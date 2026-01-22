Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thật giả lẫn lộn tại thị trường bánh mứt kẹo Tết

Tuệ Mỹ

22/01/2026, 08:12

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng tại các thành phố lớn, những mặt hàng đồ khô, đồ trang trí, đặc biệt là bánh mứt kẹo đã được bày bán ngập tràn tại các siêu thị và trên khắp các phố phường...

Mặt hàng bánh mứt kẹo Tết được bố trí thành khu vực riêng, với mẫu mã phong phú.
Mặt hàng bánh mứt kẹo Tết được bố trí thành khu vực riêng, với mẫu mã phong phú.

Thay vì chen chúc những ngày giáp Tết, nhiều gia đình hiện nay lựa chọn sắm Tết từ sớm. Do đó, ngay từ cuối tháng 12, nhiều siêu thị cũng đã ngập hàng Tết. Ngay cả tại các cửa hàng chuyên doanh và chợ dân sinh, bánh mứt kẹo Tết cũng được bố trí thành khu vực riêng, với mẫu mã phong phú, bao bì bắt mắt, phục vụ nhiều phân khúc tiêu dùng khác nhau.

Theo ghi nhận, ở phân khúc tiêu dùng gia đình, các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết có mức giá phổ biến từ khoảng 80.000 - 250.000 đồng, tùy theo chủng loại và thương hiệu. Trong khi đó, thị trường quà biếu Tết ghi nhận sự đa dạng rõ nét hơn, với các hộp quà tiêu chuẩn dao động từ 250.000 - 2.000.000 đồng. Riêng những giỏ quà được thiết kế riêng, kết hợp bánh kẹo, trà, cà phê, hạt dinh dưỡng hoặc sản phẩm nhập khẩu, mức giá có thể lên tới 2.500.000 đồng.

Xu hướng tiêu dùng cho thấy người mua ngày càng quan tâm đến thương hiệu, bao bì và nguồn gốc sản phẩm, thay vì chỉ lựa chọn theo giá. Đại diện nhiều chuỗi siêu thị lớn cho biết, đã có kế hoạch bán hàng Tết từ quý 4/2025, tập trung vào nhóm bánh mứt kẹo và đồ uống để đảm bảo nguồn cung ổn định, tránh tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến sát Tết.

Xu hướng tiêu dùng cho thấy người mua ngày càng quan tâm đến thương hiệu, bao bì và nguồn gốc sản phẩm.
Xu hướng tiêu dùng cho thấy người mua ngày càng quan tâm đến thương hiệu, bao bì và nguồn gốc sản phẩm.

Đại diện Công ty Bánh mứt kẹo Hữu Nghị cho biết, để chuẩn bị cho mùa Tết Bính Ngọ, Hữu Nghị đã kích hoạt tối đa công suất tại các nhà máy hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế về An toàn thực phẩm. Năm nay, Hữu Nghị Food đã ra mắt bộ sưu tập Tết Bính Ngọ 2026 với danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng trọn vẹn 4 nhu cầu thiết yếu của người Việt: biếu - lễ - khách - nhà.

Đại diện Công ty Happro cho biết, để phục vụ nhân đón tết công ty đã huy động hết nguồn nhân lực cho các hệ thống siêu thị, lượng hàng hóa bổ sung tăng từ 10 đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có các sản phẩm bánh mứt kẹo Tết bán theo kg, có giá từ 80.000 - 200.000 đồng/kg. Loại sản phẩm này rất thu hút khách vì có thể mua ít để tiết kiệm chi phí.

Năm nay, Orion mở rộng danh mục bánh kẹo Tết theo hướng đa dạng hóa, tiếp cận quà Tết từ hành vi tiêu dùng thay vì một công thức chung. Một số dòng sản phẩm được giới thiệu như bộ “Vị Xuân đong đầy”; bộ sản phẩm “Đậm chất Xuân”; cùng các hộp thiếc mang phong cách thanh nhã.

Theo đại diện Orion Việt Nam, thay vì dàn trải sản phẩm cho toàn thị trường, doanh nghiệp tập trung thiết kế sẵn các lựa chọn phù hợp với từng kênh mua sắm và từng hoàn cảnh tặng quà, nhằm giúp người tiêu dùng dễ quyết định hơn trong mùa mua sắm lớn nhất năm.

Các doanh nghiệp sản xuất mở rộng danh mục bánh kẹo Tết theo hướng đa dạng hóa.
Các doanh nghiệp sản xuất mở rộng danh mục bánh kẹo Tết theo hướng đa dạng hóa.

Tại siêu thị Go! Thăng Long, sắc màu rực rỡ của ngày Tết tràn ngập siêu thị, phủ khắp các ngành hàng. Ngay lối ra vào đại siêu thị, đảo giỏ quà Tết, mứt Tết và bánh kẹo với màu sắc đỏ, vàng là chủ yếu đã sẵn sàng để phục vụ người dân. Thời điểm này, ở tất cả các ngành hàng, nhân viên các nhãn hàng đều được tăng cường để sắp xếp, trưng bày, bổ sung hàng hóa tại các kệ.

Tương tự, đại diện hệ thống bán lẻ WinMart cho biết, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ tăng 25% so với ngày thường, trong khi sức mua toàn hệ thống dự kiến tăng 20 – 25% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục hàng hóa Tết tập trung vào các ngành hàng chủ lực như: Bánh kẹo, đồ uống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn gia đình. 

“WinMart nhận định sức mua Tết 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, tuy nhiên hành vi tiêu dùng có sự dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm có chất lượng đảm bảo, thương hiệu uy tín và giá cả hợp lý”, đại diện WinMart cho hay. Đáng chú ý, hệ thống bán lẻ này đang có chương trình khuyến mãi dịp Tết kéo dài 49 ngày, từ ngày 7/1 – 24/2 với hàng nghìn sản phẩm được ưu đãi lên tới 50%.

