháp về sở hữu trí tuệ để tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo chuyên sâu. Mục tiêu trọng tâm là trang bị kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng giả và nhận diện các thủ đoạn nhái nhãn hiệu tinh vi đang lưu thông trên thị trường.

Theo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, trong nhiều nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái vẫn được tiêu thụ, có nguyên nhân người tiêu dùng ham rẻ. Do đó, chính người tiêu dùng cũng cần chủ động chống hàng giả, hàng nhái, nói không với hàng kém chất lượng. Khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, cần thông báo với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời ngăn chặn hàng giả lưu thông trên thị trường.