Thời điểm này,  sắc màu rực rỡ của ngày Tết đã tràn ngập các siêu thị. 
Thời điểm này,  sắc màu rực rỡ của ngày Tết đã tràn ngập các siêu thị. 

Tại các chợ đầu mối và khu vực kinh doanh bánh kẹo sầm uất, không khí mua sắm cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, xen lẫn những gian hàng uy tín là sự đổ bộ của vô số loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Đặc điểm chung của các loại này là bao bì sặc sỡ nhưng thông tin sản phẩm mập mờ, thường chỉ ghi chung chung là "kẹo trái cây", "bánh quy bơ" mà không có tên nhà sản xuất hay hạn sử dụng cụ thể. 

Nhiều cơ sở gia công nhỏ lẻ đã nhái lại bao bì của các thương hiệu lớn với độ giống lên tới 90%, chỉ thay đổi một vài ký tự nhỏ trong tên gọi khiến người mua nếu không quan sát kỹ rất dễ bị nhầm lẫn. Thậm chí, trên "chợ mạng" và các sàn thương mại điện tử, tình trạng sử dụng hình ảnh hàng thật nhưng giao hàng giả, hàng kém chất lượng cũng đang khiến người tiêu dùng đau đầu.

Đơn cử như bánh Goszy cũng có tên na ná thương hiệu bánh quy Cosy; bánh Huran Delin có tên gần giống thương hiệu Hura Deli; bánh APC gần giống AFC; kẹo KisKat giống thương hiệu KitKat… Các chuyên gia an toàn thực phẩm liên tục cảnh báo, những sản phẩm trôi nổi này tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe khôn lường do sử dụng phẩm màu công nghiệp, đường hóa học vượt mức cho phép và quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh.

Trước tình hình này, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM kêu gọi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần chủ động phản hồi thông qua các kênh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc báo cáo trực tiếp cho lực lượng chức năng. 

Xen lẫn những gian hàng uy tín vẫn còn sự hiện diện của vô số loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc. 
Xen lẫn những gian hàng uy tín vẫn còn sự hiện diện của vô số loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc. 

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết Chi cục đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đại diện thương hiệu và các đơn vị luật pháp về sở hữu trí tuệ để tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo chuyên sâu. Mục tiêu trọng tâm là trang bị kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng giả và nhận diện các thủ đoạn nhái nhãn hiệu tinh vi đang lưu thông trên thị trường.

Theo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, trong nhiều nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái vẫn được tiêu thụ, có nguyên nhân người tiêu dùng ham rẻ. Do đó, chính người tiêu dùng cũng cần chủ động chống hàng giả, hàng nhái, nói không với hàng kém chất lượng. Khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, cần thông báo với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời ngăn chặn hàng giả lưu thông trên thị trường.

Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

10:51, 21/01/2026

Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

Hàng hóa trong nước khẳng định vị thế trên thị trường Tết

14:44, 19/01/2026

Hàng hóa trong nước khẳng định vị thế trên thị trường Tết

Nhu cầu hàng thiết yếu có thể tăng đến 30% trong mùa sắm Tết

14:55, 12/01/2026

Nhu cầu hàng thiết yếu có thể tăng đến 30% trong mùa sắm Tết

Từ khóa:

hàng giả hàng nhái sức mua Tết thị trường bánh kẹo tiêu dùng tiêu dùng Tết 2026 Vneconomy

Đọc thêm

Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

Những ngày gần đây, cam canh, cam Cao Phong, cam sành, bưởi diễn, roi đường… “đua nhau” phủ kín thị trường trái cây Việt. Để phục vụ nhu cầu đón Tết, nhiều sản phẩm độc lạ cũng được chào bán, như chuối hình bàn tay Phật, dưa hấu thỏi vàng…

Hàng hóa trong nước khẳng định vị thế trên thị trường Tết

Hàng hóa trong nước khẳng định vị thế trên thị trường Tết

Các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng và hệ thống bán lẻ trên cả nước đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ từ sớm nhằm hạn chế biến động giá, bảo đảm nguồn cung. Kỳ vọng chung là sản lượng hàng hóa đạt tăng trưởng khoảng 30% trong mùa cao điểm Tết…

Mua sắm Tết ở đồng bằng sông Cửu Long: Khi “online” trở thành lựa chọn phổ biến

Mua sắm Tết ở đồng bằng sông Cửu Long: Khi “online” trở thành lựa chọn phổ biến

Những tuần giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường tiêu dùng tại đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn cao điểm quen thuộc. Thế nhưng, cách người dân tiếp cận hàng hóa đang thay đổi rõ rệt. Bên cạnh hình ảnh chợ tết đông đúc, siêu thị sáng đèn từ sớm, mua sắm trực tuyến ngày càng hiện diện rõ trong giỏ chi tiêu cuối năm của nhiều gia đình...

Nhu cầu hàng thiết yếu có thể tăng đến 30% trong mùa sắm Tết

Nhu cầu hàng thiết yếu có thể tăng đến 30% trong mùa sắm Tết

Hiện hàng hóa phục vụ mùa cao điểm Tết tại nhiều đơn vị bán lẻ đã rất phong phú. Ghi nhận tại các quầy kệ hàng thực phẩm, bánh kẹo cho thấy sản phẩm Tết đã được chất đầy với ngập tràn các chương trình khuyến mãi…

Cảnh giác với “thực phẩm sạch” trên chợ mạng

Cảnh giác với “thực phẩm sạch” trên chợ mạng

Hiện nay, người dân dễ dàng mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến qua mạng, nhận hàng chỉ trong thời gian ngắn. Vấn đề đặt ra là việc kiểm soát chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy